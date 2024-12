Janotka zhodnotil podzim. Rád by Filu či Sejka, Kliment možná stihne jaro

„Skončili jsme sedmí, což opticky vypadá skvěle. Při srovnání s minulým podzimem jsme minus dva body, což taky není špatné, ale jsme si vědomi, že teď nemůže přijít uspokojení. Máme sice klid na práci, ale tabulka je tak našlapaná, že když dvakrát prohrajete, jste ve skupině o sestup,“ bilancuje 42letý kouč.

Po příchodu z B-týmu Sigmy jste dal letos v lize šanci hned třinácti odchovancům. To je dost.

Myslím si, že tohle nemá vůbec žádný tým. V tomto jsme odstřelení a jsem za to vděčný, zároveň ale chci říct, že vnímáme, že bez hráčů střední generace by to v životě nemohlo takto fungovat. Určitě jsme spokojení s produktivitou, to znamená 28 vstřelených branek.

Velkou zásluhu na tom má útočník Jan Kliment, který dal gólů hned jedenáct.

On, Filip Zorvan, Radim Breite. To jsou přesně ti starší hráči, bez kterých bychom určitě nebyli tam, kde teď jsme. Máme v týmu mix zkušeností s mladou krví, z tohoto pohledu můžeme být spokojení.

Právě Kliment teď marodí s kotníkem. Klub sice uvedl, že bude mimo do konce sezony, ale po posledním zápase v Mladé Boleslavi se záložník Jan Navrátil nechal slyšet, že doufá, že Kliment stihne zimní přípravu. Jak to tedy je?

Klimič má rupturu ve šlaše u kotníku. Vypadalo to, že bude muset na operaci, naštěstí tyhle obavy se zatím nepotvrdily. Zkusí tedy konzervativní léčbu, a pokud zabere, skutečně existuje naděje, že by koncem ledna mohl do nějakého tréninku. Jsme optimističtí, ale charakter jeho zranění je nevyzpytatelný, může se stát, že léčba nezabere, dostane zánět, cokoliv, a bude muset jít na operaci a fakt do konce sezony nenastoupí. My ale doufáme v opak. Udělali jsme dobře, že jsme ho v Teplicích nenasadili, lékaři nám řekli, že pokud by kotník vydržel, mohl si v důsledku oslabené šlachy poranit třeba koleno.

Tím pádem jste v nejistotě, že nevíte, zda Kliment bude k dispozici, či nebude. Budete tedy vůbec hledat na přestupovém trhu nového útočníka?

To je naše priorita, bez ohledu na zdravotní stav Honzy Klimenta. Další útočník Lukáš Juliš totiž musel na operaci s chrupavkou v koleni, ten se zapojí nejdřív na přelomu února a března, pokud vše půjde tak, jak má. Proti Boleslavi navíc nebyli k dispozici ani Muritala s Fialou, takže rázem jsme byli bez čtyř útočníků. Budeme hledat posílení.

Nabízí se slávista Daniel Fila nebo sparťan Václav Sejk. Oba hledají vytížení před Mistrovstvím Evropy hráčů do 21 let. Hostování by mohla být cesta, což?

Oba máme v hledáčku, ale nutno říct, že to má snad každý tým v lize. Dosáhnout na některého z nich nebude jednoduché. Pro nás by bylo hezké, kdybychom mohli přivést nějakého hráče, na kterého budeme mít kromě hostování i opci na odkup, ale to bude u těchto dvou složité. Nicméně ano, bavíme se o nich, mohlo by to tady pro ně být dobré, alespoň na půl roku, protože by tu před Eurem měli rozhodně větší minutáž.

Když jsme u útočníků, jak je na tom dlouhodobě zraněný Antonín Růsek, který už necelé dva roky kvůli problémům se zády nezasáhl do ligového zápasu?

Teď je v plném tréninku. Měl náročnou rekonvalescenci, fakt každý den byl s fyzioterapeutem nebo měl individuální režim. Vnímáme u něj, že mu po dlouhé pauze chybí jistá míra rychlosti a výbušnosti. Přípravu začne s námi a chtěli bychom, aby odehrál nějaké zápasy za béčko, které má delší přípravu. Tonda tam bude mít možnost zase si všechno osahat, rozkoukat se. V praxi je to tak, že ten jeho zraněný nerv v zádech byl tak drážděný, že ještě nedošlo k jeho úplné regeneraci. Přáli bychom si samozřejmě rychlejší léčbu, ale doktoři řekli, že při typu tohoto zranění je to standardní doba, že mohlo být i hůř.

Olomoucký útočník Antonín Růsek na týmovém soustředění na Maltě. Olomoucký útočník Antonín Růsek na týmovém soustředění na Maltě.

Říkáte, že strádá rychlostně. Co ale souboje v ostrém zápase, pustí ho záda?

To je právě otázka, na kterou my sami neznáme odpověď. Uvidí se v těch zápasech s B-týmem.

Kde ještě kromě útoku budete chtít posílit?

Nutně nikde. Ale kdyby se vyskytl levý bek s podmínkami pro nás přijatelnými, asi bychom šli i tudy.

A co gólmani? Před sezonou jste pokukovali po zkušenosti, ligu nakonec začali mladíci Stoppen a Koutný, ale ani jeden se nevyvaroval chyb.

Jo, když udělá gólman chybu, mrzí to, protože to většinou stojí zápas. Ale my máme v bráně reprezentanty U20 a U21, což vypovídá o jejich velké kvalitě. Byly situace, ve kterých bychom zkušenějšího gólmana ocenili, aby si kluci mohli odfrknout a my tam mohli dát brankáře se zkušenostmi. Posílení v brance pro nás bylo téma, ale nakonec jsme se rozhodli, že to necháme tak, jak to bylo na podzim. Oba začínají od nuly, kdo bude jednička, záleží na tom, jak se Stoppen s Koutným ukážou v přípravě.

Posunete v přípravě opět někoho z béčka?

Přípravu s námi nově začne jen Moses Amasi, zbytek B-týmu se bude připravovat s trenérem Westem. Ale samozřejmě při reprezentačních pauzách a podobných příležitostech si určitě někoho vytáhneme. Ale teď cítíme, že letní obměna byla fakt dost razantní a nechceme ji prohlubovat, byť tehdy byla potřeba.

Zmínil jste ztracené zápasy. Které vás mrzí nejvíce?

Mrzí mě duely s Hradcem Králové a Teplicemi, kdy jsme přišli o body z poslední akce zápasu. Ale taky mač s Bohemians, který jsme nezvládli kvůli hloupému vyloučení. A samozřejmě zápas se Slavií, protože kluci na hřišti nechali všechno. Bohužel fotbal je v tomhle nespravedlivý, že i když vydáte vše, co můžete, on vám to občas nevrátí.

Co se červených karet týče, na podzim jste dostali hned čtyři. To je vysoké číslo, ale předpokládám, že vyčítat budete jedinou...

Jo, Klimentovu právě proti Bohemians. Jako hráč mám pro něj pochopení, byl na něj tlak, ať už z pohledu toho, že by měl být nominovaný do reprezentace, nebo kvůli tomu, že byl nejlepší střelec ligy a všichni od něj čekali další góly. Ohnal se po stoperovi loktem, jasná červená. Jako hráč to chápu, ale jako trenér to neodpustím. Ostatní červené víceméně toleruji. Dohnálek stáhl hráče, který utíkal sám na bránu, Jáchym Šíp dostal na Spartě dvě žluté. A Radim Breite… No, to byl zákrok, za který by jinde snad červené nepadly. Mrzí mě, že rozhodčí v tomto nemají stejný metr, ani hráči pak nevědí, co si můžou a nemůžou dovolit. Bohužel špatné je to, že červené vás ovlivní nejen v tom konkrétním zápase, ale i v dalším průběhu sezony. Breite i Kliment dostali tři zápasy stop a citelně nám chyběli.

Už jste zmínil Filipa Zorvana, který se dostal do role klíčového hráče. Jenomže mu v létě končí smlouva, stejně jako stoperovi Pokornému. Co s tím?

