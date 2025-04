Nejdřív stadion a mládež, pak úspěch a Evropa. Kratina tým Teplic nerozpráší

Teplice nového majitele představily originálním videem, v němž si zahrál posilu žluto-modrých. Zazněla v něm i fakta z jeho amatérské kariéry.

„Agenti si myslí, že jsme úplně zoufalí. Podívej, co nám sem poslali. Dvakrát vítěz okresního přeboru, dvakrát vítěz IV. třídy, 21 gólů v roce 2016,“ koulel očima asistent Ondřej Prášil. „A zdravotní karta taky bída, přetržené vazy, utržený úpon, vykloubené rameno,“ žasl i ředitel klubu Rudolf Řepka, než se odebrali na hřiště, aby si nováčka omrkli.

Kdo je Kratina?

Podnikatel, kterému bude koncem dubna čtyřicet.

Miliardář, jímž se stal do deseti let od doby, kdy se postavil na vlastní nohy po práci ve státní agentuře CzechInvest. Podle Forbesu patří do šesté desítky nejbohatších Čechů s majetkem 9,7 miliardy korun.

A také selfmademan, vypracoval se sám.

Accolade Holding je podle Forbesu výrazný evropský hráč na poli průmyslových nemovitostí. Spravuje víc než padesátku industriálních parků v osmi zemích v celkové hodnotě přes 75 miliard korun a provozuje i brněnské letiště včetně logistického areálu. Rok 2023 firma uzavřela s čistým ziskem 625 milionů korun, pokles z 1,9 miliardy způsobil propad realitního trhu.

O čem Kratina mluvil v rozhovoru?

O vztahu k fotbalu

„Fotbal je srdeční záležitost. Něco, co i Československo a Českou republiky světově definuje. Když se zeptáte v Indii, v Asii nebo v Africe, kdo jsou slavní Češi, pravděpodobně to budou fotbalisté. Hraji fotbal od pěti nebo šesti let, pro mě je to celospolečenská věc. Podporujeme třeba projekt Trenéři ve škole. Fotbal má celosvětově největší zásah, a pokud u něj dokážeme držet co nejvíce dětí i dospělých, je to prevence všech nemocí a rizik. Samozřejmě až na pár úrazů, co vás za kariéru potkají. Je to nejzábavnější hra. Herních situací, které ve fotbale jsou, je tolik! Můžete jít dopředu i dozadu, nahrát deseti hráčům, v žádném jiném sportu není taková variabilita.“

Fotbalová karta Milana Kratiny, jehož firma Accolade koupila prvoligové fotbalové Teplice.

O vztahu k FK Teplice

„Klub sleduji dlouhodobě. Vždycky jsem fandil všem českým klubům v evropských pohárech, takže jsem vnímal teplickou cestu Evropou v době Pavla Verbíře a Radka Diveckého. Vnímal jsem i Teplice a jejich jinakost, možná i díky AGC tu korporátnost v tom, jakým způsobem se snažily bojovat se zavedenými pořádky. To mi bylo sympatické.“

O roli sklárny v historii klubu

„Teplice jsou typickým příkladem spojení klub – fabrika. To spojení se utužilo v komunistických dobách. AGC bylo jednou z prvních privatizací, předcházelo to dokonce i vstupu VW do Škodovky. Je to historie českého kapitalismu a české transformace. Já si ohromně vážím toho, co pro region dělá, a také toho, co udělala pro FK Teplice. Úspěchů bylo dost, mohlo jich být i více, ale to je o sportovním štěstí.“

O podnikání na severu

„Jsme největším investorem v „Sudetech“, do strukturálně postižených regionů jsme investovali desítky miliard korun. V našich halách se vytvořilo více než 30 tisíc pracovních míst. Teplice jsou symbolem rozdělené historie, klub novým logem odkazuje i na Teplitzer FK, založený začátkem 20. století. Pak přišel odsun a nyní máme 80 let historie klubu. I to je pro nás důležité. Ústecký region a Teplice jsou místem, které v budoucnu významně poroste. Potřebujeme to, co říkám i v Karlovarském kraji, aby si regiony začaly více věřit. Možná mají nálepku, že jsou postiženější, ale mají velmi světlou budoucnost, pokud se o ní zasloužíme, budeme vzdělávat a pracovat.“

O plánech s klubem

„Začneme investicemi do infrastruktury. Stadion potřebuje posunout, aby byl fanouškovský zážitek výrazně lepší a kvalitnější. Naším cílem bude, aby podmínky klubu byly perfektní ve smyslu lákání talentu a práce s mládeží. Teprve potom přijdou i nějaké sportovní úspěchy. Rozhodně to nechceme pojmout tak, že nakoupíme novou jedenáctku a rozprášíme tým. Osobně si jako byznysmen vážím toho, jak Teplice dokázaly pracovat s tím, co měly a mají. Věřím tomu, že management a tým lidí, který se o klub stará, ještě více roztáhne křídla, když se mu trochu pomůže.“

O umístění

„Pro nás jsou nejvýznamnější cíle infrastrukturní. Aby stadion a akademie odpovídaly standardům 21. století. Náš cíl je také zasáhnout co nejvíce dětí a fanoušků, zkusit generovat co nejvíce elitní mládeže. To, jestli jste poté čtvrtí nebo sedmí, už je pomíjivá věc. Dlouhodobý cíl, ke kterému chceme s pokorou dojít, je posouvání týmu tabulkou výš, vyhrávat a zahrát si i v Evropě. Ale cesta k tomu bude dlouhá.“

O tréninkovém centru

„Je to jedna z nejdůležitějších rozvojových vizí. Jsme ale v České republice a povolování vám může trvat rok nebo deset let. Věřím tomu, že to bude jeden z velkých milníků i pilířů pro celý český fotbal, nejen pro Teplice. Chtěli bychom akademii vybudovat tak, aby měla špičkový standard.“

Milan Kratina, jehož firma Accolade koupila prvoligové fotbalové Teplice.

O výchově talentů

„Mně se sportovní nastavení týmu Teplic líbí v tom, že dává šanci mladým. Myslím si, že Teplice v tom jsou na špici. Věřím, že se budeme věkově dostávat i níž. Máme pořád šanci zapojovat více i teenagery v rámci první ligy, to na Západě vidíme více. Pokud budeme mít kvalitní mládežnickou akademii a kluci budou vědět, že mají reálnou šanci se do áčka dostávat, tak budeme mít o to větší šanci ten talent získávat. Nejenom z celého Ústeckého kraje, ale i z větší části republiky.“

O fanoušcích

„Oni jsou to, proč klub žije. Líbí se mi, jak třeba v zámoří tyto komunity prostupují skrz město a region, kde působí. Věřím, že v Teplicích je nastavení správné a klub se snaží pozitivně působit na region. Ve snaze mít více fanoušků a dále je podpořit je pro nás další úkol zlepšit jejich zážitek. Dát jim co nejvíce možností a co největší pohodlí, aby se tady cítili dobře. Aby se kvalita služeb zvedala dál. Co se v Teplicích povedlo v posledních čtyřech pěti letech, vnímám jako obrovský úspěch. Chceme na to navázat a ještě více vyjít fanouškům vstříc, aby se naše základna rozrůstala.“