Musím být trpělivý, uvědomuje si Grygar po první minutě na hřišti

„Čekání bylo dlouhé, to vědí všichni, ale musel jsem si počkat. Tak to chodí. Jsem rád, že to přišlo i na tu krátkou dobu. Snad moje starty budou přibývat,“ řekl devatenáctiletý mladík, jenž byl v roce 2020 vyhlášený nejlepším českým dorostencem.

Načež si ho vyhlédl Inter Milán, kam v září 2020 odešel. Ostatně předloni mu pomohl vykopat juniorský titul.

Leč loni se vrátil do Baníku.

Také proto, aby odmaturoval na obchodní akademii a udělal si řidičský průkaz.

Věříte, že do konce sezony byste v první lize mohl dostat více prostoru?

Budu v to věřit, budu makat, a kdyby to nevyšlo, budu vědět, že jsem udělal vše pro to, abych ukázal, co ve mně je.

Každý chce hrát. Jaké to je, čekat celou sezonu na příležitost?

Těžké, ale chápu to, protože na mé pozici jsou Boulis, Rigis i Šiňas (Jiří Boula, Tokáš Rigo a Matěj Šín). Pokaždé, co nastoupili, zahráli skvěle, jsou ve velké formě, takže mi nezbývá než čekat a doufat, že mých minut a startů bude přibývat.

Tušil jste, že na vašem postu ve středu zálohy bude taková konkurence, když jste se loni v létě do Baníku vracel?

Konkurence je všude, ta k fotbalu patří. Měl jsem ale jiné očekávání. Holt to je fotbal. Nezbývá mi než pokračovat a makat.

Probíráte s trenérem Pavlem Hapalem svou situaci?

Až tak konkrétně ne. Komunikace mezi námi probíhá normálně v rámci tréninku. Vím, že musím být trpělivý.

Za třetiligovou rezervu jste odehrál jedenáct utkání. Takže aspoň tam nabíráte herní rytmus?

Hrávám, ale třetí liga není pro mě ideální. Je to však „lepší než nic“. V každém zápase za béčko se snažím odevzdat maximum a děkuji trenérovi (Josefu Dvorníkovi), že mi tu příležitost dává.

Baník se netají snahou postoupit s rezervou do druhé ligy. Je to znát?

Ta vize tam je, všichni hráči to cítí. Přestože to je hodně mladý tým, na postup má. A všichni o něj usilujeme. Uvidíme, jak se soutěž bude vyvíjet, ale snad se to klukům i s naší pomocí podaří.

Proč jste se vůbec rozhodl vrátit?

Cítil jsem tady šanci. Mluvil jsem s vedením klubu, řekli mi svou vizi, jak by to mělo vypadat. Ale šel jsem tady také kvůli tomu, že jsem potřeboval dodělat školu, maturitu a rovněž řidičský průkaz. Tyto věci jsou pro mě také důležité. Ale nejdůležitější je fotbal. Po domluvě s agentem a rodinou jsme si loni řekli, že se vrátím. A uvidíme. Ještě je možná brzo dělat nějaké rozhodnutí, je to teprve moje první sezona. Až postupem času se dozvím, zda jsem udělal dobře, nebo špatně.

Takže to chce trpělivost?

Jo, musím být trpělivý.

Maturovat budete letos?

Ano. Řidičák jsem před dvěma týdny udělal napoprvé, takže snad to stejně dopadne i s maturitou. Pak se už budu soustředit jen na fotbal, abych dostával co nejvíce šancí, a bude jen na mně, jak se chytím.

V neděli od 15.00 hostíte Teplice. Baník ale už osm soutěžních zápasů doma nezvítězil. Čím to je?

To popravdě netuším... Ale všichni, celá kabina, si uvědomujeme, že jsme doma už nějakou dobu nevyhráli. Věřím, že teď už to konečně zlomíme a začne nová, vítězná série domácích zápasů...