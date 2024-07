Diskuze jen s kapitány a ofsajdová čára. Novinky v lize sudí vítají: Pomůžou nám

Za rozhodčím smí jen kapitáni Jasný trend z probíhajícího mistrovství Evropy v Německu chce komise rozhodčích dostat i do české ligy. „Je to jednoznačně skvělá záležitost. Že rozhodčí zásadní věci sdílejí jen s kapitánem a ostatní hráči se drží dál. Takže to u nás pojedeme od prvního kola,“ řekl předseda komise Libor Kovařík. „Skvělá věc pro rozhodcovství u nás obecně. Protože to, co se dělo poslední roky, nebylo dobré. Sudí byli pod tlakem. Mělo to vliv na začínající rozhodčí, kteří potom kvůli tomu třeba i končili,“ dodal. A změna se líbí také samotným sudím. „Není to úplně pravidlová novinka, ale spíš lepší výklad a pomůcka. Budeme se toho chtít držet,“ řekl Rouček. „Budeme k tomu mít přednášky. Mně se to líbí, protože je poté hra plynulejší,“ doplnil Černý.