Co s tím? No prodloužit! (směje se) My s nimi jednáme, samozřejmě bych byl rád, aby u nás zůstali, ale u obou respektuji přání, zkusit si zahraničí, oba mají tyhle ambice. Říkám jim, že pokud dostanou nabídku, tak hlavně, aby jim dávala smysl. Nechci bránit hráčům ve splnění snu, ale pokud jim nepřijde žádná extra zajímavá nabídka zvenku, rád bych, aby tu zůstali.

Filip Zorvan z Olomouce nesouhlasí s výrokem sudího.

Filip Zorvan a jeho standardní situace se staly asi nejnebezpečnější zbraní Sigmy. Jen z posledních sedmi zápasů jste se po standardkách prosadili pětkrát. Kde byste byli bez tohoto nebezpečí?

To těžko říct. My se standardkám věnujeme fakt hodně, ale pokud to hráči nejsou schopni prodat na hřišti, pak to přijde vniveč. Nám se tohle dařilo. Těší mě to, protože i když vypadl jedenáctigólový Kliment, dokázali jsme ho právě trefami po standardkách nahradit. A proč se tomu věnujeme? To je jednoznačné. Fakticky totiž jedna třetina všech branek ve fotbale padá právě po standardkách.

Jaké byly rezervy podzimu?

Určitě třicet inkasovaných gólů, což je čtvrté nejhorší číslo. Na tom určitě potřebujeme zapracovat, byť víme, jaké faktory k tomu dopomohly – červené karty, míra nezkušenosti, chvílemi špatné presinkové chování. Máme vzadu okénka, ale my jsme tyhle porodní bolesti očekávali. Nemůže být všechno růžové, i když samozřejmě vysíláme apel na to, abychom dohrávali více zápasů bez obdrženého gólu.

V týdnu vyšly na povrch zprávy, že o vstup do Sigmy má zájem investiční skupina Kaprain. Jak trenér reaguje na tyto novinky?

Mě to nechává klidným. Dokud mi někdo neřekne, hele tady máš x milionů a kup si, koho chceš, není to moje starost. My teď fungujeme tak, že většinou hledáme hráče za výhodné podmínky nebo hráče bez smlouvy. Samozřejmě movité kluby mají větší možnosti na přestupovém trhu, investora by jistě ocenili i fanoušci, ale my to nijak neřešíme. Ani v kabině to není téma. Když jsem se v létě stal koučem, hned na prvním setkání jsme si řekli, že tohle řešit nebudeme. Soustředíme se na to, co můžeme ovlivnit.

Podzim z pohledu Sigmy jste už hodnotil. Jaký ale byl premiérový podzim Tomáše Janotky na lavičce prvoligového klubu?

Příjemný! Musím říct, že jsem se mohl opřít o skvělé kluky v realizačním týmu. Snažili jsme se předat naši energii na celý tým. Jsem moc rád za to, jak kluci v realizáku pracují. Jsou do toho zapálení, obětují tomu velké množství času, chci jim poděkovat. Upřímně, mně to nepřišlo jiné oproti druhé lize, kde jsem byl loni. Člověk jde tak nějak pomalu kategoriemi navrch, všechno se posouvá o úroveň dvě nahoru, přišlo mi to přirozené. Každopádně, tak jak dělají chyby hráči, určitě jsme je dělali i my. V realizačním týmu se také musíme zlepšit, abychom byli úspěšní. Jsme mladí, ne moc zkušení, ale i s hráči jsme si všechno vyhodnotili a teď je jenom na nás, jak to uchopíme. Říkám, porodní bolesti jsme čekali.

Co bude tedy ambicí Sigmy do jara? Konkrétní umístění jste totiž od začátku sezony neřekl.

Je to vše o tom, jak se nám podaří vstoupit do jarní části. Vnímáme, že první kola máme doma Plzeň, pak venku Baník. To bude mít velký vliv na ten náš mladý tým. Takže pokud se dostaneme do nějakého laufu, nevidím důvod, proč nevyhlásit útok na první šestku. Ale myslím si, že našimi ambicemi pro tuto sezonu je udržet se v klidných vodách ve středu tabulky.