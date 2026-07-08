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Chance Liga 2026/2027

Plzeň je známé jméno v Evropě, míní Boháč. Proti Kodani byl jako na kolotoči

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  12:10
Liberecký útočník Lukáš Letenay v souboji o míč s karvinským obráncem...

Liberecký útočník Lukáš Letenay v souboji o míč s karvinským obráncem Sebastianem Boháčem. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Královéhradecký Alexandr Sojka odhlavičkovává míč před karvinským Sebastianem...
Aleš Čermák z Bohemians (vlevo) se snaží zastavit karvinského záložníka...
Karvinský záložník Sebastian Boháč v hlavičkovém souboji s Kevinem-Princem...
Karvinský záložník Sebastian Boháč se po pádu snaží zasáhnout míč.
6 fotografií
Nastoupil s kapitánskou páskou, na hřišti vydržel šedesát minut, než ho vystřídal mladík Růžička. Záložník Sebastian Boháč má za sebou zápasový křest v dresu fotbalové Plzně, kam minulý týden přestoupil z Karviné. Viktoria na soustředění v Rakousku remizovala v úterý s dánským FC Kodaň 1:1, už v pátek ji čeká duel se švýcarskými Young Boys.

„Trenér Hyský měl v mém rozhodování o přestupu velkou roli,“ připustil třiadvacetiletý Boháč. „Proto jsem loni zůstal v Karviné, chtěl jsem se pod ním zlepšovat. A to chci i tady,“ doplnil odchovanec Hlučína, který si prvoligovou premiéru odbyl v květnu 2022 v dresu Ostravy právě proti Viktorii.

Jaký byl první duel za Plzeň?
Byl jsme trochu na kolotoči. (úsměv) Hlavně v první půli, kdy jsem bránil toho šikovného kluka. (kamerunského útočníka Geovanni Ndjeeho, pozn. aut.). Když jsem pak zjistil, že je mu teprve osmnáct, dost mě to překvapilo. Ale jinak mám skvělé pocity a doufám, že příští zápas bude zase lepší.

Plzeň na soustředění remizovala s Kodaní, ukázala také nové posily

Berete jako výhodu, že systém, který preferuje trenér Hyský, už máte zažitý?
Určitě. Hrát jeden na jednoho v obranné fázi mám rád. Líbí se mi, že si nemusím hledat protihráče, hlídám toho, kdo je mi dán.

Čeká vás ale těžší boj o místo v základní sestavě než v Karviné.
S tím jsem počítal. Viktoria je velkoklub, známé jméno v Evropě. Budu dělat všechno pro to, abych se prosadil do sestavy a byl s Plzní úspěšný. Věřím, že spolupráce s panem Hyským bude lepší a lepší.

Navíc z Karviné přišel i váš spoluhráč Filip Prebsl.
Je dobře, že tu rovnou mám kamaráda z Karviné. Jsme spolu i na pokoji. Ale rozumím si se všema klukama, už při trénincích cítím dobrou chemii. Musím se dál zlepšovat, zvyknout si na rychlost. Dávat to klukům do nohy, oni už si pak poradí se vším.

Královéhradecký Alexandr Sojka odhlavičkovává míč před karvinským Sebastianem Boháčem.

S kým z plzeňského kádru jste se znal více?
Na jednadvacítce jsme se potkávali Kábem (Kabongem) a Káčkem (Kadlecem). S nimi se bavím hodně. Ale snažím se začlenit i mezi ty starší, Matěje Vydru, Tomáše Ladru. Teď přijede po mistrovství světa Lukáš Červ. Vyloženě mentora tu nemám, ale Vydrys jako kapitán se stará o všechny.

Líbí se vám ve Westendorfu, tradičním plzeňském zázemí v Rakousku?
Je to tady nádherné. Pod horami, skvělý hotel, jídlo. Fantazie.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
9. 7. 22:00
Maroko
Španělsko
10. 7. 21:00
Belgie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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