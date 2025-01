Z Budějovic to byl útěk, přiznává Šigut. Karviná jednala nejrychleji

Je z Paskova, přičemž začínal ve Frýdku-Místku, odkud se přes Baník Ostrava a Slezský FC Opava dostal na jich Čech.

Přiznává, že přestup do Karviné bere jako útěk z beznadějně posledního Dynama České Budějovice, jímž navíc zmítají problémy týkající se majitele klubu. „Nabídka z Karviné byla nejrychlejší, vše jsme domluvili během jednoho dne. A tím, že mi Dynamo umožnilo přestup, tak jsem neváhal a s radostí šel,“ říká dvaadvacetiletý záložník.

Do Českých Budějovic odcházel v září 2023 z druholigové Opavy. „To angažmá jsem si představoval trochu jinak, ale získal jsem první zkušenosti s nejvyšší soutěží a na to se nezapomíná. Rok a půl v Budějovicích nebyl úplně skvělý, ale naučil jsem se toho hodně a neberu to jako špatnou část života. Hlavně první rok byl opravdu super, i když jsme se zachránili až v baráži.“

V Karviné se potkal s několika fotbalisty, které zná z dřívějška. „Se Sebastianem Boháčem jsem hrál ještě v dorostu Baníku, s Vechetou a Endlem jsme se setkali jednou v reprezentaci a i další kluky znám, i když třeba jen podle jména.“

Už dříve se potkal rovněž s trenérem Martinem Hyským.

„Jednou jsem byl na testech v béčku Slavie. Je to ale docela dávno, takže žádná extra známost,“ usmál se Samuel Šigut.

Po působení v Českých Budějovicích by se v Karviné, která rozjela tuto sezonu velmi dobře, mohl vyhnout starostem o záchranu. „Hlavně se mi líbí styl, jakým teď Karviná hraje, viděl jsem několik jejich zápasů,“ připomíná Šigut. „A těším se i na to, že Karvinští chtějí hrát střední nadstavbovou skupinu. Budu se snažit, aby to takhle všechno bylo.“

Samuel Šigut by měl nahradit Amara Memiće, který na podzim nastřílel sedm gólů, načež odešel do Plzně. „Musím se přiznat, že vůbec nevím, jak Amar hraje. Viděl jsem ho jenom párkrát, takže se s ním nechci nějak srovnávat,“ podotýká. „Oba ale hrajeme na stejném postu. Budu se snažit udělat pro Karvinou, co budu moct, abych ho nahradil.“

Byť v českobudějovické sestavě naástupoval pravidelně, v posledních třech utkáních podzimní části ligy chyběl. „Měl jsem problém s kotníkem, ale už je to v pohodě,“ vysvětluje. „Už trénuji normálně bez bolesti, takže vše je v pořádku.“

To potvrzuje na soustředění v turecké Antalyi, kde k výhře nad Mladosti Lučani 2:0 přispěl gólem, a trefil se i včera s Lechií Gdaňsk (3:4).

Mladý středopolař odcházel z Českých Budějovic ještě, když byl jejich majitelem Dalibor Jirka. Jenže v minulých týdnech se vše změnilo a klubu se ujal předchozí vlastník Vladimír Koubek. Tvrdí, že Jirka neuhradil celou kupní částku.

Karvinský obránce Jan Žídek (vpravo) v souboji s opavským Samuelem Šigutem.

Koubek poslal klubům první a druhé ligy email, v němž píše, že Dalibor Jirka nemá oprávnění nakládat s majetkem klubu. Tudíž ani s hráčským kádrem. Neobává se Šigut, že se bude muset vrátit?

„Vůbec to nesleduju, do toho nevidím,“ odpovídá. „Nevím, co tam mezi sebou mají. Mně bylo řečeno, že ten přestup je platný, a tím je to pro mě jakoby jasné.“

A o tom jsou přesvědčeni i šéfové Karviné. „Nejsem právník, ale my jsme při přestupu Samuela Šiguta dělali vše v souladu s FAČR (Fotbalovou asociací České republiky), takže to není o tom, že by si Karviná něco vymyslela,“ řekl karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk.