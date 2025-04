Ze severské země, konkrétně z klubu FC Haka Valkeakoski, také v zimní přestávce do Pardubic přestupoval.

Co se vám nejvíc líbilo na výkonu pardubického týmu v předchozím zápase se Spartou, který jste nakonec prohráli 1:2?

Hlavně to, že jsme byli už od začátku odvážní a takového soka se nezalekli. Taky jsme si dokázali vytvořit pár skutečných šancí — opravdových gólovek, ne jen nějakých náznaků. Bohužel se nám je nepovedlo využít. Ale ukázalo se, čeho jsme na trávníku schopni.

Viděl jste v závěrečné pasáži naději na zremizování zápasu?

Měli jsme ji, ale zkrátka to neklaplo. Až se příště dostaneme do podobné situace, už to musíme dotáhnout.

V sobotu v 16 hodin začínáte boje ve skupině o záchranu

na Slovácku, přičemž na 4. místo, které drží pražská Dukla, ztrácíte pět bodů. Jak reálné podle vás je, že ji ještě předhoníte?

Jako tým to bereme zápas po zápase, nekoukáme nějak daleko. Teď se soustředíme na to Slovácko. Pokusíme se tam urvat nějaké body.

Víte něco o tomhle soupeři? Když se mu Pardubice postavily naposledy, ještě jste v Česku nebyl.

Přiznám se, že moc ne. Jenom pár věcí z debaty s klukama a z přípravy na utkání, tak jako u každého protivníka, na kterého v lize narazíme. Ale že bych znal nějak lépe třeba jeho hráče, to ne.

Můžete porovnat finskou ligu a tu zdejší?

Česká je mnohem fyzičtější, důraznější. Fotbalisté jsou taky mnohem silnější. Hraje se tu ve větším tempu než u nás doma. Ve Finsku jsou to víc taktické bitvy.

Co komunikace se spoluhráči vzadu? Jste tam hned tři cizinci.

Kluci (Jason Noslin a Louis Lurvink) už umějí i trochu česky, takže mi pak pokyny tlumočí do angličtiny. I já sám už ale rozumím pojmům, jako je „levá“ nebo „pravá“. Takže když to zaslechnu od českých hráčů, vím si rady.

Pardubický Ryan Mahuta (vlevo) a plzeňský Amar Memič sledují balon.

Zamlouvá se vám atmosféra tady na fotbale?

Ano. Dost se liší od toho, na co jsem zvyklý z Finska. Prý tu je mnohem populárnější hokej, ale když přijedou týmy z čela soutěže, je to úžasné i na fotbale. Doufám, že to tak bude i v té nadcházející skupině.

Co běžný život? Usadil jste se tu rychle?

Je to dost podobné jako ve Finsku. Lidé si většinou hledí svého. Ale to mi nevadí. Já jsem v pohodě, jsem taková povaha, že mi není proti srsti trávit čas o samotě, trénovat a chystat se na zápasy. Užívám si to.