Trpišovský chválil. Ani jeden slabší výkon, řekl a vyzdvihl Stancia

Velmi dobrý s míčem na kopačce, o myšlenku napřed, soustředěný.



„Koncentraci měl skvělou, někdo se mě teď ptal na jeho čísla, ale ta mě nezajímají. Pokud bude hrát takhle týmově, budeme spokojení,“ hodnotil trenér jeden z nejvýraznějších individuálních výkonů úterního večera.

Slavia vyhrála při restartu ligy v Boleslavi 1:0.

„Všichni hráči zahráli buď špičkově, nebo velmi dobře. Nebyl tam ani jeden slabší výkon, sedlo nám to,“ pokračoval Trpišovský.

Takže naprostá spokojenost?

Až na tu pasáž ve druhém poločase, desetiminutovku, kdy nás Boleslav trochu přitlačila a nás podržel brankář, ano. Po tom, co všechno se dělo minulý týden, jak nám odpadl přípravný zápas, jsem rád nejen za vítězství, ale také za to, jak jsme se prezentovali. Dobrou hrou, pohybem, dynamikou.

Vypadalo to, že jsou fotbalisté i přes herní výpadek v dobré kondici.

Byl to trochu krok do neznáma – po třech měsících ostrý zápas. Připravovat se můžete, jak chcete, ale nikdy nevíte, jak to bude vypadat na hřišti. Kluci to zvládli po herní i mentální stránce. Proti zápasům, které jsme odehráli na jaře, jsme měli i skvělou organizaci hry. A viděl jsem tam i věci, které nás zdobily třeba na podzim nebo v minulé sezoně.

Zní to jako povedená oslava vašeho 150. ligového zápasu.

Říkal mi to před zápasem Houšťa, můj asistent Zdeněk Houštecký, já o tom, přiznám se, ani nevěděl. Sto padesát je obrovské číslo na to, že si v lize pořád přijdu jako nováček. Asi jak jsem nebyl celý život v profi fotbale...

V sestavě jste překvapil dvěma jmény: Holeš hrál defenzivního záložníka, Zima, kterému se zkraje jara příliš nedařilo, v obraně.

U Holeše je to dlouhodobější věc. O tom, že by mohl hrát na tomto postu, jsme diskutovali už v zimě na soustředění v Portugalsku. A musím říct, že zahrál skvěle. Byl nesmírně klidný na míči, plnil vše, co jsme po něm chtěli. Neřekl bych, že to bude jen nějaký krátkodobý experiment, nechci předbíhat, ale věřím, že by právě on mohl v našem stylu hry do zálohy dobře zapadnout.

A Zima? Vytvoří ideální stoperské duo se zkušeným Kúdelou?

Já doufám, že nám do toho promluví také David Hovorka, až se vrátí, ale rozhodně je to příslib. Zvlášť, když je Ondra Kúdela na třech žlutých kartách a Laco Takács během té pauzy zase prodělal nějaké zranění. Paradoxně, jak ta přestávka všem uškodila, Davidovi naopak pomohla, protože jsme s ním mohli delší dobu a v klidu pracovat. Post stopera je hodně citlivý a co hráč ukáže na tréninku, nemusí platit v zápase. Ale on si v těžkých situacích počínal dobře, správně je vyřešil. Má velké předpoklady.

Hodně se mluvilo o tom, jaká bude liga bez diváků a s řadou přísných hygienických opatření. Jak jste v tomto ohledu restart soutěže vnímal?

Pro mě to je jednodušší v komunikaci s hráči. Mám je pořád pod kontrolou, slyšíme se. Ale třeba těmi emocemi se to lize blíží jen málo. Podobné je to teď v bundeslize, bez diváků je to úplně jiná soutěž. My jsme všichni rádi, že se znovu hraje, že jsme zpátky na hřišti, ale ty pocity jsou prostě hodně rozdílné.