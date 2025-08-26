Chance Liga 2025/2026

Jeho finta Baníku nevyšla. Překvapení z fotbalu mizí, je tabulkový, mrzí Otepku

Jiří Seidl
  9:00
Fotbalisté ostravského Baníku se v duelu se Slováckem pokusili napodobit kulišárnu příbramským hráčů Martina Čupra a Rudolfa Otepky z před 20 let. Čupr tehdy na značce rohového kopu lehce posunul míč a odešel, Otepka si ho rychle navedl k brance a dal gól. Příbram tehdy porazila Spartu Praha 3:1.
Příbramský fotbalista Rudolf Otepka v utkání na Spartě, rok 2005

Příbramský fotbalista Rudolf Otepka v utkání na Spartě, rok 2005 | foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Christian Frýdek z Baníku spěchá za míčem během utkání se Slováckem.
Ostravský útočník Ladislav Almási se raduje z gólu.
Souboj ostravského Christiana Frýdka a Patrika Blahúta ze Slovácka.
Ostravský záložník Christian Frýdek padá po souboji s Filipem Vaškem ze...
8 fotografií

„Něco jsem o tom pokusu ostravských hráčů četl, ale neviděl jsem ho. Ani nevím, zda vše bylo podle pravidel,“ řekl Rudolf Otepka, který je dnes trenérem divizní Hluboké. „Ale je výročí, dvacet let, tak to kluci asi chtěli zkusit.“

Ostravský Daniel Holzer míč ustavil k rohovému praporku, načež vybídl Christiana Frýdka, aby rovnou zaútočil, že už hrál. Frýdkovu střelu z úhlu brankář Milan Heča vyrazil na další roh.

Debut v základu i první výhra. Frýdek pak hecoval: Takové výkony musíme předvádět

Otepku každopádně potěšilo, že se někdo o něco takového pokusil. „Know how na to nemám,“ usmál se někdejší šikovný středopolař Zlína, Dukly Praha, Drnovic, Příbrami, Baníku Ostrava, Sigmy Olomouc a Českých Budějovic. „Ale samozřejmě všechno se musí sejít. Nám to vyšlo, jak mělo.“

Podotkl, že i tehdy byly spekulace, že zahrání rohu nebylo podle pravidel. „Za nás se musel balon pohnout, dnes při rozehrávce stačí dotyk,“ upozornil Otepka. „Ale takové momenty překvapení mám rád, kdy člověk něco vymyslí a udělá to. Vždycky je to na hráčích. Můžete mít nacvičených milion věcí, ale pak zkusíte něco jiného a třeba se to podaří.“

Otepka si patent na kulišárnu, která stále patří k nejkurióznějším gólům ligy, nepřipisuje. „Tenkrát s tím přišel trenér Tobiáš,“ připomněl. „On byl takový koumák. Trénovali jsme to déle a šli do toho až v utkání se Spartou. O to to bylo cennější.“

Ostravané okopírovali Otepkovu fintu. Jenže tentokrát jí chyběl gól, mrzí Frýdka

Otepka upozornil, že když hráči rozehrávají standardní situace uprostřed hřiště, tak soupeř je pozoruje bedlivěji než při rohu. „Při něm si většinou hlídáte protihráče před brankou a nikdo nečeká, že najednou někdo od rohového praporku vyběhne s balonem.“

Otepku mrzí, že podobné momenty z fotbalu mizejí. „Dnes je fotbal, když to řeknu blbě, víc tabulkový, okamžiků překvapení je v něm hodně málo. Chybějí tam věci, jaké měli Horvi (Pavel Horváth), ale i já, Marek Matějovský, Martin Lukeš, Radek Slončík. Dnes je fotbal daleko víc svázanější, ale improvizace na hřišti být musí.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

6. kolo

7. kolo

Kompletní los

3. kolo

6. kolo

Kompletní los

SK Sigma Olomouc - FC Baník Ostrava

31. 8. • 17:30 • Andrův stadion, Olomouc

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 6 5 1 0 13:6 16
2. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 12:4 14
3. FC ZlínZlín 6 4 1 1 9:5 13
4. FK JablonecJablonec 6 3 3 0 7:3 12
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 3 2 1 14:6 11
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 4:3 10
7. MFK KarvináKarviná 6 3 0 3 8:7 9
8. FC Slovan LiberecLiberec 6 2 1 3 8:9 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 1 2 3 7:10 5
11. FK Dukla PrahaDukla 6 1 2 3 5:8 5
12. 1. FC SlováckoSlovácko 6 1 2 3 4:7 5
13. FC Baník OstravaOstrava 4 1 1 2 4:4 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
15. FK TepliceTeplice 5 1 0 4 5:9 3
16. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 5:14 1
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi odchází do Legie, Zafeiris už je v Řecku

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

Tohle tu ještě nebylo! A kdo ví, jestli ještě někdy bude. Český fotbalový obránce stojí přes 850 milionů korun. A brzy si zahraje rovnou Premier League. Bombastický přestup Ladislava Krejčího se...

