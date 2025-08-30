Chance Liga 2025/2026

S Bohemkou chceme urvat první vítězství, burcuje pardubický Noslin

Fotbalisté Pardubic už zase mají dvojici stoperů, o niž se opírali v minulé sezoně — což je pro ně bezpochyby výborná zpráva. Před týdnem ve slávistickém Edenu, kde Východočeši nakonec po obstojném výkonu favoritu podlehli 1:3, se totiž po bok Švýcara Louise Lurvinka po bezmála třech měsících postavil Nizozemec Jason Noslin. A zvládl kompletní zápasovou minutáž.

Slávistický útočník Mojmír Chytil si dělá prostor v souboji s Jasonem Noslinem z Pardubic. | foto: ČTK

„Odkopat takovou porci pro mě byl prvotní cíl. Důležité taky bylo se hned nezranit a mít z toho celkově dobrý pocit,“ nastínil 25letý Noslin. A pokračoval: „Zahrát si znovu s Louisem bylo fajn, protože si myslím, že nám to loni hlavně v závěru sezony v té dvojici dobře klapalo. Ale minus samozřejmě je, že jsme na Slavii prohráli.“

Že Noslin duel na Slavii vydržel, je tím obdivuhodnější, že předtím nenastoupil třeba ani na poločas za třetiligové pardubické „béčko“. Plíce, nohy a především hlava ho nepodrazily.

ONLINE: Pardubice – Bohemians

podrobná reportáž v sobotu od 17:00

„Po dvaceti minutách jsem to začal cítit, ale pak jsem se přenesl přes to, čemu u nás v Holandsku říkáme ‚zóna smrti‘. Pak už jen běháte a o ničem nepřemýšlíte,“ líčil.

Po úspěšné baráži o ligu s Chrudimí Noslina nadlouho vyřadilo zraněné rameno, musel na operaci. Problémy s ním se přitom táhly už od zimy.

„Když jsem se v lednu vrátil do Čech, měli jsme přátelák s Teplicemi a já si v něm rameno vyhodil,“ přiblížil Noslin, kterému se to v kariéře nepřihodilo poprvé. „Ale tentokrát něco uvnitř nebylo v pořádku, byla tam nějaká zlomenina,“ doplnil.

Lékař mu doporučil „jít pod kudlu“, což kudrnatý obránce mohl učinit okamžitě, nebo až po sezoně s tím, že ho rameno bude v utkáních mírně omezovat. Když si dal na váhy, kolik by v tom kterém případě zmeškal mačů, měl jasno.

„Po sezoně se víc než měsíc nehrálo, takže z toho nakonec byla jen čtyři vynechaná kola,“ konstatoval.

A potom přišlo atraktivní střetnutí na Slavii...

„Pro každého fotbalistu v lize je zápas v Edenu výjimečný. Pro mě tím víc, že jsem se vracel po té pauze,“ přiznal Noslin. „Atmosféra byla skvělá, víc než 18 tisíc lidí tam křičí, a i když povzbuzuje soupeře, nabudí vás to. Choreo, fandové bez triček... Parádní záležitost,“ dodal.

Noslinův mančaft navíc na Slavii od 12. minuty po trefě Patráka vedl.

„Už před tím gólem jsme myslím hráli slušně a ta branka padla po solidní akci. Říkal jsem si, že to musíme co nejdéle udržet a s trochou štěstí třeba i vyhrajeme. Ale samozřejmě to dopadlo úplně jinak,“ poznamenal Noslin.

Teď v úterý jeho tým v Novém Boru postoupil do třetího kola Mol Cupu přes třetiligový českolipský Arsenal (2:1), jenže tam kouč Střihavka dle očekávání využil širší soupisku. V sobotu, kdy v tabulce poslední 16. Pardubice hostí od 17 hodin na Stadionu Arnošta Košťála deváté pražské Bohemians 1905, už bude zřejmě spoléhat na nejsilnější možnou základní jedenáctku. S Noslinem jakožto s jedním z pilířů.

„Na sobotu se těšíme, chceme získat první vítězství sezony a s ním i tři body,“ avizoval stoper. „Loni jsme proti Bohemians hráli dobrá utkání. V tom dubnovém (domácí vítězství 2:0) jsme možná předvedli o něco horší fotbal než soupeř, ovšem pak jsme skórovali. Následně jsme přidali ještě pojistku a neinkasovali, takže pro mě jako beka to byl perfektní zápas,“ uvedl Noslin, jenž by nyní něco podobného na trávníku určitě rád zopakoval.

