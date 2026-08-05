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Chance Liga 2026/2027

Rok a půl bez fotbalu. Šigut zná trest za korupci, na hřiště nesmí i další hráči

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Aktualizujeme   12:10

O míč bojují karvinský Samuel Šigut a Roman Horák ze Slovácka. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Mohl nastupovat za Slavii, karvinský hříšník Samuel Šigut si ale fotbal nezahraje další rok a půl vůbec nikde. Asi nejznámější prvoligové jméno v současné korupční kauze zná trest od etické komise. Třiadvacetiletý křídelník není jediný z hráčů, kdo si vyslechl fotbalový rozsudek.

„Za jeden případ ovlivnění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu byl uložen disciplinární trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s fotbalovou asociací v délce 16 měsíců společně s peněžitou pokutou ve výši 80 tisíc korun,“ oznámila komise.

Je to další verdikt v souvislosti s Karvinou, která za činy svého šéfa Jan Wolfa, jenž je zároveň primátorem města, byla vyřazena z první do druhí ligy.

Šigut patřil mezi objevy uplynulé sezony fotbalové ligy, zajímala se o něj Slavia, do které měl v létě přestoupit. Ale březnový policejní zátah na fotbalové korupčníky všechno změnil.

Etická komise mu předběžně zastavila činnost. Během následných výslechů na policii se Šigut přiznal, že na zápasy sázel, nejméně dvě utkání ovlivnil a také přijal úplatek.

„Částka v rozmezí mezi 20 a 30 tisíci korun, přesně si již nepamatuji. Kdo mi tyto finanční prostředky v hotovosti předal, už si nejsem stoprocentně jistý, ale domnívám se, že to byl pan Černaj,“ citoval v květnu Radiožurnál z policejních spisů. Bývalý hráčský agent Daniel Černaj je jedním z hlavních aktérů korupční a sázkařské kauzy.

Šigut s dalšími dvanácti obviněnými v korupční kauze se přiznali policii

Komise Šiguta podezřívala z několika činů.

Například v březnu 2024, kdy Šigut nastupoval za České Budějovice, měl ovlivnit duel s Karvinou.

„Narušení regulérnosti soutěže či utkání se hráč mohl dopustit tím, že za ovlivnění utkání MFK Karviná – SK Dynamo České Budějovice hrané dne 16. 3. 2024 přijal od pana Jana Wolfa úplatek ve výši 100 000 Kč a příslib přestupu do MFK Karviná v případě sestupu Budějovic do nižší soutěže,“ stojí ve zprávě komise.

Karviná nakonec utkání 25. kola vyhrála 2:1, Budějovice po skončení sezony sestoupily a byť za ně Šigut ještě v průběhu podzimu nastupoval, v lednu 2025 přestoupil do Karviné.

Zbylá podezření se týkala Šigutova předchozího působení v druholigové Opavě.

Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?

Komise vynesla tresty také dalším hráčům.

Ostravský útočník David Látal za jeden případ neoznámení disciplinárního přečinu dostal zákaz činnosti v délce dvou měsíců společně s pokutou 20 tisíc korun.

Olomoucký obránce Jakub Elbel, jemuž komise před časem předběžný zákaz činnosti zrušila, nesmí hrát tři měsíce, k tomu dostal pokutu 30 tisíc korun. Viní ho stejně jako Látala, že neoznámil jeden případ disciplinárního přečinu.

Nejdelší trest obdrželi Patrik Wehowský a František Chmiel, v českém fotbale nemohou působit dva a půl roku.

Wehovský, jenž se měl nekalých praktik sázení na zápasy dopustit při angažmá v Chrudimi a Opavě, zaplatí 80 tisíc. Chmiel, který působil i ve Startu Brno, zaplatí 120 tisíc korun.

Devatenáctiletý brankář Tim Kramář, který byl mimo jiné v Opavě, si nezachytá dva roky a zaplatí 60 tisíc korun.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 2 2 0 0 9:1 6
2. FK TepliceTeplice 2 2 0 0 4:1 6
3. FK JablonecJablonec 2 2 0 0 4:1 6
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 1 1 0 6:4 4
5. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 2 1 1 0 4:2 4
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 2 1 1 0 2:1 4
7. FC Slovan LiberecLiberec 2 1 0 1 3:2 3
8. AC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 4:4 3
9. FC Baník OstravaOstrava 2 1 0 1 1:4 3
10. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 3:4 1
11. SK Artis BrnoArtis Brno 2 0 1 1 3:5 1
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 1 1 2:4 1
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 2 0 1 1 1:3 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 2 0 1 1 2:6 1
15. FC ZlínZlín 2 0 0 2 1:4 0
16. FK PardubicePardubice 2 0 0 2 1:4 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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