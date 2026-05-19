Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Dva tituly za sebou pro Slavii, Liga mistrů, Barcelona v Edenu, a přesto sezona končí s prapodivnou pachutí posledního derby. Řekněte mi upřímně, jak jste prožíval poslední týden z pozice majitele Slavie?
Nebylo to nic příjemného. Na druhou stranu už mám nějaký věk a v životě jsem toho hodně zažil, takže bych neřekl, že jsem se nějak zvlášť stresoval. Život přináší různé události, některé mají kladné znaménko, jiné záporné.
Slavili jste nakonec před prázdným stadionem. Vy sám jste fanouškům slíbil oslavy z vlastní kapsy. Platí to?
Ano, platí.
A je to gesto, nebo spíš lítost vůči slušným fanouškům, kteří přišli o radost, emoce a možnost užít si titulové oslavy s hráči i s vámi?
Myslím si, že fotbal děláme kvůli emocím a kvůli fanouškům. Nepodělit se o tu radost je hrozné a vlastně to postrádá smysl. Na druhou stranu je bezpečnost na prvním místě a my jsme v tu sobotu na stadionu Slavie utrpěli strašlivý šok. Teď potřebujeme zajistit bezpečnost jakékoli akce. To, jak to nakonec dopadne, je v rukou klubu. Já bych si moc přál, abychom našli nějaký způsob, jak by mohly oslavy, setkání s hráči nebo nějaká slavnost proběhnout, protože my máme mnoho desítek tisíc fanoušků, kteří jezdí na fotbal. Máme asi jeden a půl milionu fanoušků po celé republice. A tihle lidé s námi prožívají radost. Spousta z nich by chtěla přijet. Proti tomu stojí parta třiceti až padesáti zmetků, kteří těm 99,9 procentům fanoušků otravují a ničí zážitek.
A hledáte teď tedy cestu, co s tím…
Management klubu hledá způsob, jak dosáhnout toho, aby se hráči mohli vidět s fanoušky a fanoušci s hráči. Loni byly oslavy krásné. Poslouchali jsme hymnu Ligy mistrů a vedli ty klasické řeči, jestli bychom chtěli PSG, Bayern... Kvůli tomu ten fotbal děláme. V první chvíli se zdálo, že je všechno ztraceno, protože jsme vůbec nevěděli, kam vede ztráta důvěry vůči Tribuně Sever a té problematické skupině lidí. Teď se snad zdá, že jsme našli nějaké řešení, abychom mohli ukázat pohár a hráče fanouškům.
Takže naznačíte něco?
Zatím na tom vedení klubu ještě pracuje, ale myslím si, že půjde o nějakou formu letní slavnosti. Bylo by fajn, kdyby lidé přišli. Myslím, že to bude spojené s nějakým charitativním projektem. Detaily ale úplně neznám. Pro mě je podstata v tom vrátit se k normálnímu životu a umožnit fanouškům prožít radost z titulu. Asi to bude na stadionu, doufejme. Zatím je to v rukou vedení klubu a jejich úvah nad bezpečností akce.
Ještě k derby. Vy jste ho sledoval přímo na místě, že?
Ano.
Co jste si říkal ve chvíli, kdy jste viděl, co se začíná dít na hřišti?
Docházelo mi to postupně. Nejprve jsem vnímal, že fanoušci, kteří se posledních pět minut stahovali dolů ke hřišti, nepochopili situaci, kdy běžela sedmá minuta nastavení a rozhodčí pískal na Markyho (gólmana Jakuba Markoviče), aby vykopával. On ho v tom hluku neslyšel a rozhodčí zapískal podruhé. Fanoušci to pochopili tak, že je konec zápasu. Na stadionu nesmí být časomíra, která by ukázala, že zbývají ještě tři minuty. Viděli gesta rozhodčího, pár lidí vyběhlo a pak už běželi další. Upřímně řečeno, tohle mi samo o sobě tolik nevadí, protože po každém titulu nebo vítězství v poháru fanoušci na hřiště vyběhnou. Přijde mi to jako sdílení radosti. Nešťastné bylo, že akci využilo pár desítek zmetků, kteří přišli s jasným plánem házet světlice do sparťanského sektoru a do davu lidí. To je něco nepředstavitelného. Myslím, že hlavně za to a za napadení hráčů Sparty jsme dostali trest. A myslím, že zaslouženě. Tohle už nikdy nechci na našem stadionu vidět. Potřebujeme se z té situace dostat. Předcházelo tomu deset let, kdy vztahy s Tribunou Sever fungovaly. Chápali jsme se navzájem.
