Hlavní je, že koleno drží, těší jarního jabloneckého kanonýra Nebylu

Autor:
  20:02
Na začátku podzimní části měl klíčovou roli v základní sestavě fotbalistů Jablonce, na konci října si ale slovenský záložník Sebastian Nebyla poranil koleno a z ligových trávníků zmizel. Po úspěšné léčbě vletěl do jarní fáze sezony s velkou parádou, když vstřelil dva ze čtyř jabloneckých gólů. Před týdnem pečetil výhru 2:0 v Pardubicích, teď rozhodl o domácím vítězství 1:0 nad Karvinou.
Fotogalerie4

Jablonecká radost z gólu Sebastiana Nebyly proti Karviné. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„V zimní přípravě jsem do toho dal hodně, abych byl fyzicky naplno připravený. Cítím se fajn, hlavní je, že koleno drží, to je pro mě priorita, protože na těchto těžkých terénech je to o to důležitější,“ řekl čtyřiadvacetiletý jablonecký záložník.

V jarní části jste doma hráli již potřetí, tentokrát už byl trávník asi hodně na hraně. Jak se na tak těžkém terénu hrálo?
Bylo to opravdu velice těžké utkání, ale naštěstí jsme na něm vyhrávali takové ty důležité mikrosouboje. To nám nakonec přineslo vítězství, za které jsme vděční, a myslím, že nám přidá na sebevědomí do dalších bojů. Na to, jaký byl terén, se ale hrál překvapivě dobrý fotbal s šancemi na obou stranách, fanoušci se asi museli bavit. Je pozitivní, že jsme se do mnoha šancí dokázali dostat, ale na druhou stranu my soupeře až do tolika šancí pouštět nesmíme, toho se musíme příště vyvarovat.

V jarní části máte ze čtyř zápasů tři výhry a jednu remízu, navíc jste bez inkasovaného gólu...
...když nedostaneme gól, nemůžeme prohrát. Je to pro nás všechny velice důležité, že těch gólů celkově dostáváme málo. K výhrám ale musíme nějaké góly střílet. Sice jich není mnoho, ale jsou důležité a těch vítězství si velmi ceníme.

Jak velký podíl má na výhře nad Karvinou brankář Klemen Mihelak, který opět nahradil zraněného Jana Hanuše a zneškodnil několik velice nebezpečných situací?
Klema nás zase výrazně podržel. Je důležité, že i on nám po zranění Honzy Hanuše dokáže takhle pomoci. Oba drží nuly, které jsou pro ně, ale hlavně pro celý tým důležité. Jediný rozdíl mezi nimi je ten, že Klema je levák a Hany pravák...

Zápas jste rozhodl gólem, kdy se k vám po vaší nevyužité šanci míč překvapivě odrazil zpět. Jak jste ten klíčový moment zápasu viděl?
Chtěl jsem střílet, ale po dobré nahrávce jsem míč nepřesně přebral a dal jsem si ve vápně špatný první dotyk. Balon se však ke mně od soupeře nějak zase dostal, byl jsem překvapený, ale trefil jsem to přesně. V tomto případě se ke mně štěstí trochu přiklonilo, v prvním poločase tomu bylo naopak, když jsem měl dvě dobré situace na zakončení, ale terén byl proti a pokaždé jsem nějak uklouzl.

Ještě před gólem jste zůstal po jednom souboji delší dobu na trávníku, byl tam nějaký zdravotní problém?
Šli jsme s protihráčem do hlavičkového souboje a on jak dopadával na zem, tak mi přišlápl kotník, ale nebylo to nakonec nic vážného. Naštěstí to nijak nesouviselo s kolenem, které jsem měl předtím zraněné.

Momentka z utkání mezi fotbalisty Jablonce a Karviné.

Ve středu pole nyní nastupujete s Richardem Sedláčkem, který přišel do Jablonce v rozehrané sezoně vloni v září, jak vám to spolu klape?
On je podobný typ jako Beran, se kterým jsem tady hrál ve středu zálohy dříve. Sedy toho také hodně oběhá a vybojuje spoustu míčů, je pořád aktivní ať s balonem, nebo bez něj. Pro mě jako pro dalšího střeďáka je velmi důležité, že si fotbalově rozumíme. Ale to i dalšími spoluhráči, abychom na ně nezapomněli.

Opět jste si upevnili třetí místo, jak toto postavení v tabulce vnímáte?
Na konci sezony by to pro nás bylo něco nádherného, ale naším prioritním cílem je letos už konečně vybojovat účast v pohárové Evropě. Ať by to bylo ze třetího, nebo třeba i ze čtvrtého místa. I za to bychom byli rádi.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.