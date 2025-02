Inspiraci hledá v Oscarovi. Musíme doufat, říká Šimek před zápasem se Slavií

Na tribuny o víkendu určitě dorazí řádka slávistických fandů z hlavního města i odjinud.

„Slavia je výborný mančaft, o motivaci máme postaráno. Atmosféra bude super tak jako vždy. Těším se,“ říká 22letý Šimek.

I v kádru suveréna Chance ligy (Pardubice jsou na barážové 14. příčce) najde přes sympatie ke konkurenčnímu „S“ borce, kteří mu imponují.

„Na pozici středního halva se mi hodně líbí Oscar,“ konstatuje Šimek. Čím? Především poctivým nabízením se spoluhráčům na nahrávku a tvorbou hry ze středu pole. „Možná to není až tak vidět, ale pro Slavii odvádí spoustu dobré práce. I proto jsou úspěšní v pohárech,“ chválí „sešívaného“ Libérijce s 19 na zádech.

Fotbal v podání Oscara i dalších Šimek ostatně dostává servírovaný při poradách od trenéra Střihavky, který na východ Čech přišel od slávistického „béčka“.

„Řeší s námi, do jakých prostorů si nabíhat a jak hru stavět,“ přikyvuje Šimek. „Chceme aktivně napadat. Tohle nám ukazuje a řekl bych, že to je z té Slavie převzaté. Pro nás mladé to je dobré.“

Minule při porážce 0:3 v derby v Hradci vyběhl na trávník už od první minuty, přitom ještě na podzim hostoval v druholigové Chrudimi. „Věděl jsem, že má Váca (Kamil Vacek) žluté karty, takže jsem počítal s tím, že by to mohlo přijít. Ale i kdybych naskočil až z lavičky, chtěl jsem být připravený, abych se ukázal v co nejlepším světle,“ líčí.

V chrudimském MFK navíc zažil báječný půlrok, stříbrná příčka před startem jara je pro klub historickým úspěchem.

„Bylo to tam skvělé, budu na to vzpomínat. S klukama jsem dál v kontaktu, vytvořila se tam výborná parta. A moje výkony měly vzestupnou tendenci, to angažmá mi do další kariéry moc pomohlo,“ kvituje Šimek.