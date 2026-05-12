Fanoušek: Stydím se za Slavii, dal bych doživotní zákazy. Uzavření tribuny je nefér

„Dával bych za to doživotní zákazy. Takové lidi tam nechci vidět! Je to strašná ostuda, pošramotilo to naši pověst. A je to špatný příklad celé společnosti,“ mrzí permanentkáře a pravověrného slávistu.
Po incidentu, který obletěl světová média, se nějaký čas nedostane na stadion, vedení klubu rozhodlo, že Tribunu Sever uzavře. „Mám z toho smíšené pocity. Na jednu stranu chápu pana Tvrdíka (šéfa Slavie), ale nemyslím si, že to je fér. Devadesát procent kluků z Tribuny Sever jsou normální lidi, tohle je odsouzení slušné většiny,“ nesouhlasí s kolektivním trestem čtyřicátník, který si z obavy o bezpečnost nepřál zveřejnit své příjmení.
Co prožíváte jako fanoušek Slavie po incidentu v Edenu?
Stydím se za Slavii, bylo to hrozné. Všude teď musím každému odkývat, co jsme hlupáky. I když za to nemůžu, cítím za to odpovědnost. Byl jsem tam s třináctiletým synem a ten z toho byl úplně vyřízený.
Jak byste popsal závěr derby z vašeho pohledu?
Bylo to zoufalství, ta lavina lidí se nedala zastavit. Když jsem se díval na záznamy, nikoho jsem tam neznal. Vůbec nevím, co to bylo za fanoušky. Deset let chodím na každý ligový zápas do Edenu, jezdím i po Evropě, třeba na na Ligu mistrů, ale tyhle lidi jsem nikde neviděl. Byl to pocit zmaru. Dvě hodiny jsme pak na sebe koukali jako jelita a vůbec nevěděli, co dělat.
Nikdo se nepokoušel fanoušky zastavit, aby na trávník nevběhli?
Já byl v nějaké dvacáté řadě, shora se to ovlivnit nedalo. Mně spíš překvapuje, že takhle organizovaná skupina, jakou je Tribuna Sever, si tohle nepohlídá. Každý zápas tam stojí frajer vedle frajera u hrazení a celé to dozorují, respekt mají. Pak tedy nerozumím tomu, proč tam pustí lidi dřív, než skončí utkání.
Objevily se i názory, že to bylo dopředu připravené, což zástupci Tribuny Sever ve svém oficiálním prohlášení popřeli.
To si opravdu netroufám říct. Malinko se obávám, že mohla nastat vendeta za předchozí utkání Slavia - Sparta, kdy jsme byli jako domácí a oni házeli ze sektoru hostů mezi mladé fanoušky světlice. Tak jestli jim to někdo nechtěl vrátit... Ale nevím, jestli tohle je ta cesta. To si měli vyřešit venku.
Viděl jste, že by se někdo převlékal a chystal se vběhnout na trávník?
Neviděl. Zápas byl fakt zajímavý, my jsme žili tím, že snad nedostaneme gól, protože nás sparťani tlačili a byli lepší po tom nesmyslu, co předvedl Tomáš Chorý (fauloval loktem a viděl červenou kartu). A pak to vyvrcholilo vběhnutím na trávník, to byla strašná pachuť. Všichni byli naštvaní a nikdo neví na koho. Ta nenávist k Tribuně Sever byla tak obrovská, že tam docházelo ke konfliktům mezi normálními lidmi.
Těsně před vběhnutím na trávník sudí Rouček zapískal, mohlo to fanoušky zmást?
Zapískal třikrát, to taky není standardní. Mohlo to být matoucí pro někoho, kdo třeba nechodí pravidelně a přišel jen na titulový zápas. Pak ale nechápu, proč by takoví „fanoušci“ měli běhat na hřiště.
Není tohle indicie, že to mohl být úmysl?
Je to strašně těžké říct. Ale že měli připravené světlice v rukách, to taky není úplně normální při oslavách. Už jsem zažil tituly, kdy se chodilo na trávník, ale rozhodně se neházely světlice do sektoru hostů. Oni museli vědět, co chtějí dělat, když to měli v rukách. Je to hrozné, v kotli Sparty jsou také normální slušní lidé. Tohle se nemělo stát.
Došlo i k napadení několika hráčů Sparty.
To je úplně mimo! Za hranou. Nemá to tam co dělat. Totálně to odsuzují všichni. Nejvíc mě zaráží, že tam byly i děti. Vzít je tam a ohrozit je, to by nikdo soudný neudělal. A další problém je, že Slavia selhala pořadatelsky. Mělo tam stát 200 lidí vedle sebe a nepustit tam nikoho, dokud se neodpíská konec.
Vedení klubu rozhodlo o uzavření Tribuny Sever, jak to vnímáte?
Mám z toho smíšené pocity, nemyslím si, že to je fér. Devadesát procent kluků tam jsou normální lidi, pět deset procent hlupáků se najde v každé skupině. Mezi sparťany, Olomoučáky, to je běžné. Ale my teď máme zavřený přístup na stadion všichni a tím je to vyřízené. Na jednu stranu pana Tvrdíka chápu, že je zklamaný, ale je to odsouzení slušné většiny.
Z hráčského kádru byli vyloučeni Tomáš Chorý a David Douděra, kteří v derby viděli červené karty. Jak to berete z pohledu fanouška?
Chorý za mě jednoznačně, protože se chová jako dobytek, nemá to v hlavě srovnané. Může mít jakýkoliv přínos, ale nemá co dělat v týmu, který ctí takové hodnoty. Myslím, že pro Slavii to bude minimálně duševní posílení. Douděry je mi líto, ten se s ním svezl. Kdo dělal jakýkoliv sport, tak ví, že v něm jsou emoce. Nemyslím si, že zrovna on měl těch excesů tolik, ale když jsem viděl, jak si odskočil z lajny do hřiště, to se mi taky nelíbilo. To ať si dělají sparťani, to nejsou naše hodnoty.
Získá teď ještě Slavia titul?
Je to velký zásah, nedovedu vůbec odpovědět, nevím, co to udělá s týmem a lidmi okolo. Může být poraženecká nálada, soupeři v první šestce jsou všichni silní. Budeme bez dvou plejerů, snad to ukopeme. Ani nemám moc náladu se dívat, ztratil jsem skoro chuť sledovat fotbal.
Vyřídí si to fanoušci mezi sebou?
Nemyslím si, že by se to dělo. Prostě teď nebudeme chodit a uvidíme, kdy se tribuna otevře, jestli někdy. Určitě je to v zájmu Slavie, protože to jsou krásné zápasy. Ani nevím, jak to bude v příští sezoně s permanentkami. Jestli získáme titul a bude v Lize mistrů, nevím, co s tím udělají.
Má máslo na hlavě i Slavia, když přehlížela agresivitu realizačního týmu a hráčů?
To si nejsem jistý. Píše se o tom, ale ze strany Sparty se dějí úplně stejné věci. A ona toho využila, možná se derby mohlo dohrát. Chápu ale hráče, že se báli.
Jak na výtržníky reagovali fanoušci z Tribuny Sever?
Celý stadion řval Hovada, nikdo to nepochopil. Chodí 20 tisíc lidí, kolik jich bylo na trávníků? Šest stovek? Pět procent bláznů, kteří udělali takový nesmysl.
Radikalizovala se Tribuna Sever a přestala komunikovat s vedením, jak tvrdí šéf Tvrdík?
Do toho vůbec nevidím. Je mi 45 let, nemám potřebu někoho poslouchat, aby mi říkal, jak mám fandit a co dělat. Bereme to tak, že na Sever máme nejlepší permice. Absolutně nerozumím, co tihle kluci udělali, jestli mají rodiny nebo ne, jestli je to pro ně celý život.
Bojíte se větších kontrol, represí, třeba i zábran?
Bojím se, aby nás nesvlékali jako v Plzni a podobně, že to bude šílené. Nikdo nemá zapotřebí něco pronášet. Přijde mi to mimo. Jestli to tak bude, odradí mě to chodit na fotbal, to je špatně. Bezpečnost samozřejmě je potřeba, ale všude je to prošpikované kamerami. Nevím, co víc by konkrétně na Slavii mělo dělat víc. Vedení důvěřovalo Tribuně Sever, že si to ohlídají, to se nestalo. Oni se od toho distancovali, ale nechápu, proč si to neohlídali. Respekt ti kluci mají, jedna fošna vedle druhé, v uvozovkách si to řídí.
Jak skandál Slavia odnese?
Kontumace je jasná, nevím, jestli jim můžou sebrat bodů i víc, ale to by byl příliš krutý trest. Přišli o tři, Sparta má o tři navíc, dostali jsme je do hry. Bude to dostačující. Finanční flastr bude, s tím si myslím poradí, to nebudou hrotit. Pan Tvrdík vystoupil, aby ostatní viděli sebereflexi, uvidíme, co z toho bude.
Co jste jeho krokům říkal?
To je v pořádku, tak to má být, dokud neurčí viníky. Těžko říct, jestli se podaří všechny chytit za ruku. Sice tam byly kamery, ale taky kouř z dýmovnic, nešlo všechno vidět. Dával bych doživotní zákazy vstupu na stadion, takové lidi tam nechci vidět. V Evropské lize teď postoupil do finále německý Freiburg, taky vběhli diváci mezi slavící hráče, ale nebyli agresivní. Asi dostanou pokutu, ale bylo to poklidné. Nějakým způsobem se takové oslavy respektují, ale nemůže to nikdy zajít tak daleko, než se odpíská zápas. Ukázali jsme celému světu, jací jsme dementi. Šílené.
Budete chodit dál na fotbal, když se Sever otevře?
Určitě, jsem srdcem slávista, ale tohle odradí spoustu lidí. Řeknou si, že tohle absolvovat nechtějí. Vrátilo nás to opravdu daleko, někam na Balkán. Pamatuju krásný zážitek a zápas na Chelsea, nádhernou děkovačku přes porážku, jenže tahle ostuda v nás zůstane strašně hluboko.