Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Chance Liga 2026/2027

S Mahmičem, nebo bez? Liberec se chystá na obě varianty, úvod ale Bosňan zmešká

Autor:
  8:27
Velká šance Ermina Mahmiče (Liberec) na začátku druhého poločasu.

Velká šance Ermina Mahmiče (Liberec) na začátku druhého poločasu. | foto: Petr EretMAFRA

Ermin Mahmič z Bosny slaví gól proti Kataru.
Ermin Mahmič z Bosny střílí gól proti Kataru.
Ermin Mahmič z Bosny slaví gól proti Kataru.
Ermin Mahmič z Bosny se trefuje proti Kataru.
7 fotografií
Fotbalisté Slovanu Liberec vstoupí do prvoligové sezony s cílem vybojovat pod novým slovenským trenérem Branislavem Fodrekem účast v evropských pohárech. V soutěžích UEFA se Severočeši naposledy představili před šesti lety. Sezonu začnou v sobotu duelem v Plzni.

Ve Slovanu zatím zůstává největší hvězda Ermin Mahmič, v klubu však počítají i s variantou, že bosenský reprezentant po vydařeném vystoupení na světovém šampionátu v Americe, kde se coby střídající hráč blýskl dvěma góly, může odejít.

„Především jsme rádi, že Ermin na mistrovství reprezentoval náš klub a ještě víc ho zviditelnil. Spousta hráčů tak může vidět, že u nás se mohou nadále rozvíjet,“ řekl sportovní ředitel Slovanu Theodor Gebre Selassie.

„Ještě se připravuje individuálně, má plán. V následujícím týdnu by se měl připojit, pokud se do té doby nic nestane. V tento okamžik zatím zůstává. Mistrovství světa sotva skončilo, některé trhy se teprve rozjíždí. Tím, jaké jsou naše představy za tohoto hráče, se ty trhy limitují. Ale přestupové okno bude trvat ještě dlouho. Nejsme pod žádným tlakem,“ dodal bývalý český reprezentant.

Ermin Mahmič z Bosny slaví gól proti Kataru.

Také nový liberecký kouč Fodrek počítá u Mahmiče s oběma možnostmi. „Prodloužila se mu sezona, dostal dovolenou. Takové věci se dějí možná ze dne na den. Jeden telefonát může celou situaci změnit. Pracujeme s verzí, že odejde, i s verzí, že zůstane. To ukážou až následující dny,“ uvedl trenér.

Slovan v minulém ročníku obsadil v nadstavbové skupině o titul poslední, šesté místo a o kousek nedosáhl na účast v pohárech. U mužstva po dvou letech skončil trenér Radoslav Kováč, na lavičce ho nahradil právě Fodrek. „Takový klub jako Liberec vzhledem k podmínkám, které jsou tu vytvořené a jak tu lidé pracují pro fotbal, nemůže mít jiné ambice než pohárovou Evropu. I když to je samozřejmě dlouhodobý cíl. Nejbližším cílem je každý jeden zápas. Snažit se vytěžit maximum a zápas od zápasu si za tím jít,“ řekl Fodrek.

Bořil žádal o prominutí trestu, ale marně. Na debut za Liberec si bude muset počkat

Liberecký tým oproti minulé sezoně opustila dvojice opor: obránce Ange N'Guessan a záložník Toumani Diakité přestoupili do Slavie. Z Edenu do Slovanu naopak zamířili křídelník Vasil Kušej, středopolař Alexandr Bužek a bývalý kapitán červenobílých Jan Bořil. Obrannou fázi má výrazně vyztužit zkušený defenzivní univerzál Lukáš Hůlka z Bohemians. „S přestupovým obdobím jsme převážně spokojeni, pohyby tam i ven byly v pořádku,“ podotkl Gebre Selassie.

Severočeši vzhledem k poloze nedaleko hor mívali v zimních měsících problémy s hrací plochou, proto instalovali takzvaný hybridní trávník. „Pokud chceme ligu zlepšovat, je to stěžejní pro každý český klub. Obzvlášť v Liberci nám to pomůže. Podle mě je to jednoznačně velký krok dopředu,“ sdělil zkušený brankař Tomáš Koubek, jenž se stal novým kapitánem týmu. „Už v minulé sezoně jsem s tím pobral nějaké zkušenosti. Páska pro mě znamená zodpovědnost vůči celému týmu, ale jestli ji mám na ruce, nebo ne, nemění nic na mé roli v kabině, což si uvědomuji. Samozřejmě si toho vážím a jsem rád, že ji mohu nosit,“ uvedl Koubek.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

1. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0:0 0
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0:0 0
3. SK Artis BrnoArtis Brno 0 0 0 0 0:0 0
4. 1. FC SlováckoSlovácko 0 0 0 0 0:0 0
5. FK PardubicePardubice 0 0 0 0 0:0 0
6. FC Baník OstravaOstrava 0 0 0 0 0:0 0
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 0 0 0 0 0:0 0
8. AC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0:0 0
9. FC Slovan LiberecLiberec 0 0 0 0 0:0 0
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 0 0 0 0 0:0 0
11. FK TepliceTeplice 0 0 0 0 0:0 0
12. FC ZlínZlín 0 0 0 0 0:0 0
13. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0:0 0
14. SK Slavia PrahaSlavia 0 0 0 0 0:0 0
15. FK JablonecJablonec 0 0 0 0 0:0 0
16. FC Viktoria PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Francie - Anglie 4:6, Saka má hattrick, Mbappé rekord a vítězové světový bronz

Angličtí hráči pózují s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.

