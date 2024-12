Frťala odejde jedině sám, o majiteli rozhodne leden, říká teplický šéf Řepka

„Jestli někdy odejde, tak jedině sám. Vedení ho vyhazovat nebude, to se nikdy nestane, i když nikdy neříkejte nikdy. Vůbec nepochybujeme, že Zdenko je pro nás tím pravým trenérem, byl jen trochu v depresi a potřeboval povzbudit,“ ohlíží se Řepka za nejtěžším okamžikem podzimu, který přišel po domácí porážce s Karvinou.

Trpělivost se vyplatila, jak se uzdravovali marodi, začaly naskakovat body. A rok Teplice zakončily ve velkém stylu, po remízách na Spartě a v Plzni připravily na Stínadlech o neporazitelnost lídra Slavii. „Je to super, hezká imageovka, ale byl bych radši, kdybychom vyhrávali s těmi Liberci, Duklami, Karvinými, protože to jsou zápasy o šest bodů. Zatím nám sedí spíš trochu defenzivní styl, s týmy, co tvoří, to ukopeme. A další level je, abychom zvládali tvořivostí přehrávat soupeře kolem nás,“ přeje si teplický ředitel.

Promluvil i o možném návratu obránce Štěpána Chaloupka a útočníka Daniela Fily ze Slavie a také o dlouho chystané změně vlastníka klubu. „Rozhodne měsíc leden. Buď to bude uzavřeno, nebo se bude muset jít jinou cestou.“

V souvislosti s možným prodejem Teplic se poslední dobou hodně skloňovalo jméno miliardáře Milana Kratiny. Je to varianta?

Nechci komentovat žádné jméno, ani teď nejde prezentovat nic nového. Můžu jen říct, že klub je po auditu, a chci věřit, že všechno je na dobré cestě.

Záměr současného vlastníka, tedy sklárny AGC, prodat klub trvá?

Rozhodně. Říkají nám: My děláme sklo a chemii, fotbal není obor, co bychom chtěli rozvíjet. Máme vás jako sociální odpovědnost, ne proto, že bychom se chtěli zabývat tímto byznysem.

Jak hodnotíte teplický podzim?

Jako maximum možného. Před posledními třemi zápasy nikdo nečekal, že budeme mít 21 bodů. Závěrem jsme to vylepšili, ale postavení v tabulce stále není dobré, byť jsme se trošku přiblížili ke středu tabulky a je to poměrně dobrá výchozí pozice do jara. První tři čtyři jarní zápasy rozhodnou, jestli nám prostředek neuteče a dokážeme se na něj docvaknout.

Kdy vám bylo nejhůř v sezoně?

Po Karviné bylo nejhůř nám všem včetně trenéra, kterého jsme museli povzbudit, protože jsme cítili, že má špatné myšlenky. Pak se to naštěstí nakoplo, ale možná bych řekl, že Karviná byla zlom, došlo k prozření. Pak nám hodně pomohl návrat některých hráčů z marodky, především stopera Knapíka. Je vidět, že i jeden hráč dokáže změnit náladu v mužstvu, najednou se nám dařilo zocelit obranu a postavit to na velmi kvalitní defenzivě.

Když trenér Zdenko Frťala zvažoval rezignaci, vaše reakce prý byla, ať neblázní.

Je to tak. Když jste ředitelem klubu, musíte přemýšlet, co bude za rok, dva, tři. A já bral jako vyznamenání pro mě, že jsem se dokázal domluvit se Zdenkem na příchodu do Teplic, přestože dovedl Hradec Králové do ligy. Přišlo mi, že tady je jeho rodná půda, bydlí tady, má tu rodinu. Věděl jsem, že to je přesně ten trenér klubový, který nepřijde pět minut před tréninkem a pět minut po něm odjíždí někam do Prahy. Že žije s celým klubem. Bylo pro mě zásadní, aby tu takový trenér byl. A je normální, že někdy jsem v depresi já jako ředitel, jindy zase on jako trenér. Jsme taková jako rodina, musíme si vzájemně pomoct a povzbudit se.

Což se stalo po domácí porážce s Karvinou?

V tu chvíli jsem cítil, že potřebujeme psychicky pomoct trenérovi, aby pořád věřil naší cestě. Tou dobou jsme měli snad deset zraněných hráčů, věděli jsme, že to je hlavně o hráčském materiálu. Museli jsme být trpěliví, počkat, až se kluci uzdraví. Určitě jsme nepřemýšleli, že by měl skončit. Já mu říkal, že jestli někdy odejde, tak jedině sám. Vedení ho vyhazovat nebude, to se nikdy nestane, i když nikdy neříkejte nikdy. Teď ale cítím, že Zdenko Frťala a jeho realizační tým jsou správní lidé pro Teplice.

Teplický kouč Zdenko Frťala.

Jednou jste řekl, že si přejete, aby Frťala byl teplickým Fergusonem. To pořád platí?

Rozhodně. Mohou se stát mraky věcí včetně toho, že se trenér nějak rozhodne, bude cítit, že týmu nemá co dát. Ale po Karviné jsme věděli, že to tak prostě není. Naopak. Hrozně bych si přál, aby Zdenko byl tím Fergusonem, postupně si začal sám připravovat svého nástupce. Třeba pak po deseti letech řekne, že už na to nemá sílu, a někomu to předá. Ale teď je v plné síle a chtěl bych, aby tu byl několik dalších let.

Jak se v zimě změní kádr?

