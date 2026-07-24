S Mahmičem, nebo bez? Liberec se chystá na obě varianty, úvod ale Bosňan zmešká

Ve Slovanu zatím zůstává největší hvězda Ermin Mahmič, v klubu však počítají i s variantou, že bosenský reprezentant po vydařeném vystoupení na světovém šampionátu v Americe, kde se coby střídající hráč blýskl dvěma góly, může odejít.
„Především jsme rádi, že Ermin na mistrovství reprezentoval náš klub a ještě víc ho zviditelnil. Spousta hráčů tak může vidět, že u nás se mohou nadále rozvíjet,“ řekl sportovní ředitel Slovanu Theodor Gebre Selassie.
„Ještě se připravuje individuálně, má plán. V následujícím týdnu by se měl připojit, pokud se do té doby nic nestane. V tento okamžik zatím zůstává. Mistrovství světa sotva skončilo, některé trhy se teprve rozjíždí. Tím, jaké jsou naše představy za tohoto hráče, se ty trhy limitují. Ale přestupové okno bude trvat ještě dlouho. Nejsme pod žádným tlakem,“ dodal bývalý český reprezentant.
Také nový liberecký kouč Fodrek počítá u Mahmiče s oběma možnostmi. „Prodloužila se mu sezona, dostal dovolenou. Takové věci se dějí možná ze dne na den. Jeden telefonát může celou situaci změnit. Pracujeme s verzí, že odejde, i s verzí, že zůstane. To ukážou až následující dny,“ uvedl trenér.
Slovan v minulém ročníku obsadil v nadstavbové skupině o titul poslední, šesté místo a o kousek nedosáhl na účast v pohárech. U mužstva po dvou letech skončil trenér Radoslav Kováč, na lavičce ho nahradil právě Fodrek. „Takový klub jako Liberec vzhledem k podmínkám, které jsou tu vytvořené a jak tu lidé pracují pro fotbal, nemůže mít jiné ambice než pohárovou Evropu. I když to je samozřejmě dlouhodobý cíl. Nejbližším cílem je každý jeden zápas. Snažit se vytěžit maximum a zápas od zápasu si za tím jít,“ řekl Fodrek.
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Bořil žádal o prominutí trestu, ale marně. Na debut za Liberec si bude muset počkat
Liberecký tým oproti minulé sezoně opustila dvojice opor: obránce Ange N'Guessan a záložník Toumani Diakité přestoupili do Slavie. Z Edenu do Slovanu naopak zamířili křídelník Vasil Kušej, středopolař Alexandr Bužek a bývalý kapitán červenobílých Jan Bořil. Obrannou fázi má výrazně vyztužit zkušený defenzivní univerzál Lukáš Hůlka z Bohemians. „S přestupovým obdobím jsme převážně spokojeni, pohyby tam i ven byly v pořádku,“ podotkl Gebre Selassie.
Severočeši vzhledem k poloze nedaleko hor mívali v zimních měsících problémy s hrací plochou, proto instalovali takzvaný hybridní trávník. „Pokud chceme ligu zlepšovat, je to stěžejní pro každý český klub. Obzvlášť v Liberci nám to pomůže. Podle mě je to jednoznačně velký krok dopředu,“ sdělil zkušený brankař Tomáš Koubek, jenž se stal novým kapitánem týmu. „Už v minulé sezoně jsem s tím pobral nějaké zkušenosti. Páska pro mě znamená zodpovědnost vůči celému týmu, ale jestli ji mám na ruce, nebo ne, nemění nic na mé roli v kabině, což si uvědomuji. Samozřejmě si toho vážím a jsem rád, že ji mohu nosit,“ uvedl Koubek.