Deset branek, hattrick anglického útočníka Saky, rekordní gól francouzského kapitána Mbappého. Souboj o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa se nesl v exhibičním duchu, Anglie v něm porazila...

V bráně začne Surovčík, od Karabce čekám velké věci. Priske o kádru i ambicích

Trenér Brian Priske na předsezonní tiskové konferenci Sparty.

Promění se ještě Sparta na startu sezony? A jak moc? Konkrétní otázky pochopitelně nemohl komentovat, přesto dánský kouč Brian Priske připustil: „O pozicích například zraněných hráčů se bavíme denně...

24. července 2026  8:30

S Mahmičem, nebo bez? Liberec se chystá na obě varianty, úvod ale Bosňan zmešká

Velká šance Ermina Mahmiče (Liberec) na začátku druhého poločasu.

Fotbalisté Slovanu Liberec vstoupí do prvoligové sezony s cílem vybojovat pod novým slovenským trenérem Branislavem Fodrekem účast v evropských pohárech. V soutěžích UEFA se Severočeši naposledy...

24. července 2026  8:27

Kouč Nikl o jihlavském (ne)sestupu: Měli jsme štěstí, ale závěr ligy jsme zvládli

Marek Nikl ještě coby kouč Českých Budějovic.

S jihlavským fotbalem to ještě na konci května nevypadalo vůbec růžově. Ovšem nakonec se hrozba sestupu do MSFL nenaplnila, a tak v pátek FC Vysočina vstupuje do nového ročníku druhé nejvyšší soutěže.

24. července 2026  7:19

Jsem rád, že mě majitel zbavil těžkého rozhodnutí, říká Tvrdík k osudu Chorého

Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci pražské Slavie.

Nečekal, až se na nepříjemnou záležitost zeptají novináři. O osudu Tomáše Chorého a Davida Douděry, které v závěru minulé sezony vyřadil z kádru, šéf slávistických fotbalistů Jaroslav Tvrdík začal...

24. července 2026

Micku, ukaž, co je v tobě! Zadražil chytil penaltu a chválil kolegovo sólo: Jako Messi

Gólman Hradce Králové Adam Zadražil

Chycenou penaltou největší hvězdě soupeře Hjertö-Dahlovi položil brankář Adam Zadražil základ ke čtvrteční výhře 1:0 v norském Tromsö, kterou se Hradec po 31 letech vrátil do pohárové Evropy. Přidal...

23. července 2026  22:41

Varaždín - Jablonec 3:2, hosté neudrželi vedení. Soupeř rozhodl chvíli před koncem

Momentka ze zápasu Varaždín - Jablonec.

Druhá česká čtvrteční výhra na evropském poli se nekoná, třebaže k ní byli fotbalisté Jablonce blízko. Ve 2. předkole Konferenční ligy ale konec na hřišti chorvatského Varaždínu padli 2:3. Za výběr...

23. července 2026  19:30,  aktualizováno  22:28

Jablonec v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky

Trénink jabloneckých fotbalistů, v popředí Jan Chramosta.

Fotbalisté Jablonce zahájili kvalifikaci o postup do Konferenční ligy. Na hřišti chorvatského Varaždínu prohráli 2:3 a ve čtvrtek 30. července se doma pokusí nepříznivý výsledek otočit. V našem...

21. července 2026  10:29,  aktualizováno  23. 7. 22:11

Tromsö - Hradec Kr. 0:1, skvělý výsledek. Zadražil chytil penaltu, rozhodl Van Buren

Senzace. Hradec vyloupil hřiště norského Tromsö.

Lépe začít sezonu nemohli. Fotbalisté Hradce Králové v prvním zápase 2. předkola Evropské ligy triumfovali na půdě norského Tromsö 1:0. Kromě bodů do evropského koeficientu vezou z polárního kruhu...

23. července 2026  18:30,  aktualizováno  21:16

Hradec Králové v Evropské lize 2026/27: Program a výsledky

Děkovačka fotbalistů Hradce Králové po zápase se Slavií.

Fotbalisté Hradce Králové zahájili boj o Evropskou ligu. Ve 2. předkole zvítězili na hřišti norského Tromsö 1:0 a před odvetou mají výbornou pozici. V našem přehledu najdete informace o termínech...

23. července 2026  21:16

Také sparťan Zelený skončil v reprezentaci: Mistrovství světa je ideální tečka

Jaroslav Zelený zkouší odcentrovat přes bránícího Mudaua.

Obránce Jaroslav Zelený jako další hráč po mistrovství světa ukončil kariéru v české fotbalové reprezentaci. „Je čas to předat mladším,“ řekl třiatřicetiletý levý bek Sparty v rozhovoru na youtubovém...

23. července 2026  20:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sigma vyslala vzkaz lize: Pokud tu nebude dobrý fotbal, cizinci sem odmítnou chodit

Trenér A-týmu a generální sportovní manažer olomoucké Sigmy Pavel Hapal (vlevo)...

Už je to rok od chvíle, co podnikatel Milan Šimonovský společně s dalšími donátory koupil fotbalovou Sigmu. Vize? Udělat z Olomouce nablýskanou adresu minimálně v tuzemsku, zároveň fanouškům...

23. července 2026  18:15

Jelito, kopyto, platí to! Ředitel Teplic prohrál sázku a fanouškovi naštípal dříví

Šéf teplických fotbalistů Rudolf Řepka štípá dříví u fanouška, s nímž prohrál...

Sekyrou se rozmáchl s jistotou zkušeného dřevorubce, polínko rozpáral přesně uprostřed a ze špalku odletěly už dva kusy připravené do krbu. „Cítím se jak Sylvester Stallone, jak Rocky!“ smál se...

23. července 2026  17:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.