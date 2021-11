Trpišovský chválil Lingra. A první místo? Teď je hlavní, že bavíme lidi

„Vystupňovaným výkonem po přestávce se nám podařilo strhnout zápas na naši stranu. Trpělivou hrou jsme si soupeře připravili. Pardubice nás dobře dostupovaly, což je stálo hodně sil, a my se po pauze zlepšili,“ těšilo trenéra Trpišovského.



„Výsledkově to vypadá jednoduše, ale Pardubice pro nás byly hlavně v prvním poločase hodně nepříjemné,“ pokračoval.

Co zápas zlomilo?

Důležitá samozřejmě byla penalta, kterou Aleš Mandous chytil. I když ten moment přišel vlastně z ničeho nic: byla to naše hluchá pasáž, jinak jsme do zápasu vstoupili dobře a měli jsme možnosti, které jsme nedotáhli. Pak nám ale pomohl příchod Ondry Lingra.

V závěru prvního poločasu střídal otřeseného Srdjana Plavšiče.

A jeho výkon byl fantastický. Má velké předpoklady stát se tahounem Slavie, on je vítězný typ a při vstupech do zápasů nám hodně pomáhá. Paradoxně mu to vyhovuje víc, než když se musí utkáním prokousávat od začátku. Pro mě osobně je to velmi důležitý hráč, na kterého se můžu spolehnout. Vím, že nevypustí jediný souboj, je silný v pokutovém území. Moc takových lidí v týmu nemáme.

Koho ještě pochválíte?

Určitě bych zmínil Alexe Baha. Před prvním gólem neuvěřitelně zrychlil, někteří hráči už by za balonem ani neběželi, ale on snad přidal nitro. V posledních dvou týdnech podával neskutečné výkony, proti Haifě byl ve druhé půli náš nejlepší hráč, proti Pardubicím zase velmi důležitý. Celkově se naši krajní hráči ve druhé půli zvedli.

Jak vás těší čtvrté čisté konto po sobě?

Těší mě hlavně komplexnost výkonu stoperů. O nule se vždycky hodně mluví, kluci jsou za ni rádi, ale pro mě je u stoperů a brankáře důležitý přínos pro hru, první souboje, zakládání útoků, organizace hry... Mám pocit, že od zápasu v Haifě celý tým mnohem lépe pracuje po ztrátě míče, máme lepší pohyb než v úvodu sezony a i soupeři si proti nám vytvářejí méně nebezpečných situací. Jeřábkova penalta byla snad jediným vážným momentem před naší bránou.

Co říkáte na návrat do čela tabulky?

Už jsem zmiňoval, že jsou pro mě v tuhle chvíli důležitější spíš dílčí momenty, ať už výkony jednotlivců nebo předvedená hra. Už se stalo rituálem, že nám teď v poslední době těsně před zápasy vypadávají z různých důvodů hráči. Že jsme i přesto v tabulce první, mě těší.

Mimochodem, o přestávce jste si převlékl kalhoty. Z pověrčivosti?

Mohl bych říct, že jsem si jen ušpinil, ale ano: byla v tom pověrčivost. Minule jsem si tady v Ďolíčku s Bohemkou prohodil boty a my jsme zápas otočili. Chtěli jsme prostě zase něco změnit.