S Duklou sestoupil, teď je Čermák zpátky v lize. Záložníka angažovaly Teplice

„Marcel je hráč, kterého jsme dlouhodobě sledovali. Má výborné fotbalové myšlení, umí být rozdílovým ve finální třetině. Věříme, že do našeho herního stylu velmi dobře zapadne a bude pro nás velkou posilou,“ slibuje si Štěpán Vachoušek, sportovní ředitel FK Teplice.
Špílmachra ztratili skláři v zimě, kdy dlouholetý motor středu hřiště Daniel Trubač odešel do Hradce Králové. Uvolněné místo zaplní Čermák, hráč se 115 starty, 13 góly a osmi asistencemi v nejvyšší soutěži. Fotbalově vyrůstal ve Slavii Praha, zkušenosti sbíral také během angažmá ve Viktorii Žižkov, ligovém slovinském Aluminiji, Příbrami, Českých Budějovicích a naposledy v Dukle Praha.
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„O zájmu Teplic jsem věděl delší dobu a od první chvíle jsem z něj měl velmi dobrý pocit,“ uvedl Čermák v tiskové zprávě. „Klub má jasnou vizi, velké ambice a cítím, že je to pro mě správný krok. Už se nemůžu dočkat, až se připojím k týmu a poprvé nastoupím před fanoušky na Stínadlech. Udělám maximum pro to, abych klubu pomohl k co nejlepším výsledkům.“
Teplice zaujal schopností řídit hru, vytvářet šance pro spoluhráče a být nebezpečným pro soupeře. Přinese tedy kreativitu, herní inteligenci a kvalitní finální přihrávku.
Jde o čtvrtou letní posilu Teplic, už před Čermákem zamířili na Stínadla Ukrajinci útočník Artem Harza a obránce Denys Taraduda, s nimi Lotyš Oskars Vientiess, další muž do defenzivy.