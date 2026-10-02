Jak se mi omlouval Mourinho. Královec pokřtil biografii ze zákulisí rozhodčích

Tenkrát na Stamford Bridge on penaltu nařídit chtěl. „Diego Costa šel k zemi, pro mě jasný pokutový kop,“ vybavil si Královec.
Jenže když už měl píšťalku v ústech, do sluchátek mu brankový rozhodčí Michal Paták zahlásil, že zákrok obránce byl čistý a že má nařídit kop z rohu. Brankoví rozhodčí byli tehdy „vymožeností“ před zavedení videa.
„Já si myslel, že byla penalta, Mourinho to samé. Ale dal jsem na Michala, i když jsem si říkal, že je blázen. Ale věřil jsem mu. Ta důvěra mezi rozhodčími je hodně důležitá,“ poznamenal Královec.
„Když jsme šli do kabin a měl jsem za sebou i to Mourinhovo vystoupení, ptal jsem se Michala, jestli si je fakt jistý...“
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Bylo to správné rozhodnutí, což se Královcovi potvrdilo jednak v průběhu přestávky z videozáznamu a také na začátku druhé půle z postoje lavičky Chelsea i slavného trenéra Mourinha. „Byli klidní, takže jsem si říkal, že asi dobrý. Jen Costa to na mě pořád zkoušel,“ vyprávěl Královec.
Ale příběh neskončil. Chelsea vyhrála 2:1 a po zápase zašel za Královcem delegát UEFA. „Trenér Mourinho chce přijít za vámi do kabiny a poděkovat vám. Chcete ho tam?“ ptal se sudího.
„Trenér Mourinho se omlouval za to, co udělal v poločase, a pochválil nás, že jsme viděli správně. Proběhlo to v přátelské atmosféře. Věděl, že jsme Češi, a pak nám vyprávěl o jeho vztahu s tenistou Štěpánkem, jak ho dává za příklad i svým fotbalistům. Kdykoli jsme se pak potkali, tak se k nám hlásil.“
Historku s Mourinhem líčil Královec při křtu své autobiografie s podtitulem „Pískal jsem Messiho i Ronalda“.
„A teď si vezměte tu kauzu s Priskem v Hradci, jaký byl pak rozdíl v reakcích,“ zmínil spoluautor knihy Karel Felt v souvislosti s Mourinhem humbuk z loňského září, kdy po porážce Sparty šel její trenér Brian Priske do kabiny rozhodčích. Podle výpovědi rozhodčího Jana Beneše šlo Priskemu o stejnou věc jako kdysi Mourinhovi.
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„Po hodnocení našeho výkonu delegátem utkání přišel do kabiny rozhodčích asi 45 minut po utkání, slušně a bez jakýchkoli emocí poděkoval za výkon.“
Beneše pak řešila etická komise a Priskeho zase disciplinárka, protože vedení asociace (FAČR) i ligy (LFA) považovalo Benešovo i Priskeho jednání za porušení předpisů. Šetřením se zjistilo, že Priske nic neporušil a Beneš dostal pokutu tisíc korun.
„V českém fotbale každý podezírá každého, panuje tu nedůvěra, jsou tu jiná pravidla,“ poznamenal k tomu Královec. „Reputace a vnímání rozhodčích by měly být nastaveny jinak a ne tak, že se po nich pořád plive.“
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Královec býval jedničkou mezi rozhodčími, nejvýše postaveným českým sudím na mezinárodní listině. V Lize mistrů pískal Real, Bayern, Manchester City, Dortmund, Chelsea. Doma však byl často kritizován. Drží rekord v počtu odřízených zápasů v lize (274), na mezinárodní scéně jich bylo více než sto.
Na mistrovství Evropy 2012 byl jako čtvrtý rozhodčí, o čtyři roky později už jako hlavní. Pískal i na olympiádě v Londýně 2012.
V nejvyšší soutěži strávil 18 let. Skončil v květnu 2021 z vlastní vůle ve třiačtyřiceti letech.
„Přišli jsme o mistrovství Evropy a už mi chyběla motivace,“ poznamenal. Na fotbalové asociaci se také změnila „politická situace“ související s rozsáhlou kauzou tehdejšího místopředsedy Romana Berbra.
Tenkrát v posledním ročníku odřídil jen šest prvoligových zápasů. Poslední v listopadu v Teplicích, kde Sparta vyhrála 1:0. Následně ještě na začátku prosince pískal duel Chelsea – Krasnodar (1:1) v Champions League, v nejprestižnější klubové soutěži planety. To byl jeho poslední zápas.
Teď se ke kariéře vrací ve vzpomínkách a historkách své biografie. Na slavnostní křest dorazili jeho bývalí parťáci z řad rozhodčích, za kmotry knihy byli bývalí reprezentanti Tomáš Řepka, Pavel Horváth a Jozef Chovanec, jenž byl v letech 2018 až 2020 i Královcovým šéfem jako předseda komise rozhodčích.
Chovance kdysi jako trenéra Sparty vykázal na tribunu v derby na Slavii. „Sice mě tam polili pivem, ale slávisty moje vyloučení tak rozhodilo, že si pak v závěru nebyli schopní přihrát a my to uhráli,“ vybavil si Chovanec při křtu.
To Řepku, proslulého svým bouřlivým chováním i vůči rozhodčím, nikdy v zápase nevyloučil. I když jednou měl. V dubnu 2006 v zápase Sparty v Jihlavě zařval drsňák na Královce: „Tak už ho vyhoď, toho kreténa!“ Myslel domácího kouče Karla Večeřu, který postával u postranní čáry a dění na hřišti komentoval.
„Dostali jsme stejnou pokutu padesát tisíc korun,“ poznamenal Řepka a pokračoval. „V knize zmiňuješ, že byli hráči, kteří by si žlutou kartu zasloužili už v tunelu před nástupem na hřiště. Můžeš být konkrétní?“ ptal se Královce.
„Odpověděl sis sám,“ reagoval se smíchem sudí.
„Kdyby mi někdo před lety řekl, že budu kmotrem knihy rozhodčího, asi bych mu dal facku,“ rozesmál se Řepka.