Ve Slavii paběrkují, Teplicím by se hodili. Chaloupka i Filu si rozpovídáme, slibuje Řepka

„Vidíme, že Štěpán Chaloupek začal nastupovat až teď, proti Karviné hrál skvěle, k tomu exceluje v reprezentační jedenadvacítce. A mít útočníka, jako je Dan Fila, by také bylo skvělé. Jistě by to pro nás byla varianta, přemýšleli bychom o ní. Záleží na strategii Slavie, určitě si to s ní rozpovídáme,“ nevyloučil návrat loňských lídrů na Stínadla teplický ředitel Rudolf Řepka.

Posílení kádru začnete řešit až v zimní pauze?

Budeme to určitě řešit v zimě, je tam několik otazníků. Zbývá pět zápasů do konce podzimu, může se stát ještě hodně skutečností. Něco jsme si už rozpovídali, ale jak to bude v zimní pauze, zatím nedokážu říct.

Během podzimu jste přivedli z Českých Budějovic stopera Lukáše Havla, ten ale v zápasech, do nichž naskočil, chyboval. Nelámete nad ním hůl?

Je jasné, že jsme ho kupovali s tím, že to může být jeden z klíčových hráčů, na kterých bude defenziva stát. Nevím, čím to bylo, ale Lukášovi se nepovedly první dva zápasy, i když hodně chtěl. Předpokládám, že to bylo o hlavě. Podzim ještě neskončil, chodí hrát i za béčko, aby se rozehrál, to je hodně pozitivní. Snad to z něj spadne. Ještě bych to vůbec neuzavíral, neodsuzoval bych ho, uvidíme, jak na tom budeme v závěru podzimu. Teď je připravený zase naskočit.

Zklamaný teplický obránce Štěpán Chaloupek po prohraném zápase s Hradcem Králové

Jak jste si oddechl po vítězném zápase pravdy s Dynamem?

Bral jsem to taky jako jeden z klíčových zápasů podzimu, potěšilo mě, že kluci prokázali sílu. I když soupeř vyrovnal na 2:2, nevzdali to a zlomili utkání ve svůj prospěch. Viděl jsem tam pozitivní věci. Věděli jsme, že Dynamo, ač je poslední, sem nepřijede odevzdané. Že jejich herní projev není tak špatný na to, kolik mají bodů. Když jsme je porazili 5:2, určitě jsem si oddechl.

Měli jste plán B, kdyby to nevyšlo?

O tom jsme vůbec nepřemýšleli, říkali jsme si, že to prostě musíme zvládnout i třeba silou vůle, vyladit se na to. Potěšilo mě, že to kluci zvládli hlavně hlavou.

O čem to svědčí?

Máme zdravý základ. Když se člověk dívá na naše mužstvo a jeho výkony, určitě nebyly tak špatné na to, kde se nacházíme v tabulce. Myslím, že jsme mohli získat daleko víc bodů, ale psychika pracuje. Když jste dole, není pro hráče jednoduché ukázat, co v nich je.

Proč to skřípe a nejde jako loni?

Nechci hledat výmluvy, ale musíme se i podívat na kádr. Loni se nám dařilo hrát hodně dobře v defenzivě, dávali jsme i nějaké góly. V létě odešel Chaloupek a potýkali jsme se s marodkou, zranil se Knapík. Klukům, kteří je nahrazovali, se zápasy nepovedly, jak bychom si představovali. Loni jsme byli silnější do defenzivy a v ofenzivě jsme letos dlouho postrádali Jásira i Gninga. U Jásira se teď ještě řešil zubař, ale je blíž sobotnímu zápasu na Spartě než Gning, který spíš nebude.

Co se vám na vašem projevu líbí a co je potřeba ještě zlepšit?

Nechci se motat sportovnímu úseku do práce, ale myslím, že bychom měli být trošku pevnější v obraně. Na druhou stranu trenér chce hrát atraktivně, ať jsme zajímaví pro fanoušky a fotbal se jim líbí. Každopádně stejně to skončí na výsledcích. I když hrajete relativně hezky, což bylo ve více zápasech, tak bez výsledků je nálada z pohledu diváků špatná. Chtějí především vítězit a získávat body.

Po srpnové porážce s Karvinou zvažoval trenér Zdenko Frťala rezignaci. Jak jste na to reagoval?

On ji nenabízel, spíš se s tím v hlavě jen zabýval. A my vycítili, že je potřeba, abychom ho trošku podpořili psychicky. Zdenko je skvělý trenér, má super realizační tým, všechno tady funguje, my jsme spokojení. Určitě jsme necítili, že horší výsledky jsou záležitostí trenéra a že by mužstvo potřebovalo impulz v podobě jiného realizačního týmu. Když jsme sem Zdenka brali, byli jsme naprosto přesvědčení, že to bude dlouhodobý trenér. Líbí se nám, jak přemýšlí, jaká je jeho filozofie, jak pracuje s hráči. To samé platí o celém realizáku.

