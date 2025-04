Zmatení rozhodčí na hřišti i při rozhovoru. Může chybu čtvrtého sudího napravit VAR?

Nehasil a čtvrtý sudí Adam Trška si zmatečně počínali v zápase 29. kola, který byl důležitý nejen pro oba aktéry, ale i pro jejich konkurenty v tabulce. V případě Plzně pro Ostravu a Spartu a v případě Bohemians pro Mladou Boleslav.

V 77. minutě za stavu 2:0 pro Plzeň se domácí Jan Kovařík chystal k rohovému kopu. Ale ještě než ho rozehrál, čtvrtý sudí Trška pustil do hry domácího Adama Kadlece s hostujícím Caduem, kteří byli dříve ošetřováni. Když sprintovali do pokutového území, Kovařík odcentroval, míč propadl a rychlejší Kadlec hlavičkoval. Následně jeho spoluhráč Hůlka usměrnil míč do sítě.

Hlavní sudí Nehasil gól uznal. „Dvakrát ukázal na polovinu hřiště, potřetí to změnil. Když jsem se ho zeptal po zápase, proč to tak udělal, tak nic neřekl a odešel. Pořád se něco hledá a šťourá, aby gól neplatil,“ zlobil se Kadlec.

Chybu udělal Trška, který od laviček pustil oba hráče na hrací plochu v přerušené hře, což pravidla nedolují. „A navíc jeden z nich ovlivnil hru, protože na gól přihrál. To je proti pravidlům, takže branka nemohla být uznána,“ vysvětloval Nehasil.

To je v pořádku, pokud by gól neuznal Nehasil na hřišti. Ale on vůbec nevěděl, že k nějakému porušení pravidel došlo. Proto branku uznal.

Pak jsou zásadní otázky.

To sudí Trška nezná pravidla a pustil hráče na hrací plochu v přerušené hře?

„Čtvrtý rozhodčí si myslel, že už byla hra zahájena, tak dal hráčům pokyn, pustil je. Ale domácí hráč přerušil rozběh, zastavil se, hra nebyla znovuzahájena. Ta byla až v momentě, kdy oba hráči už vbíhali do pokutového území,“ tvrdil Nehasil. „Nemohli jsme jít proti pravidlům.“

Fotbalisté Plzně a Bohemians před výkopem.

A jak je možné, že přehmat čtvrtého rozhodčího napravuje VAR?

Přitom před dvěma týdny VAR nesměl vstoupit do situace, kdy hráč v zápase Karviná - Mladá Boleslav (3:1) přešlápl při autovém vhazování a z následné souvislé akce padl gól.

„Není tomu úplně tak. Na hrací ploše jsem si myslel, že když vstoupili na hřiště, tak neovlivnili hru. Nevšiml jsem si, že hráč který neměl do hry vstoupit, nahrával na branku. To jsem nevěděl. Komunikace byla zdlouhavá. Nejdřív jsem žil v tom, že hru neovlivnil. Až pak jsem zjistil, že ten hráč na gól přihrával. To jsem nejdřív nevěděl, proto jsem chtěl branku uznat. Ale když jsem zjistil, že hru ovlivnil, nebylo cesty zpět. Nemohli jsme jít do rozpory s pravidly.“

Je vám po této odpovědi jasné, jestli do takové situace může vstoupit VAR?

Navíc Kadlecovi a Caduovi dal žlutou kartu, že předčasně vběhli na hřiště. Přitom jim pokyn dal jeho kolega. To všechno se stane v soutěži, jejíž mistr jde přímo do Ligy mistrů a na bonusech si přijde k bezmála miliardě korun.

„Chybu čtvrtého rozhodčího jsem dokonal. Žlutá karta se uděluje za neuposlechnutí pokynu rozhodčího, což se nestalo,“ přiznal Nehasil. „Jestli padnou karty, které být nemají, mohou ovlivnit zbytek soutěže, to být nemá. Ani jeden hrát neměl kartu dostat.“

Tuto dílčí chybu Nehasila opraví disciplinární komise, která Kadlecovi a Caduovi žluté karty smaže.