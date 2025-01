Já že naháním strach? diví se tvrďák Cobbaut, který kdysi hltal Ronaldinha

Když se přísně zadívá, jde z něj strach. Skoro metr devadesát, široká ramena a jako poznávací znak číslo jedna hustý plnovous. Umíte si ho vůbec představit bez něj?

„Už je to dávno, co jsem se naposledy oholil,“ zamyslí se sedmadvacetiletý Belgičan. „Nevím přesně. Možná dva roky?“

A důvod?

Přítelkyně mě tehdy prosila: „Co kdybys ty vousy shodil? Jsme spolu deset let a už ani nevím, jak vypadáš bez nich.“ Seznámili jsme se, když jsem ještě chodil oholený, chtěla mě tak vidět znovu. Ale byla to naprostá katastrofa. Ani jí se to nelíbilo, tak jsem se rychle nechal zase zarůst.