Jeho finta Baníku nevyšla. Překvapení z fotbalu mizí, je tabulkový, mrzí Otepku

Fotbalisté ostravského Baníku se v duelu se Slováckem pokusili napodobit kulišárnu příbramským hráčů Martina Čupra a Rudolfa Otepky z před 20 let. Čupr tehdy na značce rohového kopu lehce posunul míč...

26. srpna 2025

Trápení trvá. Slovácko dál čeká na první venkovní ligové vítězství tohoto roku

Ne, není to zdaleka jejich nejdelší šňůra prvoligových zápasů bez venkovního vítězství. Mezi lety 2006 až 2009, kdy na dvě sezony vypadli z nejvyšší soutěže, táhli fotbalisté Slovácka sérii 19...

26. srpna 2025  8:19

Newcastle - Liverpool 2:3, mistra zachránil Ngumoha, domácí hráli dlouho v deseti

Fotbalisté Liverpoolu zvládli druhé kolo anglické Premier League proti Newcastlu. V prvním venkovním utkání sezony si na přelomu první a druhé půle zajistili vedení, následně ale domácí vyrovnali,...

25. srpna 2025  20:50,  aktualizováno  23:19

Krasniqi opouští Spartu. Kosovský útočník míří na hostování do Legie Varšava

Spartu opouští útočník Ermal Krasniqi. Kosovský fotbalista zamířil na roční hostování do Legie Varšava, polský celek má navíc opci na případný přestup.

25. srpna 2025  22:14

Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi odchází do Legie, Zafeiris už je v Řecku

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

25. srpna 2025  20:58

Unavená Sparta a průšvih v obraně. S kým na odvetu do Rigy? Priske věří uzdraveným

Není zvyklý cokoli vzdávat. Tentokrát ale neměl na výběr. Zpracoval balon, odehrál a rukama naznačil mlýnek. Hotovo. Když si pak sparťanský obránce Pavel Kadeřábek sednul na zem a chytil se za zadní...

25. srpna 2025

Debut v základu i první výhra. Frýdek pak hecoval: Takové výkony musíme předvádět

Poprvé od února, po šesti měsících a šestnácti dnech, se záložník Christian Frýdek objevil na hřišti od první minuty. Odbyl si tak premiéru v základní sestavě fotbalistů ostravského Baníku, kam v...

25. srpna 2025  14:36

Dovolil si vystřídat syna. Bellinghamův otec se pohádal s ředitelem klubu

Porušil nepsaná pravidla. „Překročil červenou čáru,“ píše německý deník Bild. Mark Bellingham, otec známých fotbalových bratrů Bellinghamových, se po zápase Dortmundu na St. Pauli (3:3) pohádal se...

25. srpna 2025  14:35

Jak se chystají šampioni. Slavia se ladí na Ligu mistrů, bude ale soupeřům stačit?

Našlapaný Eden, parádní chorea, vášnivá atmosféra, po gólech světelná show do tmy. Čtyři výhry v šesti kolech, v kolonce porážek nula. Zdánlivě celkem navoněný je začátek sezony pro fotbalového...

25. srpna 2025  13:33

Preciadův zákrok prošel i u komise sudích. Bezohledné kopnutí, ne surová hra, řekla

Fotbalový rozhodčí Jan Beneš ani videoasistent Jan Petřík nechybovali, když nedělní utkání 6. kola první ligy nechali dohrát sparťana Ángela Preciada. V souboji o míč nešetrně zasáhl do holeně...

25. srpna 2025  12:17

Další miliardář v lize. Pražák získal k hokejové Spartě fotbalové Pardubice

Měl zájem o Sigmu Olomouc, spekulovalo se o jeho zapojení v Plzni. Český miliardář Karel Pražák, majitel hokejové Sparty, nakonec ve fotbalové lize kupuje Pardubice. Skupina Kaprain získala přibližně...

25. srpna 2025  11:30

Nechutná hromadná rvačka diváků v okrese. Agresivita stoupá, štve předsedu

Vzduchem létaly nadávky a hlavně pěsti. Fanoušci se do sebe nechutně pustili za brankou, řezali se hlava nehlava, dokonce i po pádu na zem. Rvačka mezi ligovými chuligány? Kdepak, skandální události...

25. srpna 2025  11:02

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.