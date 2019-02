Slavia nepřijela betonovat, ocenil Vrba. Rivalovi popřál úspěch v Evropě

Během čtyř dnů zvládli dva nesmírně náročné duely. Proti Záhřebu v Evropské lize po pauze obrátili výsledek a před čtvrteční odvetou v Chorvatsku ještě stihli zdramatizovat boj o titul v domácí soutěži: Slavii doma v neděli porazili 2:0.

„Jsem rád, že jsme Slavii dotáhli na tři body, jsme na dostřel a ne někde v dáli. Pořád sice máme horší vzájemný zápas, ale teď už se může stát cokoli. Bude to o jedné ztrátě, ale kdybychom nezvítězili, už by to pro nás bylo složité,“ řekl Vrba po utkání.

Berete to i jako svoje taktické vítězství? Silné stránky soupeře jste dokonale eliminovali.

Obě mužstva byla dobře připravená. My jsme se dostávali do vyloženějších šancí i proto, že Slavia nepřijela jen betonovat, což nám pomohlo. V útočné fázi jsme měli víc prostoru. Jsem rád, že přijel tým, který chtělo hrát fotbal a ne soupeř, který se postaví v deseti do vápna a odkopává.

Měli jste Slavii přečtenou?

Stejně jako má Slavia nasledované nás, tak my máme nasledovanou ji. Věděli jsme o jejich ofenzivních krajích a hráče jsme na to upozorňovali. Těší nás, že jsme jí hru ztížili a její nebezpečné prostory dobře vyplnili. Postavení našich hráčů bylo správné.

Zatrnulo vám, když asistent rozhodčího při vašem prvním gólu signalizoval ofsajd?

Já už tyhle situace ani nechci řešit. V prvním jarním kole bylo taky spoustu momentů, které se řešily na videu... Nechci se k tomu vůbec vyjadřovat.

Na jaře poprvé jste nasadil Chorého místo Beauguela, proč?

Během čtrnácti dnů hrajeme pět těžkých utkání, takže chceme zátěž hráčů určitým způsobem rozmělnit. Choras nám na podzim strašně pomohl a já nevidím důvod, proč by neměl dostávat prostor. Zvlášť během toho náročného programu. Svoje místo si uhrál a vydobyl a proti Slavii v útoku odvedl naprosté maximum. A gól dal i střídající Beauguel, takže to z naší strany bylo naplánované dobře.

Opět zaujal i Kayamba, možná nejvýraznější zimní posila.

Přitom já jsem někde slyšel, že to od nás byly špatné volby (Kayamba a Beauguel). Naopak. Oba dokazují, že to byly správné tahy a jsem rád, že jsou tady. Jejich příchody zvýraznily naši ofenzivní sílu a zvlášť při zraněních, která máme, si ani nedovedu představit, co by se dělo, kdybychom je neměli.

Jak vám výsledek pomůže před čtvrteční evropskou odvetou v Záhřebu?

Samozřejmě, že takové zápasy mužstvo posilují a my se určitě budeme chtít porvat o postup. Čeká nás peklo, utkání je dopředu vyprodané a fanoušci budou chtít svůj tým dotlačit k postupu. Ale ještě jednu věc chci říct - a berte ji vážně.

Ano?

Jak my, tak Slavia uděláme všechno pro to, abychom zvýšili koeficient a uhráli dobrý výsledek. Přeju Slavii, ať ve čtvrtek v Genku uspěje. Jde o celý český fotbal, prospěch pro všechny týmy. Třeba můžeme mít za dva roky víc mančaftů v pohárech nebo přímé postupy. Z tohoto pohledu by mělo být cílem všech klubů, aby nás ve čtvrtek podporovaly.