Sudí Radina vysvětloval, proč sporné situace rozhodl pro Plzeň: Otočený aut mě mrzí

Situace na konci utkání, kdy se Olomouc dožadovala penalty poté, co Hejda položil obě ruce na Chytila. To není na pokutový kop?

To, že má někdo položené ruce na hráči není samo o sobě přestupek. Musí jej držet, nebo strčit a já jsem tam neviděl nic z toho. Viděl jsem, že jsou v kontaktu a Hejda na něm má ruce. Ale v porovnání se situací, kterou jsme odpískali v prvním poločase, kdy bylo jasné držení za dres, to nebylo na odpískání pokutového kopu. To samé jsem dostal potvrzeno z vozu VAR.

Nechtěl jste se jít podívat na video?

Kluci ve voze VAR jsou proškolení rozhodčí a když oni vyhodnotí, že jsem se nedopustil chyby, tak hrajeme dál, není to tak, že je něco sporného, že mě zavolají a já se jdu podívat.

Už jste tu situaci viděl. Rozhodl byste se stejně?

Ten zákrok v 87. minutě není jasné držení, za které bych nařídil pokutový kop.

Ani když držený hráč nemůže vyskočit na míč?

(Mlčí).

Co nešikovná ruka plzeňského Jirky ve vápně?

Je to přesně situace, o které se často mluví. Je to neočekávaný odraz, při kterém má hráč ruce v přirozeném pohybu. Ruku jsem viděl, vnímal jsem, že to je v pokutovém území, ale klukům do VARu jsem říkal, že to je přirozený pohyb ruky vzhledem k pohybu těla. Že to není přestupek proti pravidlům fotbalu, jak se teď hra rukou vykládá. Že to penalta není a dostal jsem to potvrzeno.

Sigma se nejvíc zlobila před penaltou Chorého, že měla vhazovat, ale aut pomezní Kříž otočil a ani čtvrtý sudí Kvítek, který stál blízko, nezasáhl. Neříkal vám nic do sluchátek?

Byla tam nějaká teč. Ještě jsem to na videu neviděl, ale mám informaci, že aut byl obráceně. Hrozně rychle to hodili a neměli jsme čas udělat správnější rozhodnutí. Všichni jsme viděli, že by měla házet Plzeň, jestli tam byla nějaká teč, musím se na to podívat. Samozřejmě potom, když došlo k tomu, že jsem šel k monitoru to přezkoumat, tak všichni domácí chtěli, abychom se šli podívat, že tam byl otočený aut, což protokol VAR neumožňuje. Chápu, že to je nešťastná situace. Myslím, že jsme v utkání otočili jeden aut a zrovna se stane tohle. Je to smůla, jde to za námi, pokud to tak bylo. Mrzí nás to.

Ve dvou případech se nezdálo ani postavení plzeňské zdi při přímých kopech z nebezpečné pozice. To na devět metrů nevypadalo. Jak jste to krokoval?

Tam došlo k situaci, že přestupek byl blízko čáry. Hosté nechtěli faul vůbec, domácí zase chtěli penaltu. Já jsem tam měl strašně vjemů, které jsem musel řešit. Označil jsem místo přestupku. tam je půlkruh a od něj po značku pokutového kopu by to mělo být devět patnáct. Akorát že já jsem si neuvědomil, že to bylo ze strany, takže jsem to udělal na hranici pokutového území, což byla samozřejmě chyba. To jsem už viděl. To jsem udělal špatně.

Podobně i ve druhé půli při přímému kopu Zmrzlého. Znovu sotva sedm metrů vzdálená zeď.

To jsem neviděl. U druhé situace je to tak, že když zeď vychází přesně na čáru, tak se snažíte zamezit tomu, že když je střela, tak bude dohadování, jestli to bylo uvnitř nebo venku v případě ruky. Rozhodcovsky je lepší to dát kousek ven nebo dovnitř. Jestli to bylo méně, tak jsme to měli dát kousek za. Snažil jsem se vyhnout tomu, že bude ruka a budeme se dohadovat.

Jak váš výkon hodnotil delegát?

Hodnocení jsme měli, ale nemůžu vám to říct.