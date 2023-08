Snažíme se. Potřebujeme dát gól, říká pardubický záložník Šimek

„Všichni tři bráchové jsme sportovci, takže mezi sebou i díky tomu máme velmi pevný vztah. Jsem nejmladší, takže mě kluci hodně hecují a uzavíráme mezi sebou různé sázky,“ usmíval se Šimek.

Jednu možná vyhrál v sobotu, když dostal možnost vůbec poprvé v kariéře nastoupit v základní sestavě Pardubic v ligovém utkání proti Slovácku.

„Jsem za tuhle šanci moc rád. Na každém tréninku makám na sto procent a doufám, že mě za to trenéři odmění nominací do základní jedenáctky. Snad týmu pomůžu co nejvíce,“ přál si Šimek.

Čistě z osobního pohledu si tak mohl odškrtnout jednu důležitou položku, z toho týmového je to už o něco horší. Pardubice totiž potřetí v sezoně prohrály těsně 0:1.

„V prvním poločase jsme přitom měli celou řadu šancí. Jenže jsme je opět nedokázali proměnit, to nás vytrestalo. Mohla to být remíza, ale bohužel,“ mrzelo Šimka.

Záložník Samuel Šimek (v červeném) v osobním souboji s protihráčem ze Slovácka během svého premiérového startu v základní sestavě Pardubic. V 56. minutě jej střídal Tomáš Zlatohlávek.

Východočeši prohrávali od 21. minuty poté, co se po chybě v obraně do prázdné brány prosadil Jan Kalabiška, trenéru Radoslavu Kováčovi pak vadilo, že Pardubice už v sobě ve zbytku zápasu nenašly sílu ani na vyrovnání, natož na obrat.

„Já nevím. V kabině i na hřišti se všichni opravdu snažíme. Potřebujeme jednou dát první gól nebo proměnit nějakou standardku. To nás potom do další práce nakopne,“ věřil Šimek.

Šance na vzpruhu

Ideální šanci na psychickou vzpruhu dostane jeho tým ve středu v 17.30 hodin, kdy je v plánu 2. kolo MOL Cupu na hřišti třetiligového Baníku Most.

„Jedeme tam vyhrát, musíme. Potřebujeme se tím nabudit také na další ligový zápas v Teplicích (2. září od 15 hodin),“ plánoval Šimek.

Strašákem však mohou být špatné pohárové výsledky Pardubic v posledních letech. Namátkou vyřazení od třetiligových Velvar (0:1) nebo divizního Kolína (1:2).

„O tom víme, ale na Most se dobře připravíme a uděláme všechno pro to, aby se už nic podobného neopakovalo,“ slíbil Šimek.