Z Olomouce do Pardubic? Dopadlo to nejlépe, jak mohlo, říká talent Chytil

Sigma jej sice možná trochu překvapivě odsunula při řešení přetlaku v útoku, Chytil však bude půl roku hostovat v Pardubicích a dál tak bude hrát v první lize, kde by navíc měl mít k dispozici dostatek prostoru na to, aby se ukázal.

„My jsme angažmá po první lize hledali. Měl jsem i jiné nabídky, ale jsem rád, že to vyšlo tady v Pardubicích. Mám tady Slámiče (Jiřího Slámu), znám i Jakuba Markoviče, takže to nakonec dopadlo nejlépe, jak mohlo,“ pochvaluje si Chytil v rozhovoru.

Jaké to pro hráče je, když v klubu podepíše smlouvu a zároveň slyší, že pro něj zatím není místo a musí odejít?

Za trenéra Látala jsem hrál docela dost, ale pak přišli na můj post další dva útočníci a konkurence byla veliká, bylo nás dokonce šest sedm na jedno místo. Ze začátku jsem nedostal šanci, takže přesun na půlroční hostování byl logickým řešením. Potřebuju si trochu zvednout sebevědomí a za půl roku se třeba vrátit do Olomouce s nějakými nastřílenými góly a znovu se tam rvát o místo.

Berete to tak, že chcete být v budoucnu pro Sigmu útočník číslo jedna, nebo budete rád za jakékoliv místo v lize?

To je složité. Sigma mi dala šanci v ligovém fotbale, podržela mě, když jsem měl problémy s kolenem, a jsem jí za to vděčný. Chtěl bych jí to jednou splatit, ale pokud to nepůjde, chci hlavně zůstat v nejvyšší soutěži.

V Pardubicích už máte za sebou několik tréninků, jak je zatím hodnotíte?

Trochu se s týmem sžívám, s některýma klukama se moc neznáme a ještě nevíme, co od sebe můžeme čekat. Ale je to tady super, za pár dní si to sedne a bude to určitě výborné.

Pomáhá vám hodně zmíněný Jiří Sláma, kterého znáte z Olomouce?

Rozhodně, hned od začátku. Ukázal mi bydlení, kde je stadion, kde si můžu nakoupit, všechno.

Říkáte bydlení. Dojíždět tedy nebudete?

Budu bydlet tady v Pardubicích.

Pardubické zápasy jsou většinou v režimu, že hodinku hraje Pavel Černý a pak za něj přichází David Huf. Už jste řešil svoji pozici?

Ještě úplně ne. Bude záležet na trenérovi, jestli mě pošle na hřiště, nebo ne. Chci si vybudovat jeho důvěru a uvidíme. Možná budu střídající hráč, ale budu rád za každou minutu, kterou strávím na hřišti.

Kouč Krejčí je známý tím, že dlouhodobě sází na stejnou sestavu a změny dělá jen minimálně. Počítáte s tím?

Vím o tom, ale třeba kluci ze Sigmy si ho vždycky chválili, říkali, že je to dobrý trenér. Že tréninky a zápasy pod ním hráčům prospívají.

V neděli máte před sebou zápas s Mladou Boleslaví. Dokážete už říct, co vás čeká?

Boleslav má v kádru známé hráče, některé trochu starší, ale pořád hodně zkušené. Bude to náročný zápas, Boleslav ligu začala velice dobře, po kondiční stránce to bude těžké, musíme to zvládnout a hlavně bodovat