„Trenér Hyský měl v mém rozhodování o přestupu velkou roli,“ připustil třiadvacetiletý Boháč. „Proto jsem loni zůstal v Karviné, chtěl jsem se pod ním zlepšovat. A to chci i tady,“ doplnil odchovanec Hlučína, který si prvoligovou premiéru odbyl v květnu 2022 v dresu Ostravy právě proti Viktorii.
Jaký byl první duel za Plzeň?
Byl jsme trochu na kolotoči. (úsměv) Hlavně v první půli, kdy jsem bránil toho šikovného kluka. (kamerunského útočníka Geovanni Ndjeeho, pozn. aut.). Když jsem pak zjistil, že je mu teprve osmnáct, dost mě to překvapilo. Ale jinak mám skvělé pocity a doufám, že příští zápas bude zase lepší.
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Berete jako výhodu, že systém, který preferuje trenér Hyský, už máte zažitý?
Určitě. Hrát jeden na jednoho v obranné fázi mám rád. Líbí se mi, že si nemusím hledat protihráče, hlídám toho, kdo je mi dán.
Čeká vás ale těžší boj o místo v základní sestavě než v Karviné.
S tím jsem počítal. Viktoria je velkoklub, známé jméno v Evropě. Budu dělat všechno pro to, abych se prosadil do sestavy a byl s Plzní úspěšný. Věřím, že spolupráce s panem Hyským bude lepší a lepší.
Navíc z Karviné přišel i váš spoluhráč Filip Prebsl.
Je dobře, že tu rovnou mám kamaráda z Karviné. Jsme spolu i na pokoji. Ale rozumím si se všema klukama, už při trénincích cítím dobrou chemii. Musím se dál zlepšovat, zvyknout si na rychlost. Dávat to klukům do nohy, oni už si pak poradí se vším.
S kým z plzeňského kádru jste se znal více?
Na jednadvacítce jsme se potkávali Kábem (Kabongem) a Káčkem (Kadlecem). S nimi se bavím hodně. Ale snažím se začlenit i mezi ty starší, Matěje Vydru, Tomáše Ladru. Teď přijede po mistrovství světa Lukáš Červ. Vyloženě mentora tu nemám, ale Vydrys jako kapitán se stará o všechny.
Líbí se vám ve Westendorfu, tradičním plzeňském zázemí v Rakousku?
Je to tady nádherné. Pod horami, skvělý hotel, jídlo. Fantazie.