Nejsme umělci krátkých peněz. Kratina o teplické vizi, opřel se i do asociace

„Nejsme umělci krátkých peněz, jako když někdo koupil Slavii a pak na to neměl,“ řekl v narážce na Aleše Řebíčka brzy čtyřicetiletý spolumajitel investiční společnosti Accolade, která severočeskou fotbalovou baštu koupila od sklárny AGC.

Představil své vize, hodně vtipkoval, ale obul se také jako spřízněnec F-evoluce a před čtyřmi lety neúspěšný kandidát na místopředsedu svazu do fotbalové asociace (FAČR). „Je to zoufalé.“

Co s vámi dělá, že jste vlastníkem fotbalového klubu?

Považuji to za ohromný závazek. Jsme největší investor v Sudetech, bývalém Německu a Polsku. Tyto rozdělené regiony jsou v naší krvi. Moje prababička se narodila v Reheleldu, což je kousek za hranicemi. Je určitá pravděpodobnost, že mezi lety 1903 a 1925, kdy se přestěhovala, poslouchala v rádiu FK Teplice. Jiní vlastníci to používají, že jejich rodina dlouho poslouchala zápasy v rádiu, i tady je to vtipné spojení.

Před třemi lety jste říkal, že klub vlastnit nechcete. Co vás přimělo změnit názor?

AGC. Odpověď je hrozně jednoduchá. Kdybychom neudělali evropskou spolupráci s AGC, nekoupili bychom fotbalový klub v Teplicích, tak snadné to je. Někteří konkurenti AGC jsou naši nájemci, proto jsme si při jednání dělali legraci, že se jimi stanou taky. AGC bude klub podporovat ještě víc než devět let. Podobně jsme koupili letiště v Brně, dokázali jsme ho hezky rozvinout. Věřím, že se nám to povede i s FK Teplice. Nemám ambici klub řídit dennodenně sportovně, ale chceme společně s fanoušky vybudovat něco velkého.

Málem se to povedlo ve středečním poháru, na Spartě jste prohráli 2:3 v prodloužení. Jak jste zápas prožíval?

Mluvil jsem ráno s mámou, která dnes slaví narozeniny. Všechno nejlepší, mami! A ona mi říkala: To jste nemohli vyhrát? Zápas byl skvělý a ukázal potenciál týmu. Nechci se vyjadřovat ke sportovní stránce, na sport jsou tu jiní odborníci a já nechci působit jako ten, kdo přijde a má názor na všechno od sportu přes kulturu až po potápěče v Thajsku. Se silnými umíme, potřebujeme zabrat se slabšími.

Zkrotíte emoce při fotbale?

Připravit se na to nejde. Třeba sparťana Lukáše Haraslína jsem už předtím neměl moc rád, ale za ten gól... Ne, dělám si legraci. Věřím, že se mi fotbal povede brát s velkou nadsázkou, i když to bude složité. V současné fázi života není v mých silách být na každém domácím zápase, bohužel. Povíme si za rok, jestli budu řvát: Řezali nás jak žito, je to nespravedlivé! Nebo v klidu hodnotit, co se nám povedlo. Chceme jít postupně nahoru. Během roku jsme schopni rozjet práci na akademii, bude-li shoda s obcí Modlany. Rozumíme tomu, můžeme rychle postupovat. A věřím, že rekonstrukce stadionu může být blízká než vzdálená.

Do kabiny budete chodit?

Musíme se dohodnout se sportovním úsekem, kdy a jak to bude vhodné. Že bych se pravého beka chodil ptát, proč házel aut doleva a ne doprava, to se nestane.

Za kolik jste klub koupili?

Částku nemůžeme komentovat.

A název FK Teplice zůstane?

Pokud nepřijde nějaký fantastický sponzor s těžkými kapsami, tak ano. Ale když vidím ekonomickou situaci v regionu... Podle mě název sponzora do jména klubu nepatří. Máte Real Madrid, Manchester United, Slavia, Sparta. My jsme v tom puristé, FK Teplice se nám líbí. Nemyslím, že je šance na změnu.

Zůstane ve funkcích současný management klubu?

Nejsme ti, kteří by byli hrrr do akcí. Chceme se seznámit se všemi, neplánujeme dramatické změny. Ceníme si, jak klubový a sportovní management dokázal pracovat v rámci možností, které měl. Nepřichází David Beckham na pozici na sportovního ředitele, i když pan Šedlbauer, šéf představenstva, věří, že si ho budeme moct jednou dovolit. Ale Beckham už taky vlastní klub, bude to složité.

A co posílení týmu?

To je otázka na balanc a udržitelnost klubu. Máme určitý rozpočet, jak ho můžeme zvýšit? Jsou finanční pravidla ze strany FIFA a UEFA. Musíme zvýšit příjmy, což se povede, budeme-li atraktivnější pro sponzory. Spousta práce nás čeká v obchodu a marketingu, nebo musíme víc hráčů vychovat a prodat. Bude to dlouhodobá cesta. Není to tak, že bychom řekli, že vezmeme stovky milionů a nakoupíme hráče. Tomu se říká umělci krátkých peněz. Měli jsme příklady, že někdo koupil Slavii, a pak na to neměl. Obecně věřím, že budeme aktivnější na přestupovém trhu a příjmová část rozpočtu se zvedne.

Mluvíte o marketingu. Nepůjdete cestou Viagemu Ústí a jeho moderátorek?

Nejsem úplně zasažený jejich marketingem. To je ta paní? Chceme spolupracovat napříč všemi týmy, čímž nechci říct, že si budeme sdílet paní. Ústí, Most, Chomutov, Jirkov a Děčín jsou spádová oblast a my bychom měli dělat všechno, abychom tam měli fanoušky. Oni jsou fanoušci Teplic, jen na to zapomněli, chceme to oprášit. Jestli marketing musí být agresivní, nevím, co bude jeho šéf Martin Kovařík ukazovat. S hokejovým Litvínovem jsme ti hlavní, co drží vlajku a identitu regionu. Věříme, že to tak bude dál. Že na Teplice bude hrdý celý kraj.

Jak klub vychází rozpočtově?

Teplice mají v letech 2024 a 2025 vyrovnané rozpočty. Ekonomika fotbalového klubu, to je jako eqiuty hra. Málokdy se vám povede dlouhodobě ve fotbale vydělávat. Hra je o tom, že hodnota klubu roste. Jestli startujeme s rozpočtem mezi 100 až 150 miliony korun, máme podobně vysoké náklady. V momentě, kdy zvýšíme příjmy a budeme mít 200 až 250 milionů, to neznamená, že budeme 100 milionů vydělávat. Vůči tomu se zvednou i výdaje a budou také 200 až 250 milionů. Budete rád, že budete kolem nuly. Některé roky v minusu, některé v plusu v závislosti na tom, jestli se vám povede prodat hráče nebo se dostat do Evropy. Propočty máme, ale snažíme se, aby byly dlouhodobě reálné. Velkou neznámou je výše investic do infrastruktury a jak si s tím poradíme.

Kolik peněz pošle vaše firma?

Uvidíme, jak to celé bude postavené. Klub stojí vedle holdingu. V České republice bylo na prodej šest klubů, a když budete chtít, některé si můžete koupit obratem. My jsme tu díky sklárně AGC, které by fanoušci měli poděkovat. Rozpočty týmů kolem 8. místa jsou 100 až 150 milionů včetně mládeže.

Dobudovat infrastrukturu je pro vás teď důležitější než se hnát rovnou za evropskými poháry?

Spousta klubů s novým vlastníky začala hrát poháry dřív, než na to bylo všechno nachystáno. A teď je to dobíhá a jsou na výkonnostní křivce níž. My se opravdu pokusíme, aby tady byla taková infrastruktura, která by přilákala mladé hráče ze středních a středozápadních Čech. Aby Teplice byly pro mladé kluky první volbou. Už teď je tady krásný track record, jak jsme schopní zhodnotit talent, typově Fila a Kričfaluši, nebo sami vychovat, jako v případě Vachouška a Knapíka. Musíme do toho ještě víc šlápnout, aby naše mládež byla jedna z nejlepších a byli jsme schopní konkurovat velkým v udržení hráčů. Musí věřit příběhu, že i v Teplicích se mohou stát fotbalisty evropské kvality.

Jaké máte plány se stadionem, promění se v moderní arénu?

Je skvělé, co tady bývalý ředitel Franta Hrdlička s podporou AGC dokázal udělat. Na druhou stranu je to už nějaký pátek, stadion musí najít řešení po technické, vizuální i kvalitativní stránce. Je hrozně důležité, aby zážitek fanoušků byl co nejlepší. Největším cílem klubu je budovat komunitu. Se 40 lety bolševika jsme nejvíc ztratili tohle. Je to skoro všude, ve východním Německu i v dalších zemích. Jsme hodně zavření doma, pospolitost nefunguje, jak by mohla. Lidi nejsou tolik propojení na fotbal, přitom fotbal spojuje. Viz Německo či Anglie. Chceme, aby to bylo místo, kde se všichni potkají, ať jsou z fabriky, prodeje, marketingu, a spolu fandí Teplicím a Ústeckému kraji. I díky tomu tady bude život lepší.

Dostaví se na Stínadlech i odkrytá malá tribuna?

Když budete chodit na fotbal, budeme každý druhý zápas vyprodávat, v ten moment dává smysl dostavovat další tribunu. Mnohem důležitější je zlepšit kvalitu současných tří tribun. Uvidíme, jak to bude. Ale ono to má i estetickou otázku: brankář soupeře se může zasnít, když poprvé uvidí naše hory, a náš Trubač v tu chvíli vystřelí. Může to mít výhody. Ale vážně, důležité je teď zkvalitnění současného stavu, pak řešit případné navýšení kapacity.

Ve většině ligových klubů vlastní stadiony města. Bude to i pro vás téma?

Určitě se budeme s městem i krajem bavit o rozvoji infrastruktury v rámci regionu a Teplic. Až na Spartu a Slavii jsou všechny stadiony v Česku vlastněny městy. Viktorku Plzeň podporuje desítkami milionů ročně město i kraj. A Plzeň, jakožto extrémně úspěšný klub, pak může výrazně víc investovat do sportu. Zkusíme najít balanc mezi tím, co je a není možné. Diskuse o podpoře z města začnou a věřím, že povedou ke zdárnému cíli.

Kdy by mohlo být hotové mládežnické centrum v Modlanech a jak by mělo vypadat?

Máme plány a vizualizace, je to první věc, o které jsme se s ředitelem klubu Rudou Řepkou bavili. Modlany ho z územního plánu vyškrtly, ale my poskytli dostatečnou odbornou pomoc, aby se to tam vrátilo. Spolupráce s obcí je dobrá, nejdřív tu podobu projednáme s ní, pak budeme představovat, kolik hřišť bude a jak to bude vypadat. Je tam 27 hektarů půdy, skvělé pozemky na průmyslové haly! Ale nebudou tam průmyslové haly, bude tam mládežnická akademie. Věřím, že jednou to bude – jak silné slovo použijeme, perla? – jedno z kvalitnějších mládežnických center ve střední Evropě.

Kde vidíte Teplice za deset let?

Věřím, že do deseti let bychom měli nějakou Evropu udělat. Teplice jsou střední klub a největší práce bude z něj udělat větší klub. Návštěvnost roste, ale je závislá na tom, v jakém období přijedou Sparta, Slavia, Baník. A my potřebujeme zvýšit návštěvnost i na Karvinou. Aby lidi chodili na Teplice a byli hrdí, že jsou zástupcem jejich regionu. Zase jsme u té komunity, pospolitosti, to je stěžejní úkol. Pár let zpátky jsem říkal, že ideální je koupit klub o velikosti Legie Varšava. S Teplicemi je to ohromná výzva, ale mnohem víc práce. Začínáme někde na střední laťce a potřebujeme velkou pomoc od fanoušků a všech ostatních, abychom to dokázali vytáhnout výš.

Blíží se volby nového vedení asociace, zapojíte se nějak do fotbalové politiky?

Co se týká voleb, je tu historicky načtený nějaký systém, říkám tomu systém Romana Berbra. Je důležité pochopit, jak volby fungují. Věřím, že letos se najde shoda mezi velkými kluby, hlavně Spartou, Slavií, Plzní či Baníkem a výkonnostním fotbalem. Reformní tendence ve fotbale pořád jsou. Když se podíváte na programy obou hlavních vyzyvatelů Petra Fouska, tak z devadesáti procent říkají to, co my před čtyřmi lety. Situace je pořád zoufalá, ale věřím, že od dalšího období to bude lepší.

Budete se ucházet ve fotbale o nějakou funkci?

Ne, moje role byla pomoct, aby změna proběhla. Zároveň věřím, že potenciální členové budoucího výkonného výboru budou pracovití a otevření udělat z asociace moderní organizaci, kde se všichni členové budou moct podívat na rozpočty, kolik kdo bere. Je absurdní, že FAČR dodnes neumí to, co jakákoli malá obec. Zaoceánský parník se neotočil a pořád jede do ledu, tak snad to nikam nenarazí.

Klubový fotbal jde nahoru, ale stále ho do velké míry ovládají rozhodčí. Budete se snažit o změnu?

Ve fotbale máme různé skupiny lidí, F-evoluce a reformní proudy byly hodně postavené na trenérech. Docházelo k vymezování vůči systému Romana Berbra, který stál na tom, že delegáti a rozhodčí, kteří měli jediný příjem z fotbalu, byli dosazování do funkcí okresních a krajských předsedů. A pořád tam byla určitá míra strachu, vyhrožování klubům, což v některých regionech ještě může přetrvávat. Je to opravdu dlouhodobá výzva, už proto, že být rozhodčí je velmi složité. I kvůli tomu, jaká je agresivita lidí.

Co s tím?

Zařídit, aby vzdělávání rozhodčích bylo už od těch nejmladších co nejlepší. Musíme rozhodčí chránit, protože všichni děláme chyby. Excesů je od okresní po krajskou kopanou spousta, prostředí je k rozhodčím do jisté míry toxické. Měli bychom dělat všechno, abychom je co nejvíc chránili a zvyšovali jejich odměny, zároveň musíme trestat, když někdo sejde na scestí. Ať už jde o match fixing na jedné straně, nebo vlivové ovlivňování zápasů, to by mělo být exemplárně trestáno. Abychom oddělovali kvalitní rozhodčí od těch, kteří ty zájmy takové nemají. Ale když někdo vyleze z hospody, začne na rozhodčí řvát a strhne dav, s tím musíme bojovat a vymýtit to.

Co na vaše angažmá v Teplicích říkají vlastníci dalších ligových klubů?

Za hlavu se nechytají, jsou rádi, že počet ekonomicky aktivních majitelů klubů se rozrůstá. Vycházím dobře se všemi. Nevidím tam zatím žádné animozity, co se týká Slavie, Sparty, Baníku a Plzně. Známe se s Igorem Faitem z Líšně, patrně jsme jeden z největších klientů Jardy Havla ve Zbrojovce. S Ondrou Tomkem jsme dělali film Havel, který byl mimořádně neúspěšný. Ale podívejte se na něj, není tak špatný. S Uldou se známe, s Pavlem Nedvědem..., pokud nemáte kliky od Iva Ulicha, tak jsou hodně kvalitní a hezké! Zdravíme Iva, pošleme mu fakturu na 100 tisíc korun, že jsme udělali reklamu jeho společnosti.

Budete v Teplicích rozvíjet i ženský fotbal?

Byla to jedna z diskusí, které jsme vedli se Slavií, Baníkem, Spartou. Rozvoj ženského fotbalu je strašně důležitý. Je to velký trend. My bychom měli dělat všechno, aby se ženská liga zkvalitnila a pokusíme se k tomu i my přispět. A ještě výrazně více ženy podpořit. Ale musíme jít krok za krokem, nejde útočit na všech frontách.

Co vy a fotbal?

Když mi bylo patnáct, utrhl jsem si svalový úpon na kyčli a kus kosti, tím úvahy o fotbalové kariéře vzaly za své. Nebyl jsem v té době úplně špatný fotbalista, ale neměl jsem hlavu. Byl jsem měkký a líný. Mám toho víc, poctivou zdravotní kartu. Fotbal je velmi nebezpečný sport, zranění se mi stává jednou za deset let. Teď to vychází jednou za sedm let, to už, doufám, nebudu hrát nic. Už chodím jen na malý fotbal s projektanty, je to bída. Chtěl bych ještě na velký fotbal, je to nejlepší sport na světě, má největší variabilitu, vyrovná se mu snad jen ragby. Ostatní sporty to nerady slyší. Někteří říkají, že fotbalisté řeší jen fotbal a herní situace, takže nemají prostor řešit nic jiného.