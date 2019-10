Reiter po remíze: Nepochopitelně jsme se zatáhli, měli jsme to ukopat

Baník ztratil vítězství tři minuty před koncem, kdy podruhé v zápase nepohlídal olomouckého stopera Jemelku.

Byla chyba, že jste se ve druhém poločase zbytečně zatáhli?

Přestali jsme být aktivní. Nepochopitelně jsme se zatáhli, a to hodně. Nevím, jestli jsme trochu fyzicky uvadli... Musíme se na to podívat, něco si k tomu říct.

Jak jste viděl to vaše sólo před druhým gólem?

Obhodil jsem si protihráče. Ani nevím, kdo to byl. Čekal jsem, že mě sekne, ale neudělal to. Otevíral se prostor přede mnou. Na pravé straně jsem si všimnul Tomáše Smoly, jak nabíhá, ale napadlo mě, že bych mohl zkusit udělat patu a periferně jsem viděl Damého (Diopa). Vyšlo to a on skvěle zakončil.

Za stavu 1:0 Fillo a Stronati trefili hned po sobě pravou a levou tyč. Byl to rozhodující moment?

Může nás to mrzet, ale i na 3:1 jsme měli nějaké šance. Dát je, už bychom si to pohlídali, ale nic to nemění na tom, že druhý poločas jsme uvadli a kromě dvou tří závarů jsme nic neměli a nechali jsme Olomouc na balonu.

Oba góly vám navíc dal stoper Jemelka po rohových kopech.

To je k zamyšlení. Musíme si to vyhodnotit a udělat vše pro to, aby se to neopakovalo.

Teď máte před sebou dva zápasy se Slavií. Ve středu doma v poháru a v sobotu ligový v Praze. Co se dá od vás čekat?

My se jich nebojíme, i když slávisté mají obrovskou kvalitu. Máme k nim velký respekt, ale v poháru můžete postoupit, aniž byste v základní hrací době vyhráli. A ani k nim nepojedeme prohrát.

Jenže venku zatím hrajete špatně.

Máte pravdu, ale pořád se hraje na zeleném hřišti, na dvě brány a furt jsme ti samí lidé. Jestli doma hrajeme fotbal, tak za týden ho nezapomeneme... Musíme to nějak zlomit a doufám, že se nám to povede co nejdříve.

Není to i tím, že podobně jako ve druhém poločase s Olomoucí nejste na cizích hřištích aktivní, že pak máte problémy, když vyčkáváte?

Nevím, ale s Olomoucí byla chyba, že jsme se stáhli a nechali ji celou dobu kombinovat. Bylo to takové... nechci říct čekání na gól, ale měli jsme jeden přidat už v prvním poločase. Přesto jsme to už měli ukopat, rozkouskovat, ať se to divákům líbí, nebo ne. Tři body měly zůstat tady.