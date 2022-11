Chorý? Mám stejný názor jako on, zastal se Bílek své opory

„Jsme jednoznačně spokojení, jak jsme zápas zvládli herně i výsledkově a zareagovali na Spartu. Byla tam ještě spousta dalších situací, které jsme neproměnili,“ pochvaloval si trenér Viktorie Michal Bílek.

Dvakrát se trefil útočník Chorý, který přitom v minulém utkání se Spartou unikl vyloučení po úderu hlavou do obličeje Sörensena.

Co říkáte právě jeho výkonu?

Pro Tomáše to nebylo jednoduché. Hodně se o té situaci v utkání se Spartou psalo, stále se to řeší. Utkání ale zvládl výborně. Nejen kvůli dvěma gólům, odvedl velké penzum další práce. Přidržel spoustu balonů, vyhrával souboje a vytvářel tak další ofenzivní situace. Podal velmi dobrý výkon.

Jak se na Chorého zákrok v duelu se Spartou díváte vy osobně s odstupem času?

Tomáš se k tomu vyjádřil (Chorý v prohlášení odmítl, že by chtěl soupeře záměrně zranit). A já na to mám stejný názor jako on. Pracovali jsme s ním tak, aby se soustředil na další zápas a neřešil, co se kolem něj děje. Odpovědí byl jeho velmi dobrý výkon.

Výsledek utkání vypadá jednoznačně. Ale i Brno bylo místy nebezpečné, souhlasíte?

Brno hraje velmi sympaticky, má velmi kvalitní hráče a není jednoduché proti němu hrát. Nemyslím, že si toho hosté vytvořili nějak moc, ale samozřejmě tam byly některé situace, které jsme měli řešit jednoznačně lépe.

První dva góly jste vstřelili po velkých chybách soupeře. Bylo vaším záměrem tlačit se hodně na jejich obránce?

Víme, že Brno má kvalitní hráče, kombinačně silné a individuálně na úrovni. Chtěli jsme proto na jejich obranu vytvořit tlak a myslím, že se to dařilo. Vypracovali jsme si dost příležitostí. Ano, byl to záměr, chodit na ně výš a tlak si vynutit.

V závěru se parádní ranou trefil Fortune Bassey, vstřelil první gól za Viktorii. Věříte, že mu pomůže k lepším výkonům?

Fortune přišel jako hráč, který góly umí dávat. Pamatujeme si, jak tady proti nám v minulé sezoně hrál za Budějovice výborně, vstřelil gól a dělal nám velké problémy. Slibovali jsme si od něj hodně, ale jeho pozice není jednoduchá, když na ní hraje Chorý. Teď se prosadil a věřím, že mu to jednoznačně pomůže. Jsem rád, že se trefil.

Po zranění se na hřiště vrátil záložník Jan Kopic. Je šance, že v neděli v Pardubicích naskočí do hry i některý z dalších marodů?

Honza absolvoval dva tréninky, cítil se dobře. Vzali jsme ho na lavičku s tím, že pár minut by mohl zvládnout. Jsem rád, že do toho zasáhl. Ale další marodi se pro nejbližší zápas určitě neuzdraví.

Plzeň definitivně přezimuje na první příčce. Jak se to poslouchá?

Jsme rádi, že budeme na prvním místě, ale ještě pro nás podzim nekončí. Čekají nás Pardubice a víme, že pokud chceme mít přes zimu nějaký náskok, musíme to v neděli zvládnout. Hráči se musí připravit stejně dobře jako dnes. Byl to dobrý výkon, poctivý a s velkou koncentrací. Takový musíme zopakovat.