Máte hodně prvoligových nováčků, rostou podle vás?

Určitě. Po Liberci máme druhý nejmladší kádr, vidím v něm obrovskou perspektivu. Pořád může růst a mám pocit, že díky práci realizačního týmu se hráči zlepšují. Další větev je psychika a je jasné, že bez zkušenějších hráčů ti mladší někdy neunesou daný krizový moment. Kouknete se na tabulku, čehož se nejde vyvarovat, a pak je možné, že na hřišti nepředvedete, co ve vás je.

Kouč Teplic Zdenko Frťala hecuje své hráče v utkání proti pražské Dukle.

Skřípe to doma, jak vás to štve?

Máme skvělé fanoušky a kluci jim chtějí dokázat, že jsme dobrý tým, že umíme hrát dobrý fotbal, dávat góly. A to je možná přesně to, co nás svazuje, že se chceme doma ukázat. Někdy jsme měli i smůlu, ale věřím, že posledním zápasem s Dynamem jsme to trošku odšpuntovali a Stínadla se zase stanou nedobytnou tvrzí a budeme tady hrát dobře.

Je cílem střední skupina?

Nedáváme si konkrétní cíle. Budeme chtít zbytek podzimu odehrát důstojně, máme z pěti utkání tři těžké soupeře z první trojky. Na jaře se budeme soustředit na každý zápas a uvidíme, kam se dostaneme. Víme, že to nebude jednoduché, střední skupina nám relativně odskočila. Kdyby se povedla nějaká šňůra, třeba není nereálná.

Na sítích čelíte kritice, na stadionu přízni vlajkonošů. Jak si ten kontrast vysvětlujete?

Trošku se bojím, že někteří fanoušci jsou hodně fanoušci úspěchu. A tvrdé jádro Sektoru 20 a fanklubu drží s klubem, ať jsou výsledky dobré, či negativní. Za to chci poděkovat a pochválit je. Těší mě zájem fanklubu, který podporuje naše hráče neustále. Jsem moc rád, že se povedl poslední zápas, viděli hodně gólů a mohli mít s námi se všemi radost. Chtěli bychom na Stínadla přivést fanoušky nejen kvůli výsledkům, ale i pro to, aby tady něco zažili. Dobrou fanzónu, občerstvení, program. Že nebudeme doma každý zápas vyhrávat, je asi všem jasné. Takže se musíme soustředit i na věci okolo, aby návštěva ligy byla pro všechny především zábava.

Trenér Frťala koupil fanouškům 20 lístků na zápas na Spartě. Zažil jste takového trenéra, který by byl tak spjatý s fandy?

Je to skvělý počin, což jen dokládá, jak charakterově dobře nastaveného trenéra máme. Z minulosti si pamatuji, že trenéři koupili fanouškům několik bas piv, když jeli vlakem. Ale že by kupovali vstupenky, to jsem slyšel poprvé. Ukazuje to, jaký má Zdenko vztah k fanouškům, ke klubu, k Teplicím. Dokládá to, že Teplice mají opravdu skvělého trenéra!

Teplice, 18. 4. 2024, otevřený trénink FK Teplice pro školáky na stadionu Na Stínadlech. Ředitel klubu Rudolf Řepka si natáčí tribunu s dětmi.

Vaši fanoušci vyrazí na Letnou v kravatách, protože se jim nelíbí cena vstupenky 600 korun a výš. Co vy na to?

Každý takový počin nebo recese je fajn, protože to ukazuje chytrost a inteligenci fanoušků. Moc pěkná věc. A určitě reakce na vysoké vstupné, které nám Sparta připravila, protože na nás vyšel výroční zápas. Asi musíme respektovat, když někam jedeme, jak to mají domácí nastavené.

Sparta zápasy vyprodává, roste i u vás příjem ze vstupného?

My neměníme cenu, že bychom si řekli, tohle je výroční zápas, navýšíme to. Cenovou politiku máme od začátku sezony danou, máme čtyři rizikové zápasy s vyšším vstupným, ostatní s levnějším. I my v létě navyšovali ceny. Teď trošku cítíme, že se týmu nedaří, že nemáme sportovní výsledky, takže Stínadla nepraskají ve švech. Možná proto, že ztrácíme fanoušky úspěchu, kteří chodí, jen když se daří a jsme v horní polovině tabulky. O to víc si ceníme těch, co nás na stadionu podporují i v této době.