První gól v sezoně? Jsem rád, že přišel v důležitém utkání, říká plzeňský Dweh

V minulé prvoligové sezoně si připsal pět branek, na stopera velmi solidní bilance. Na tu první v té aktuální ale liberijský fotbalový obránce Sampson Dweh čekal až do prvního kola nadstavby o titul.
Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Sampsona Dweha.

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Sampsona Dweha. | foto: Petr EretMAFRA

V neděli plzeňský zadák po centru spoluhráče Patrika Hrošovského hlavou překonal brankáře Hradce Králové Adama Zadražila a v 67. minutě utkání podtrhl domácí výhru 3:1. „Věřím, že takhle budu pokračovat,“ hlásil pak čtyřiadvacetiletý Dweh.

Viktoria tak uhájila třetí příčku tabulky, v příštím kole hraje v sobotu opět doma proti Liberci.

Ulevilo se vám, když jste konečně utnul čekání na gól?
Samozřejmě bych rád navázal na minulou sezonu, kdy bylo gólů daleko více. Určitě to z mé strany může být daleko lepší. Ale o to jsem raději, že první branka přišla v tak důležitém utkání. Věřím, že budu pokračovat.

Jaký to byl zápas? Už v deváté minutě jste inkasovali a Hradec měl v prvním poločase další šance.
Začátek byl nervózní. Přece jen, doma jsme už dlouho nevyhráli. Nervozita na nás byla znát, navíc jsme inkasovali rychlý gól. Důležité bylo, že jsme přišli s okamžitou reakcí a vrátili se hned do hry. Ve druhé půli jsme zvýšili intenzitu, přidali na kvalitě a zápas díky tomu zvládli.

Ukázal se jako klíčový gól hned v úvodu druhého poločasu, po kterém jste díky zásahu Višinského otočili skóre na 2:1?
Byl strašně důležitý, nasměroval nás k vítězství. První půle od nás nebyla dobrá, ale tahle akce nám dodala sebevědomí a náš výkon poté hodně narostl. Měli jsme další dobré příležitosti, nakonec přidali i třetí branku.

Trenér Martin Hyský hodně preferuje hru jeden na jednoho. Jak je to náročné pro vás jako obránce?
Pokud chcete hrát na nejvyšší úrovni, musíte si zvyknout na to, co po vás trenér chce. Tak to ve fotbale chodí. Trenér má svoji představu a na mně je, abych se na to adaptoval, podával co nejlepší výkony a pomáhal týmu. Zvykám si a myslím, že s každým přibývajícím zápasem je to lepší a lepší.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 31 16 8 7 53:35 56
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 31 12 10 9 44:32 46

Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 31 10 7 14 39:49 37
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 8 12 11 44:52 36
13. FK TepliceTeplice 31 6 12 13 30:39 30
14. 1. FC SlováckoSlovácko 31 5 9 17 27:46 24
15. FC Baník OstravaOstrava 31 5 8 18 25:45 23
16. FK Dukla PrahaDukla 31 4 11 16 21:44 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
První gól v sezoně? Jsem rád, že přišel v důležitém utkání, říká plzeňský Dweh

V minulé prvoligové sezoně si připsal pět branek, na stopera velmi solidní bilance. Na tu první v té aktuální ale liberijský fotbalový obránce Sampson Dweh čekal až do prvního kola nadstavby o titul.

