Miliarda do fotbalu! České profesionální kluby dostaly extrémní nabídku

Dokument, který má redakce iDNES.cz k dispozici, letěl přímo na adresy do všech profesionálních klubů.

„Důvodem je skutečnost, že Ligová fotbalová asociace s námi kvůli smlouvě s konkurencí (Fortuna, poznámka redakce) prozatím jednat nemůže. V nedávné době jsme na LFA zaslali dopis, ve kterém oznamujeme zájem jednat o nákupu práv a rámcově jsme stanovili naši nabídku na 120 milionů korun. LFA přesto médiím a vám sděluje, že jsme žádnou nabídku nepředložili, že jediná konkrétní nabídka je od Fortuny. Takže teď konkrétně a písemně z naší strany.“

Následně se z dopisu dozvíte, že...

- Tipsport klubům nabízí 150 milionů korun (+DPH) za marketingová práva a streamy.

- Je připravený platit hned od nové sezony, která začne za pár týdnů. Pokud by to dopadlo, kluby by si okamžitě rozdělily 30 milionů.

- Délku smlouvy navrhuje na pět let, přičemž by byly zpětně doplaceny třeba ztráty za covidové období.

Když to všechno sečtete, klidně se v pětiletém úhrnu můžete bavit o miliardě korun, která by do českého fotbalu přitekla.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik V zavaznem dopise adresovanem klubum prvni a druhe ligy nabizi Tipsport v nasledujicich 5 letech investovat do fotbalu skoro miliardu. Konkurence prinasi rust hodnoty. U TV prav to bude stejne. Zadame transparetni verejne tendry LFA jak na generalni partnerstvi, tak na TV prava! https://t.co/hOgTnNAdZb oblíbit odpovědět

Reakce zainteresovaných stran zjišťujeme, nicméně je jasné, že hoří pořádně ostrá rozbuška. Kupříkladu Jaroslav Tvrdík, šéf Slavie, která se ostře vymezila proti uvažovanému prodloužení smlouvy s Pragosportem, reagoval na twitterovém účtu: „Žádáme transparentní veřejné tendry LFA jak na generální partnerství, tak na televizní práva.“

Pragosport, který práva vlastní od roku 2014, platí klubům ročně 150 milionů. Analytici odhadují, že soutěž má přinejmenším dvojnásobnou cenu.