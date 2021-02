Řepka, hybatel F-evoluce, bude ředitelem fotbalových Teplic

„Vybírali jsme z několika kandidátů, pana Řepku jsme zvolili díky jeho dosavadním fotbalovým a manažerským zkušenostem i jeho teplické minulosti,“ osvětlil Pavel Šedlbauer, předseda představenstva FK Teplice, jenž patří k dlouhodobým kritikům poměrů v českém fotbale.

Řepka ve funkci nahradí Petra Hynka, který rezignoval k 31. lednu kvůli účasti na oslavě narozenin kontroverzního podnikatele Petra Bendy v době vládních restrikcí.



„Určitě mě těší, že budu novým ředitelem, na druhou stranu to celé beru s maximální pokorou a respektem. Ředitel klubu, kustod nebo recepční, všichni jsme jen součástí jednoho týmu, kde má sice každý své specifické úkoly, ale všichni jdou po společné cestě ke stejnému cíli. Na druhou stranu jsem si vědom, že stát se ředitelem FK Teplice je nejen radost, ale také obrovská odpovědnost,“ uvedl Řepka v tiskové zprávě.

Na Stínadlech působil jako hráč už od mládeže, na vysoké škole pak vystudoval sportovní management. V Teplicích zastával postupně funkce tiskového mluvčího, marketingového ředitele, sekretáře a naposledy sportovního ředitele.

V roce 2007 zamířil na svaz, ke konci roku 2018 pozici generálního sekretáře opustil, neboť se neztotožňoval s praktikami vedení fotbalové asociace. I proto se pustil s dalšími nespokojenci do F-evoluce, která chce fotbal očistit odspodu. Řepka ještě letos pracuje jako delegát UEFA, účastní se i Ligy mistrů, ovšem asociace mu neprodloužila mandát pro další sezonu. „Všem je asi jasné, že v tom není nic jiného než pomsta,“ tvrdil v nedávném rozhovoru pro MF DNES. Jako klubový funkcionář už delegátem nebude.

Ředitelské pozice se ujme 1. března. „V Teplicích jsem získal všeobecný přehled o tom, jak se řídí velký profesionální klub. Musím ale přiznat, že když jsem přišel na Fotbalovou asociaci, tehdy ČMFS, tak ten záběr byl ještě daleko širší a mně v tu chvíli připadalo, že vlastně nic neumím. To se samozřejmě v průběhu 12 let změnilo a teď věřím, že i tyto zkušenosti budu moci do řízení teplického klubu promítnout,“ představuje si nový šéf.



„Na Stínadlech jsem fotbalově vyrostl a prožil svá nejlepší léta. Jsem si vědomý, že klub nyní není v jednoduché situaci. Na druhou stranu je postaven na pevných základech, bohaté tradici a morálních hodnotách, což je významný předpoklad k tomu, aby byl náš klub úspěšný i v budoucnosti. Osobně bych chtěl přispět především k budování co nejpevnějších vztahů tak, abychom všichni aktivně spolupracovali, navzájem se respektovali a tolerovali, a to jak uvnitř klubu, tak ve vztahu k široké veřejnosti,“ poznamenal Řepka.

Vrací se prý jiný funkcionář, než jaký odcházel. „Vyspěl jsem a získal jak fotbalový, tak všeobecný přehled. Manažerské zkušenosti se prostě nedají koupit, ty musíte získat tvrdou prací v terénu a já už takto ‚bojuji‘ víc než 20 let. Možná, že to nejdůležitější, co jsem se naučil, je nedávat přednost krátkodobému úspěchu, ale sledovat především ty dlouhodobé cíle. No a pak možná také to, jak důležitý je permanentní osobní rozvoj, kterému se musí každý z nás neustále věnovat.“

Bývalý pobočník legendárního teplického ředitele Františka Hrdličky zažil na Stínadlech ještě evropské poháry. Zato teď patří Teplice spíš do ligového suterénu a jsou v ohrožení sestupem. „A-tým profesionálního klubu je vždy výkladní skříní, vrcholem pyramidy, který ukazuje na to, jak celá organizace funguje. Musíme se určitě zaměřit na dlouhodobé cíle, ale z těch krátkodobých je udržení A-týmu v 1. lize tou naprosto absolutní prioritou,“ apeluje Řepka, který nepřichází s bičem: „Za každé situace jsem myslím lidský a snažím se být vždy týmovým hráčem. To vše se bude určitě hodit. Klíčové pro nás ale vždycky budou především vztahy, přesné informace a orientování se v prostředí.“

Řepkovy dlouhodobé vize? „Určitě se musíme zaměřit na tvorbu pevných externích vztahů, a to jak v oblastech politických, tak obchodně-partnerských či sportovních. Musíme v Teplicích a celém našem regionu vytvořit pevné pouto a pocit sounáležitosti s naším klubem. Jsme sice klub s bohatou tradicí, na kterou můžeme a musíme být náležitě hrdí, na druhou stranu jsme ale pořád relativně malým provinčním oddílem, který jestli chce být do budoucna životaschopný, se musí zaměřit především na rozvoj mládeže,“ otevírá letité teplické téma.

„A k tomu je potřeba vybudovat potřebnou infrastrukturu. Nechci teď dostávat sám sebe pod tlak, je to běh na hodně dlouhou trať, ale o vybudování mládežnického tréninkového centra bychom se měli určitě pokusit. To je to, co může zajistit náš klub na dlouhá léta. V dnešní složité době je totiž snížení závislosti na vlastníkovi a případně získání dalšího strategického partnera naprosto rozhodující.“