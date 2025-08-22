Chance Liga 2025/2026

V Ostravě šanci nedostal, ve Zlíně ano. Fukala poprvé kope i standardky

Petr Fojtík
  17:16
Už po druhém kole měl ve Zlíně odehraných více prvoligových minut (180) než za celou předchozí sezonu v Baníku Ostrava (109). Michal Fukala si letní přestup do týmu nováčka fotbalové Chance Ligy zatím nemůže vynachválit.
Milan Fukala přispěl k výhře nad Trenčínem svým prvním gólem po přestupu do Zlína. (červenec 2025) | foto: Petr Fojtík, MF DNES

„Cítil jsem, že v Baníku příležitost hrát v první lize nemám. Chtěl jsem odejít do týmu, který o mne stojí a mít šanci zabojovat o místo. Nebral jsem to tak, že přijdu do Zlína a hned budu v základní sestavě. I teď je na mém postu velká konkurence,“ říká před sobotním domácím utkáním proti Liberci, odkud loni do Slezska zamířil.

Bude to pro vás prestižní duel?
Beru ho trochu jinak než ostatní ligové zápasy. Strávil jsem tam hezkých šest let, beru ho jako druhý domov, takže mám o něco větší motivaci. Od Liberce pochází rodina přítelkyně, mám tam kamarády, jsme v kontaktu, těším se, až přijedou. Ale na druhou stranu tam už moc kluků z mé éry nezůstalo.

Zlínský fotbalový stadion by mohl mít větší tribuny, přibude tak 650 míst

Z Liberce jste pryč jen rok a pár měsíců. Co říkáte na jeho razantní přestavbu?
Jsem přesvědčený, že to bylo potřeba, aby se to v Liberci někam pohnulo. Je to obrovská změna a podle toho to také na hřišti někdy vypadá. Tým si sedá, výsledky jsou nahoru a dolů. Ale do budoucna je to jen dobře. Věřím, že se Liberec stabilizuje a dosáhne výsledků, které chce.

Je fotbalovější než za vás?
Dříve bylo každý půl rok sedm až osm kluků na hostování. I hra se každou sezonu měnila. Teď si vedení s realizačním týmem vybírají typologicky fotbalovější hráče. Hrají pěkný fotbal.

Jaký byl pro vás Zlín soupeřem?
Vybavuji si, že jsem s Libercem odehrál proti Zlínu jeden, nejvýše dva zápasy. Tady se ale nikomu nehraje dobře. Stadion je specifický. Věřím, že jim to uděláme co nejvíce nepříjemné a neodvezou si odsud žádné body. Nesmíme jim dát ani čuchnout. Dorážet je, být aktivní. Musíme se jim hlavně vyrovnat běžecky. Mají mladý mančaft, hrají ve vysoké intenzitě.

Zlínský Milan Fukala v souboji o míč s Matějem Pulkrabem z Teplic.

Zatím jste nehrál jen 17 minut. S vytížením musíte být spokojený, že?
Jasně, každý chce hrát. V minulé sezoně jsem nastupoval víceméně jen za béčko Baníku ve druhé lize. Pro mě je to motivace, abych první ligu hrál stabilně a pořád.

Jak se cítíte jako pravák na levém kraji obrany?
Hraju přes nohu, což je pro mě specifické. Ale zase jsem si to na jaře vyzkoušel v béčku Baníku, takže jsem se celkem adaptoval. A je mi celkem jedno, kde nastupuji, hlavně že můžu být na hřišti a pomoct týmu. Na útočné polovině je to i výhoda. Můžu si balon seknout do hřiště a dát jiný centr než leváci. Centry jsou pro krajní beky základ. Přidávám si po tréninku, abych to měl v noze.

Zahráváte i standardní situace.
Jsem za to rád. Díky tomu můžu být více vidět, mít gólové asistence. Je to pro mě nová zkušenost. Sžívám se s tím. Snažím se to na tréninku pilovat. Věřím, že budeme dávat ze standardek více branek. Je tady hodně výborných hlavičkářů. Musíme se z nich prosazovat častěji.

Pane učiteli, vy jste skoro první! Kdo řídí zlínskou fotbalovou senzaci

Poprvé jste prohráli až v pátém kole v Olomouci, kde jste inkasovali v závěru. Byli jste hodně naštvaní?
Bylo jasné, že nemůžeme tahat sérii neporazitelnosti do nekončena. Porážka v Olomouci ale hodně zamrzela. Na videu jsme si vyhodnotili, co jsme udělali dobře a co špatně. Skoro celý zápas jsme hráli oslabení. I tak jsme mohli získat alespoň bod.

Podle záznamu vypadala gólová situace jako ofsajd.
Když jsem to viděl z opakovaných záběrů, říkal jsem si, že je to jasný ofsajd. Ale mají techniku a když to tak vyhodnotili, tak to asi ofsajd nebyl.

Štve vás, jak Zlín vnímají soupeřovi trenéři? Nelichotivě o vás mluvil karvinský kouč Hyský a částečně i olomoucký Janotka.
Třeba v Karviné to bylo kvůli tomu, že domácí tým zápas nezvládl. Samozřejmě, máme hru založenou na defenzivě, ale neřekl bych, že o nás někdo může říct, že jsme nechutný mančaft. To je až přestřelené. Snažíme se být nepříjemní a vytěžit z minima maximum.

6. kolo

Kompletní los

5. kolo

3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 5 4 1 0 10:4 13
2. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. FK JablonecJablonec 5 2 3 0 6:3 9
6. MFK KarvináKarviná 5 3 0 2 7:5 9
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 2 2 1 12:5 8
8. FC Slovan LiberecLiberec 5 2 1 2 8:8 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
13. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
Zobrazit více
Sbalit