A kde je tedy problém?
Podle mě se tam trochu mění generace lidí, kteří tam rozhodují. Tahle nová skupina je podle mě z prostředí bojových sportů. Myslím si, že už v Plzni nám poslali vzkaz demolováním záchodů a vytrhanými sedačkami. To ultras Slavie nikdy nedělali. Zpětně si myslím, že to byl určitý signál. Něco se změnilo ve struktuře ultras a výsledkem bylo tohle. Do jisté míry s tím možná souviselo i strkání do hráčů Sparty a polití gólmana. Tohle u nás dřív nebylo. My jsme fanouškům hodně důvěřovali a to, co se stalo, je ztráta důvěry.
Teď se hodně probírají reakce klubu a Jaroslava Tvrdíka. Jak jste jeho krizovou komunikaci vnímal vy?
Všichni jsme lidé a v určitých situacích nějak reagujeme. Můžeme rozebírat jednotlivé výroky nebo postoje Jardy Tvrdíka, ale on je v operativě a musí v reálném čase dělat rozhodnutí. Každý z nás by některá svá rozhodnutí zpětně udělal jinak. Jarda ale dělá desítky rozhodnutí denně a je pod obrovským tlakem. Veřejnost si vždy ráda všimne věcí, které by podle ní šly udělat lépe. A protože fotbalu v Česku rozumí každý, každý se k tomu také rád vyjádří. Za mě tu situaci řešil výborně. Nehodlám řešit, jestli měl něco říct jinak nebo se u toho usmívat. Mně se zdá, že to zvládl skvěle.
Má vaši plnou důvěru?
Musíme si položit otázku, co je jeho úkol. Podle mě je to sportovní úspěch a reprezentace klubu. Slavia je pojem a závazek. Pokud mě paměť neplete, vede Slavii necelých jedenáct let. Za tu dobu získal šest titulů a pět druhých míst, přestože deset z těch jedenácti let neměla Slavia největší rozpočet v lize. Když to srovnám a představím si klub v bundeslize, pokud to není Bayern, a přesto za jedenáct let získá šest titulů a pět druhých míst s menším rozpočtem než konkurence, tak nemám slov. Když přemýšlím nad tím, kdo jiný by v českém sportu mohl být zmiňován v jedné větě s Jardou Tvrdíkem, napadá mě snad jen Ondřej Novotný. Diskuzi o jeho sportovních úspěších vlastně vůbec nevedu. Pět titulů za osm let mluví samo za sebe.
Konzultoval s vámi klíčová rozhodnutí, nebo jednal sám?
Ve zdrcující většině případů je nekonzultuje a je to tak dobře. Dělám spoustu různých aktivit a od toho je tu management, aby rozhodoval a řešil situace. Různí manažeři mají různé styly řízení. Někdo je příliš demokratický, někdo autoritativnější. Klíčové ale je, jestli plní stanovené cíle. Když odmyslíme tu sobotu, o které hovoříme, tak opravdu nevím, co bychom měli Slavii vytknout. Je lídrem v mnoha kategoriích. Jarda pro Slavii i český fotbal udělal strašně moc. Posouvá vnímání klubu i fotbalu obecně. Ano, vyvolává to emoce, jeho styl řízení není každému sympatický, někdo ho nemá rád kvůli minulosti, někdo mu závidí. Ale přestaňme hodnotit lidi podle dojmů a držme se výsledků. A v kategorii výsledků jsou jeho úspěchy mimořádné. Na druhou stranu nezvládl pořadatelskou službu, on to ví a víme to všichni. Ale mluvit kvůli tomu o odvolání mi připadá absurdní.
Některá média volala po jeho osobní odpovědnosti a odstoupení. Jaká bude jeho pozice dál?
Bavili jsme se o tom několikrát, protože tlak na něj je enormní. Každodenní rozhodování, jednání s majiteli klubů, novináři, hráči, agenty, fanoušky i veřejností – to je obrovská zátěž. Po všech manažerech ve firmě chci, aby za sebe měli jednou náhradu. Obecně se bavíme o tom, co by bylo jednou, kdyby... Ale reálně je debata o jeho konci naprostá ptákovina.