Osvědčilo se nám, že čím dřív hráči přijdou, tím rychleji se sžijí s týmem, takže určitě chceme mít změny hotové co nejdřív, nejlépe se začátkem přípravy. Teď na tom pracujeme.

Rezonují jména Štěpán Chaloupek a Daniel Fila. Je ve hře, že by přišli ze Slavie, kde nemají velké vytížení, hostovat zpět do Teplic?

Já už to řekl, pak to způsobilo spíš hodně tenzí. Ze Slavie přišla zpráva přes média, že v žádném případě. Nám by se samozřejmě hrozně líbilo, kdybychom Chaloupka a Filu mohli rozehrávat v Teplicích, ale je to hodně o Slavii. Necháváme to na nich, jaká bude jejich strategie. Každopádně jsou to hráči, které bude chtít celá liga.

Na jakém postu potřebujete nejvíc zesílit?

Určitě bychom chtěli do zadních řad jednoho stopera, pak bychom chtěli vyztužit i záložní řadu.

Je zájem i o teplické hráče?

Cítíme, že je pořád zájem o Gninga a Jásira, o tohle útočné duo. Kdybychom přišli o jednoho či dokonce o oba, byl by to průšvih a museli bychom hledat náhradu. Svatek bojuje s nějakými zlomeninami, máme ještě Horského a Vachouška, u něj ale přemýšlíme, že bychom ho dali na hostování. Je to mladý kluk, který potřebuje hlavně hrát. Z médií jsme se doslechli také o zájmu Liberce o stopera Jana Knapíka, nás ale nikdo nekontaktoval.

Sousední (zatím) třetiligové Ústí se netají vysokými ambicemi, berete ho jako konkurenci?

Spíš naopak. Řekli jsme jim, že pro nás budou mít nějakou 2 hodnotu a váhu ve chvíli, kdy budou hrát 2. ligu. Pak se můžeme propojit spoluprací, dávat tam hráče na rozehrání, bodů získ bylo by to ideální pro na pod celý region, kdyby Ústí 13. bylo ve druhé lize.

Jenže oni se chtějí dostat až do první ligy.

To už by bylo trochu jiné, vznikla by nějaká rivalita. Ale zase by tam byl příběh, podobně jako má derby Liberec – Jablonec, nebo Sparta – Slavia. Mělo by to náboj.

Jejich marketing je nespoutaný, ale přitahuje. Nepůjdete podobnou cestou jako oni?

Určitě ne. DNA našeho klubu je jiná, jsme etický, nechci říct úplně konzervativní klub. My se snažíme dělat normální marketing, ale zase nechci pomlouvat tuhle cestu. Vidět jsou, funguje jim, na druhou stranu říkám, že my to cítíme jinak.

Fanoušků chodí letos o trochu méně, ale sloučený kotel zůstává věrný. Jak vám to pomáhá?

Musím hrozně pochválit kotelníky, že se spojily dva kotle, máme jeden top za brankou. Všichni bychom si přáli, aby čísla návštěvnosti narůstala, na druhou stranu se tvoří tvrdé jádro. Fanoušci, kteří jezdí na zápasy i ven. Jsme za to hrozně rádi a jsme si i vědomi toho, že jich chodilo méně kvůli našim sportovním výsledkům. Až se nám bude dařit, snad jich bude více.

Cítíte, že česká liga sílí díky úspěchům v Evropě?

Určitě. Nevím, jestli jen kvůli Evropě, ale i díky Spartě a Slavii, jejich zápasy jsou většinou vyprodané. Jsou to tahouni. Samozřejmě díky úspěchům v pohárech jsou také zvýšená televizní práva. Vnímám, že začíná ligový boom, což je fajn. Cítím, že nejen Teplice, ale i týmy jako Hradec nebo Olomouc začínají šlapat do marketingu, děláme něco pro fanoušky, což je dobře.

Profitují z úspěšných výsledků v pohárech i menší kluby, že se k nim rozpouští víc peněz?

Je to velmi prospěšné. Díky ligovému boomu se dráž prodala televizní práva a pro nás příspěvek vyletěl z 10 na 24 milionů korun. A výrazný faktor je solidární platba z Evropy od UEFA. Máme ji díky tomu, že se Sparta probojovala do Ligy mistrů. A příští sezonu to bude hodně podobné, protože mistr jde také přímo do Ligy mistrů. Solidární platby jsou velmi významné pro rozvoj fotbalu. Můžete pak myslet nejen na sportovní složení kádru, což něco stojí, ale taky na marketing, abyste přitáhli lidi do ochozů, zrekonstruovali stadion, zainvestovali do infrastruktury. Jestli vám přijde šest nebo 20 milionů, to je taky velký rozdíl.

Zlepšilo se posuzování VAR? Šéf rozhodčích Libor Kovařík tvrdil, že zasahoval až moc.

Mám principálně trochu problém s emocemi. Člověk se raduje a pak se raduje nadarmo, možná se už pomalu ani neraduje a čeká, jak zareaguje VAR. Což mi vadí. Na druhou stranu komise rozhodčích se snaží dělat maximum. Těžko říct, jak komentovat rozhodnutí VAR, některá jsou dobrá, jiná špatná. Zachraňují se největší chyby, což je asi správně.

Lepší se ligoví rozhodčí?

Myslím, že je řada mladých perspektivních, kteří se snaží být lepší a lepší. Nemám pocit, že případné chyby jsou cílené. Což je asi to nejdůležitější. Člověk nemá nějaké rozporuplné myšlenky, že by to bylo záměrně, v tom je velký posun oproti minulosti.