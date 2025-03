Šéf sudích před ligovým finišem: Chyby? Nejsme roboti. Funkcionáři už mi nevolají

V úvodu jara řešil hrubé chyby svých podřízených, nyní přesvědčuje: „Nemyslím si, že jsou věci v lize rozhodnuté. Musíme zůstat stoprocentně koncentrovaní.“

Takže budete i před dalším ligovým kolem nervózní, jako kdyby šlo stále o titul?

Nervózní nebývám. Vím, že děláme maximum, aby byli kluci připravení. Fotbal mě navíc baví, takže se na všechny ligové víkendy spíš těším. Ale je pravda, že mě těšení kolikrát přejde.

To když sudí chybují?

Nejsou to příjemné chvilky, protože mám zodpovědnost. Přemýšlím, co jsme mohli udělat jinak a lépe, jestli jsme zvolili správnou delegaci. Vím, že se některé chyby staly a mrzí mě to. Na druhou stranu úplně bez nich to taky najde. Jsme lidi, ne roboti.