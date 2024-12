Pardubická posila z Finska. Přijali mě tady rychle, říká bek Mahuta

Mahuta, který naposledy doma ve Finsku kopal nejvyšší soutěž za FC Haka, dokonce na východě Čech stihl ještě před zimní pauzou pár tréninků.

„Mám velmi dobrý pocit z klubu, do kterého přicházím. Hráči mě mezi sebe přijali rychle. Trenéři vědí, co ode mě chtějí, a já vím, co týmu mohu dát. Vím, že na jaře se bude hrát ještě o hodně bodů, a tak se na tuto výzvu opravdu těším,“ prohlásil Mahuta, který sám sebe charakterizoval jako ofenzivně laděného beka. Obyčejně nastupoval na levé straně a v uplynulých dvou sezonách ve finské Veikkauslize vsítil dva góly a na deset nahrál.

„Často se snažím o hru jeden na jednoho. Myslím si, že jsem rychlý a agresivní typ hráče. Věřím, že mi česká liga bude sedět,“ přemítal Mahuta, jenž má po otci i občanství Demokratické republiky Kongo.

„Ryana jsme měli poctivě skautovaného. Měl více nabídek, a proto jsme rádi, že se nám podařilo ho přivést právě do našeho klubu,“ pochvaloval si Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice