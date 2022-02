Od Čvančary potřebujeme víc gólů. Obavy z derby? Proč? nechápal Vrba

Kdyby nezvítězili, z boje o čelo tabulky by už definitivně vycouvali. „Byl by to velký problém,“ souhlasil sparťanský trenér po utrápené nedělní výhře nad Zlínem (2:0).

Takhle tým z Letné alespoň teoreticky pořád dýchá. Ztráta na Slavii s Plzní, vedoucí duo, je sice v tabulce sedmibodová, ale Sparta má odložený zápas v Jablonci k dobru.

Cítíte po prvním jarním ligovém vítězství úlevu?

Spíš jsem rád, že jsme utkání zvládli. Vzhledem k postavení v tabulce je to pro nás dobře.

Ale průběh zápasu z vaší strany přesvědčivý nebyl.

Prvních patnáct dvacet minut jsme soupeře dobře zatlačili, měli jsme před bránou soupeře nějaké závary, mohli jsme dát gól. Ale pak jsme ze hry vypadli. Nedostávali jsme se do šancí, Zlín hrál velice důsledně, do ničeho nás nepouštěl. Až branka Čvančary na začátku druhého poločasu utkání trochu změnila.

Jeho první ve Spartě.

Rázem se hrál o něco atraktivnější fotbal, nahoru dolů. Náš druhý gól pak zápas definitivně rozhodl.

Co ten Čvančara?

Konečně se prosadil, což od něj očekáváme. Na základě toho jsme si ho i vytipovali, protože jde o hráče, který má předpoklady, aby nám v útočné fázi pomáhal ještě víc. Věřím, že po prvním gólu se mu uleví, trochu to z něj spadne a bude střílet víc. Potřebujeme od něj víc gólů než tenhle jeden - to je zatím málo.

Často jste se uchylovali k dlouhým nákopům, jimiž jste hledali právě urostlého Čvančaru. Byl to záměr, nebo stav, který vyplynul z průběhu utkání?

My jsme hlavně změnili rozestavení, hráli jsme se dvěma útočníky, protože jsme chtěli mít v ofenzivě víc hráčů. Hložka i Čvančaru jsme hledali jednodušeji, to ano, ale druhé balony jsme tolik nesbírali, a to byl problém. Příliš se nám navíc nedařilo ani v křídelních prostorech.

V sestavě jste ve srovnání se čtvrtečním utkáním v Bělehradě učinil tři změny, vedle Součka a Karabce hrál na levém kraji obrany Krejčí starší. Záskok z nouze, nebo dlouhodobější varianta?

Určitě je jednou z alternativ, protože na levé straně řešíme problémy neustále. Navíc bych řekl, že i když nehrál vyloženě na svém postu, byl z té trojice nejúspěšnější: plnil si zodpovědně povinnosti v obraně a zapojoval se i do mezihry a kombinace v ofenzivní fázi. U dalších hráčů bylo cítit, že jim chybí herní praxe, ale na druhou stranu byli součástí vítězného týmu. Přispěli k výsledku dva nula. Zvládli to.

Jak jste byl spokojený s Vitíkem, kterého jste po utkání s Partizanem v týmu naopak podržel?

Měl to rozhodně snazší než v Bělehradě, kde nás soupeř dostával pod mnohem větší tlak. Atakoval nás, presoval, naši hráči rozhodne neměli tolik času jako tentokrát. Záleží na něm, jak bude pokračovat. Uvidíme.

Váš náročný program pokračuje ve středu pohárovým semifinále s Jabloncem, v neděli hrajete ligové derby v Edenu, chystáte změny v sestavě?

Rozhodně nebudeme hrát ve stejném složení. Hlavně proti Jablonci dostanou prostor hráči, kteří třeba proti Zlínu nenastoupili od začátku nebo vůbec. Hrát neustále středa neděle je hodně náročné, z toho změny vyplývají.

Sparťanský trenér Pavel Vrba

Očekáváte proti Jablonci těžší zápas i proto, že soupeř už jinou než pohárovou cestu do Evropy de facto nemá?

Myslím, že pro Jablonec je důležitý každý zápas, není to jen o poháru. Určitě nás však čeká protivník, který bude chtít postoupit do finále, což chceme i my. Ten zápas je pro nás strašně důležitý.

A nedělní derby? Zmínil jste, že jakákoli ztráta by pro vás vzhledem k postavení v tabulce znamenala problém.

Je fakt, že kdybychom body ztratili, tak při dnešní formě Slavie a Plzně by to pro nás bylo už velice těžké.