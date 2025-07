„O těchto spekulacích jsem i já jen četl v médiích, jinak jsem o ničem konkrétním nevěděl. V Jablonci jsem rád, nikam neutíkám a chci klubu pomoci, tak jako on pomohl po mém příchodu mně,“ tvrdí 23letý slovenský fotbalový talent Nebyla, jenž za Jablonec odehrál v lize za rok a půl 44 zápasů s bilancí sedmi gólů a šesti asistencí.

Los vám přisoudil na začátek sezony ostrý start. Doma hostíte Spartu. Jak to vnímáte, nebral byste spíš lehčího soupeře na úvod?

Ani to nevnímám jako nevýhodu, myslím si, že každý hráč chce hrát proti silným soupeřům. Já i spoluhráči se na Spartu hlavně těšíme, určitě to bude velmi kvalitní zápas a pro nás hned na začátku dobrá prověrka naší formy a toho, jak jsme připravení na celou sezonu.

Ale přece jen, začínáte se Spartou, pak hned jedete do Plzně a v pátém kole hostíte Slavii.

Chceme ty první zápasy prostě zvládnout co nejlépe a je jedno, na koho narazíme, los je los. A pokud se nemýlím, tak i v minulé sezoně jsme měli nějaký takový podobně těžký start a hráli jsme s předními týmy, které postoupily do pohárové Evropy. Přibližně tedy víme, do čeho jdeme, a ta minulá sezona nám poté vyšla výborně. A to chceme zopakovat.

V nadstavbové části minulé sezony jste proti Spartě na jejím stadionu zazářil, když jste přispěl k výhře Jablonce gólem a nahrávkou. Je pro vás velkou motivací to třeba zopakovat?

Bylo to nedávno, jsem rád, že se mi to tam povedlo, a kéž by se to stalo i teď v prvním kole. Ale já bych byl rád, kdybych byl takhle produktivní i v jiných zápasech.

Změnila se Sparta od toho zápasu na Letné podle vás hodně a jak ji berete jako soupeře?

Přišel tam staronový trenér, takže je to pro tým Sparty nějaký nový impulz. My se však nechceme soustředit na ně, ale hlavně na nás a na naši hru, abychom byli úspěšní.

Bienvenue Kanakimana z Jablonce čistí kopačku svému spoluhráči Sebastianu Nebylovi za gól do sítě Sparty. (4. května 2025)

V minulé sezoně vám těsně unikly evropské poháry, je letos účast v nich motivací a cílem?

Nechceme si dávat až nějaké přehnaně velké cíle, ale minulá sezona se nám hodně povedla, takže určitě ano, víme, že náš tým má na to, aby v Evropě hrál. A chceme to v nové sezoně dokázat.

Kádr Jablonce se v létě skoro nezměnil, i když se o možných odchodech opor hodně mluvilo.

Rozhodně to bude naše výhoda, že většina hráčů zůstala. Je to fakt velké plus, protože jsme sehraní z loňské sezony a nemusíme si zvykat na nějaký nový styl nebo na velké množství nových spoluhráčů. A ti, co přišli, mezi nás velmi dobře zapadli a v průběhu sezony nám určitě pomůžou.

Překvapilo vás, že Jablonec v podstatě celý základní kádr v létě udržel, když klub zasáhla zpráva o odsouzení majitele Miroslava Pelty?

Ke druhé části otázky se nechci vyjadřovat. Jinak pokud jde o fotbalovou stránku věci, tak mě to moc nepřekvapilo, protože vedení klubu vyhlašovalo, že chce udržet co nejsilnější kádr, a to se povedlo. A za to jsme samozřejmě všichni rádi, že jsme zůstali vesměs pohromadě.

Jedním z mála hráčů, kteří odešli, byl Dominik Hollý, váš spoluhráč ze slovenské jednadvacítky. A zamířil právě do týmu vašeho prvního soupeře Sparty. Jak se těšíte na souboj právě s ním?

Myslím, že všichni v týmu se na střetnutí proti němu moc těšíme. Myslím si, že i pro něj to bude hodně specifický zápas, když přijede hned v prvním zápase sezony na Střelnici, ale bude hrát proti nám v dresu soupeře. My mu určitě chceme ukázat, že nevybral dobře... (smích).

V létě jste absolvoval Euro do 21 let doma na Slovensku. Naskočil jste do všech tří zápasů v základní sestavě, ale ze skupiny jste nakonec nepostoupili. Jaké dojmy jste si ze šampionátu odnesl?

Myslím si, že to pro nás bylo velké zklamání, byli jsme smutní z té stránky, že jsme hráli dobře, byly to od nás herně povedené zápasy, ale nepostoupili jsme. Se Španělskem jsme dostali rozhodující gól v devadesáté minutě, pak jsme byli proti Itálii sedmdesát minut lepším týmem, ale zase jsme o gól prohráli, což nás velmi mrzelo. Ale na tým jsem byl hrdý za to, jak jsme ty zápasy odmakali. Takhle to vidím s odstupem času, zkrátka, že jsme proti velmi těžkým soupeřům zanechali před našimi diváky velice dobrý dojem.

Díky účasti na Euru jste měl mnohem kratší dovolenou než většina vašich jabloneckých spoluhráčů, bylo náročné naskočit do letní přípravy?

Dostal jsem od klubu pár dní navíc, což mě potěšilo. Ke klukům jsem se v letní přípravě připojil až na soustředění v Itálii. Dovolená byla i tak o něco kratší, ale to je fotbalový život a určitě bych nevyměnil delší dovolenou na úkor účasti na mistrovství Evropy jednadvacítek u nás doma na Slovensku.