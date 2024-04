Bída, proti deseti neumíme, litoval po další promarněné přesilovce Chramosta

„Je to bída a zmar. Paradoxně nám to proti deseti v této sezoně vůbec nejde. Hráli jsme dlouhou přesilovku už počtvrté a dvě prohry a dvě remízy... Nejsme schopní se tam pořádně dostat, nevytvoříme si žádnou velkou šanci a dneska to asi nemohlo skončit jinak než nula nula,“ konstatoval smutně zkušený jablonecký útočník Jan Chramosta, jemuž chybí ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů už jen pět gólů.

Vyplývá to ze situace, v jaké teď jste? V lize máte za sebou čtyři porážky a teď remízu.

No, máme na sobě deku. Je to vidět na hráčích, balon odskakuje a neposlouchá nás v primitivních jednoduchých věcech, je to všechno v křeči, i ty centry, které tam dneska létaly, si gólman v pohodě sebral, zakončení bylo málo. Z toho se dá dostat ven jen pílí, bojovností a doufat, že tam už prostě něco spadne.

Do konce základní části zbývá jedno kolo, na 14. místo, které po konci sezony znamená baráž, máte stále náskok jen čtyř bodů...

...situace je vážná. Vnímáme ji a určitě nám to taky nepomáhá. Některým hráčům to může vlézt do hlavy a jsou nervózní. Víme, že budeme zase hrát ve skupině o záchranu a bude to o tom, abychom to do konce nějak udrželi.

Jediné dvě vaše střely na bránu zařídili obránci Hurtado a Polidar, o čem to svědčí?

Určitě se od nás hráčů vepředu čeká víc, ale když se Zlín zatáhl na vápno, tak z toho vyplynuly situace, že spíš ti hráči zezadu byli volnější. Ale na to, že jsme hráli proti deseti, tak to prostě bylo málo.

Co tomu v těch dlouhých přesilovkách minule v Olomouci a teď proti Zlínu nejvíc chybělo?

Možná nějaký moment překvapení, už to není náhoda. Asi se na nás podepsala ta situace se sérií bez vítězství, minule jsme proti deseti dokonce prohráli. Není to nic příjemného, bereme aspoň bod, ale samozřejmě jsme doma dva ztratili. Tento zápas jsme vnímali jako velmi důležitý, takový od kterého bychom se mohli odpíchnout k lepším výkonům. Nepodařilo se. V kabině není veselo, dlouho jsme nevyhráli, přitom jaro vypadalo na začátku nadějně, ale nejsme schopni na to navázat.

V závěru jste střídal kvůli zranění, jak to s vámi vypadá?

Teď žádná sláva. Už v týdnu mě bolely achilovky a při jednom dopadu mě tam docela píchlo, takže už nešlo ani moc chodit. Doufám ale, že to bude dobré, protože v poslední době se to na nás valí ze všech stran, nemoci, zranění, karty, a to taky podtrhuje tu naši situaci.