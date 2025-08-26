Jeho finta Baníku nevyšla. Překvapení z fotbalu mizí, je tabulkový, mrzí Otepku

„Něco jsem o tom pokusu ostravských hráčů četl, ale neviděl jsem ho. Ani nevím, zda vše bylo podle pravidel,“ řekl Rudolf Otepka, který je dnes trenérem divizní Hluboké. „Ale je výročí, dvacet let, tak to kluci asi chtěli zkusit.“
Ostravský Daniel Holzer míč ustavil k rohovému praporku, načež vybídl Christiana Frýdka, aby rovnou zaútočil, že už hrál. Frýdkovu střelu z úhlu brankář Milan Heča vyrazil na další roh.
Otepku každopádně potěšilo, že se někdo o něco takového pokusil. „Know how na to nemám,“ usmál se někdejší šikovný středopolař Zlína, Dukly Praha, Drnovic, Příbrami, Baníku Ostrava, Sigmy Olomouc a Českých Budějovic. „Ale samozřejmě všechno se musí sejít. Nám to vyšlo, jak mělo.“
Podotkl, že i tehdy byly spekulace, že zahrání rohu nebylo podle pravidel. „Za nás se musel balon pohnout, dnes při rozehrávce stačí dotyk,“ upozornil Otepka. „Ale takové momenty překvapení mám rád, kdy člověk něco vymyslí a udělá to. Vždycky je to na hráčích. Můžete mít nacvičených milion věcí, ale pak zkusíte něco jiného a třeba se to podaří.“
Otepka si patent na kulišárnu, která stále patří k nejkurióznějším gólům ligy, nepřipisuje. „Tenkrát s tím přišel trenér Tobiáš,“ připomněl. „On byl takový koumák. Trénovali jsme to déle a šli do toho až v utkání se Spartou. O to to bylo cennější.“
Otepka upozornil, že když hráči rozehrávají standardní situace uprostřed hřiště, tak soupeř je pozoruje bedlivěji než při rohu. „Při něm si většinou hlídáte protihráče před brankou a nikdo nečeká, že najednou někdo od rohového praporku vyběhne s balonem.“
Otepku mrzí, že podobné momenty z fotbalu mizejí. „Dnes je fotbal, když to řeknu blbě, víc tabulkový, okamžiků překvapení je v něm hodně málo. Chybějí tam věci, jaké měli Horvi (Pavel Horváth), ale i já, Marek Matějovský, Martin Lukeš, Radek Slončík. Dnes je fotbal daleko víc svázanější, ale improvizace na hřišti být musí.“