Slavia bude hrát s uzavřeným stadionem. Co se změní, až se znovu otevře?
To je teď otevřený příběh. Prvořadým úkolem je bezpečnost. Pro mě byl strašně silný zážitek vidět zamaskovaného člověka házet světlice do davu lidí. To už nikdy nechci zažít. Máme nejlepší fanoušky v zemi, ale kazí to třicet, padesát lumpů. Potřebujeme najít řešení, jak se jich zbavit. Jenže zákony nám v tom moc nepomáhají. Policie nám nemůže dávat výsledky šetření, my nemůžeme používat některé kamerové systémy. Máme svázané ruce. Je strašně těžké najít několik shnilých jablek v bedně plné krásných jablek.
Vy jste na Tribuně Sever osobně byl, je to tak?
Byl. Byla tam nádherná atmosféra. Fanoušci k fotbalu patří. Ale neumím si představit, že bychom tribunu znovu otevřeli, aniž problém, o kterém tu mluvíme, vyřešíme. Myslel jsem si, že řešením budou kamery, ale jejich použití by teď bylo trestným činem. Takže je spustíme vteřinu poté, co to bude možné. Zároveň mě zasáhl nedostatek sebereflexe ze strany některých lidí z Tribuny Sever. Klub utrpěl obrovské škody a já tam nevidím pokoru. Pokud nechtějí kamerový systém, ať sami přijdou s řešením. Do té doby může být Tribuna Sever zavřená klidně rok. My už nemáme kam ustoupit. Můj vzkaz ultras je jednoduchý: Udělejte si pořádek sami. Začněte sebereflexí. Položte si otázku, co jste mohli udělat pro to, aby se ten průšvih nestal, a jak můžete Slavii pomoct situaci vyřešit. Pokud se k tomu budete stavět tak jako teď, Tribuna Sever zůstane zavřená. A to není můj zájem. Jen už tam nechci znovu vidět to, co jsem viděl.
Politici začali mluvit o změnách legislativy. Cítíte, že by mohli pomoct?
Doufáme v to. Jen si nejsem jistý, jestli jim to vydrží. První dva dny to byla obrovská vlna zájmu, ale teď už to trochu zapadá. Kéž by jim energie vydržela. Myslím, že víme poměrně přesně, co by bylo dobré změnit. Dá se inspirovat třeba Polskem. Věřím, že v tomhle budou mít stejný zájem i Sparta, Baník nebo Zbrojovka. Všichni se chceme zbavit těch několika problémových lidí.
Jindřich Trpišovský se stal nejúspěšnějším trenérem historie klubu. Jak moc si ho vážíte?
Mám z toho obrovskou radost. Myslím, že si lidsky dobře sedíme. Strašně obdivuju jeho práci. Pořád je to srdcař, pořád má hlad po úspěchu, to je ve fotbale strašně důležité. Nechodí do práce jen pro výplatu, s celým týmem úspěch chtějí. Když jsem slyšel, jak se vyjednávalo o jeho odměňování, tak bylo jasné, že chce dělat fotbal právě kvůli úspěchu.
Berete ho společně s Jaroslavem Tvrdíkem jako hlavního strůjce úspěchu moderní Slavie?
Určitě.
Čím je výjimečný?
Nechce se mi o něm mluvit bez zmínky o celém trenérském týmu. Kdyby tady seděl on, mluvil by o Houštovi, Přémovi a dalších lidech (asistent trenéra Zdeněk Houštecký, a člen realizačního týmu Přemysl Kovář). Nikdo třeba nemluví o našem šéfovi skautingu, ale bez něj bychom možná tak dobří nebyli. Úspěch klubu se skládá ze strašné spousty součástek. Jindra, také Provy (Lukáš Provod), Tomáš Holeš nebo Tomáš Chorý jsou nejviditelnější, ale celé to musí fungovat dohromady.
Zmínil jste hráče, hlavně Tomáše Chorého... Počítá se s ním i do budoucna?
