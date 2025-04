Jablonec by si zasloužil hrát evropský pohár, tvrdí záložník Nebyla

„První poločas byl od nás odehraný tak, jak jsme si představovali a zaslouženě jsme ho vyhráli dva nula. O přestávce jsme si řekli, že takový zápas jsme už zažili i v Plzni, kde jsme také vedli po první půli o dva góly, ale nakonec jsme to nezvládli a prohráli. Proto jsem rád, že tentokrát to vyšlo a výhru jsme ubránili,“ uvedl Sebastian Nebyla, opora slovenské reprezentace do 21 let.

Po výtečném prvním poločase se ve druhém obraz hry změnil a Ostrava měla navrch. Co se stalo?

Domácí nás hodně zatlačili, měli velký tlak i nějaké šance. My jsme najednou nedokázali udržet míč vepředu ani ve středu hřiště. Pak už jsme to trošku rozkouskovali, škoda, že neplatil ten náš gól v závěru na tři jedna, to by nás hodně uklidnilo. Takhle jsme museli bojovat až do poslední vteřiny. Je to pro nás velmi cenné vítězství ze hřiště soupeře. S Ostravou jsme navíc nedávno prohráli doma v poháru, tak jsme jí chtěli ukázat, že i my máme kvalitu a dokážeme ji porazit.

Po vedoucí brance Polidara jste skóroval na konci nastavení prvního poločasu a byl to nakonec vítězný gól. Naběhl jste si z druhé vlny, jak byste trefu popsal?

Lamin Jawo dostal míč do šestnáctky, já jsem viděl, že je tam v pokutovém území volný prostor, naběhl jsem si a on mě výborně našel. Jsem rád, že to skončilo gólem a šli jsme do kabin s ještě lepším výsledkem.

V letošní sezoně jste dal čtvrtý gól, ale čekal jste na něj od začátku prosince. Nebylo to čekání pro vás už trochu svazující?

Je jasné, že každému hráči to vrtá v hlavě, když delší dobu nedá gól. Ale týmu se celkově dařilo, získávali jsme body do tabulky a to bylo to nejdůležitější. Samozřejmě každý chce mužstvu co nejvíc pomoci a nejlépe gólem, jsem rád, že teď jsem to byl já a v dalším zápase to zase může být někdo další.

Vítězstvím v Ostravě jste si takřka na sto procent zajistili konečné páté místo, ale pokud Olomouc vyhraje pohár, k postupu do Evropy vám stačit nebude...

...páté místo je velmi dobré a myslím si, že tento tým, který teď v Jablonci je, by si zasloužil hrát evropský pohár. Ještě bohužel není nic rozhodnuté, ale věřím, že se nám to splní.

Trenér Kozel naznačil, že o některé jablonecké hráče je velký zájem v jiných klubech, vnímáte, že byste mohl být jedním z nich?

Zatím o tom nic nevím, ale uvidíme, co fotbalový život přinese. Teď na to nemyslím, protože mě ještě čeká se Slovenskem domácí mistrovství Evropy jednadvacítek. To bude pro mě velice důležité a moc se na šampionát těším.