To je zatím nedopsaný příběh. Chápu postoj Jardy Tvrdíka i trenéra reprezentace. Většina lidí nevidí do kabiny a neví, co se tam dělo. Áčko mělo letos několik incidentů, kdy se hráči nechovali tak, jak by se hráči Slavie chovat měli. Jarda s nimi mluvil a po zápase v Hradci jasně vymezil červenou čáru. Pak přišlo derby a stalo se to, co se stalo Tomášovi a Davidovi (Tomáši Chorému a Davidu Douděrovi). Lidsky tomu všichni rozumíme, emoce byly obrovské. Ale Jarda měl právo rozhodnout tak, jak rozhodl. Já si strašně vážím toho, co oba kluci pro Slavii udělali. Když uděláte anketu mezi hráči ligy o MVP sezony (nejužitečnější hráč sezony), myslím, že vylezou dvě jména ze Slavie a jedním z nich bude Tomáš Chorý. Podle mě je Tomáš Chorý MVP ligy. Máme spolu neuvěřitelný vztah. Když jsme porazili Jablonec a potkali se, měl jsem slzy v očích. Tomáš ke mně přišel, podíval se mi do očí a řekl: „Doručeno.“ To byl pro mě jeden z nejsilnějších zážitků. Říkal mi: „Já nikdy nezapomenu, že jsi dal za devětadvacetiletého kluka z Plzně tři miliony eur. Dal jsi mi obrovskou důvěru a já ti ji chci vracet.“ Mimo hřiště je to famózní kluk. Na hřišti se občas nechá strhnout emocemi. Existuje program NHL pro hráče, kteří mají problémy s emocemi, a já bych s nimi chtěl mluvit o tom, co dál. Potřebuji vědět, že chápou, že překročili určitou hranici. Pokud budou chtít pracovat na změně, jsem připraven za nimi jít a případně se pokusit přesvědčit Jardu, aby své rozhodnutí přehodnotil. Ten příběh má otevřený konec. Nevím, jak dopadne, ale tihle dva kluci mi za to stojí. A pokud to půjde, zabojuju za ně.
Vy sám jste sportoval, takže víte, jak těžké je krotit emoce?
Ano. Badminton je sálový sport, ale i tam občas slyšíte z vedlejších kurtů slova, která bychom tady asi nepoužívali. Člověk většinou neřekne:Jdi k šípku. Takže ano, chápu to. K těm klukům mám vztah a moc bych jim přál šťastný konec. Udělám pro ně, co budu moct.
Plánujete stadion pro 45 tisíc diváků. Nezabrzdil incident celý projekt?
Nechci ten incident podceňovat, ale ani přeceňovat. Každý rok někdo vběhne na stadion. Problém byl v tom, že byli napadeni fanoušci. Nemyslím si ale, že hysterické reakce jsou na místě. Stadion je běh na dlouhou trať. Jsme ve fázi studií a projektů. Ty studie jsou krásné, ale otázka je, jak bude vypadat finální podoba po všech schvalovacích procesech. Čeká nás architektonická soutěž a zájem mají i světově známé firmy. Nebráníme se ani českým architektům. Na projektu se opravdu pracuje.
Čeká vás Liga mistrů a další sezona. Jak by podle vás měla vypadat?
No s titulem… Měli bychom ji vyhrát. Víte, několikrát jsem teď slyšel kritiku, že nehrajeme hezký fotbal. A to mě opravdu vytáčí. Fotbal se měří výsledky. Kdybychom chtěli hodnotit krásu, máme tu krasobruslení nebo moderní gymnastiku. To je, jako kdyby někdo přišel za Usainem Boltem a řekl mu: Neběháš špatné časy, ale to, jak při běhu držíš lokty, je otřesné. Nebo kdyby někdo Sergeji Bubkovi vysvětloval, že špatně drží tyč. Ve fotbale se počítají výsledky. Dvakrát po sobě jsme vyhráli ligu. A někdo říká, že nehrajeme hezký fotbal? To mi přijde stejně absurdní jako chtít odvolávat Jardu Tvrdíka. Mám pocit, že se svět trochu zbláznil.
Co byste na závěr vzkázal slávistickým fanouškům?
Těšme se na Ligu mistrů a doufejme, že si srovnáme vztahy s Tribunou Sever. Musíme oddělit shnilá a zdravá jablka. Pomozte nám s tím. Bavme se o tom, jestli chceme PSG nebo Arsenal, jestli byla nějaká posila dobrá, nebo špatná, jestli měl hráč nastoupit na jiné pozici. Radujme se z fotbalu. Je to emoce a něco, co činí život bohatším. Nenechme si to otrávit několika lumpy. Pojďme hledat způsob, jak se jich zbavit, a radujme se z fotbalu.