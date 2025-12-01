Chance Liga 2025/2026

Zase si nezapíská? Chybující Rouček je sudí, který nerad vylučuje

  16:06
Už dvakrát během podzimu měl omezenou delegaci, nucený odpočinek čeká na fotbalového sudího Karla Roučka nejspíš i potřetí. Naposledy mu komise vytkla, že v nedělním souboji proti Pardubicím nevyloučil sparťana Matěje Ryneše za úder rukou do obličeje protivníka v přerušené hře.
V deseti zápasech letošní sezony rozdal devětačtyřicet žlutých karet, ale vyloučil jen hradeckého Filipa Čiháka po druhém napomínání. Rouček radikálními verdikty šetří.

Ale právě tím, že „práh bolesti“ má vyšší než kolegové, si zadělává na potíže. Naposledy na Spartě mu nepomohl ani videoasistent Jan Petřík, další z „průšvihářů“.

Vzhledem k předchozím přehmatům v sezoně je pravděpodobné, že Rouček se ve zbývajících dvou kolech podzimní části na hřišti už neukáže. Komise sankce nezveřejňuje, ale jestli sudímu omezí delegaci, lze snadno zjistit z nominace rozhodčích na zápasy.

Ryneš měl jít ven, penalta na Chorého nebyla. Komise potvrdila chyby sudích

Když v říjnovém derby coby videoasistent nedoporučil červenou kartu pro faulujícího sparťana Patrika Vydru, neřídil žádný ze zápasů v následujících třech kolech. A to letos nebylo poprvé.

Na devětadvacetiletého sudího si letos nejdřív stěžovala Slavia po srpnovém utkání v Jablonci, protože v pokutovém území neodpískal faul Nemanji Tekijaškiho, který držel Ivana Schranze. Jelikož se tenkrát nejednalo o zcela zjevnou chybu, VAR změnu verdiktu nedoporučil.

O dva týdny později po zápase v Liberci na něj podala stížnost Plzeň. Rouček po zákrocích na Višinského a Jemelku měl udělit žlutou kartu Kayondovi a Hodoušovi, ale neodpískal ani přestupek. Viktoria za faul na Višinského požadovala vyloučení, komise uznala, že arbitr chyboval, ale že šlo o zákrok na žlutou. Na hřiště se Rouček vrátil až po třech kolech.

Plzeň protestuje proti sudímu: Rouček měl vylučovat. Ne, žlutá karta, řekla komise

Když pak odřídil duel mezi Mladou Boleslaví a Slováckem, druhý den jako VAR chyboval ve zmíněném derby. A znovu nebyl nasazován. Po návratu zvládl duely Ostravy s Jabloncem a Karviné s Hradcem.

Na Spartě však byl až příliš shovívavý k Rynešovi. Během hromadné potyčky sparťanský krajní hráč zasáhl do obličeje Ladislava Krobota, jenž po třetí brance Pardubic provokoval sparťanské fanoušky.

Z mely si sparťané Haraslín s Rynešem a Krobot odnesli žluté karty. VAR hromadnou strkanici zkoumal, ale ze zpomalených závěrů ani on nenašel zřetelné důvody pro vyloučení Ryneše.

Rouček působí v profesionálních soutěžích od podzimu 2022, v první lize se objevil o rok později.

Podle stylu řízení patří mezi ty sudí, kteří nepískají každý kontakt. Někdy je však až příliš shovívavý k surové hře, což mu kariéru ztěžuje. Mimochodem, v minulé sezoně udělil Rouček pět červených karet, všechny až na doporučení VAR...

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 17 4 6 7 18:23 18
12. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
14. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Nohejbal, pěnový míč. Jak mostecký trenér Horváth dělá fotbalisty i z „dřeváků“

Pavel Horváth slavil padesáté narozeniny, připomínat mu je bude koláž v...

Nohejbalem k lepším zítřkům! Mostecký trenér Pavel Horváth, kdysi sám fotbalový hračička, ho svému týmu ordinoval pro zdokonalení techniky i pro oživení party, aby hráči necivěli jen do mobilů....

1. prosince 2025  16:56

Ryneš měl jít ven, penalta na Chorého nebyla. Komise potvrdila chyby sudích

Slávistický útočník Tomáš Chorý padá po souboji s Jonathanem Mulderem ze...

Dvě diskutované situace ve fotbalové lize a obě vyhodnocené špatně. Slavia neměla v utkání 17. kola se Slováckem kopat penaltu za zákrok Muldera na Chorého a sparťan Matěj Ryneš měl pro změnu vidět...

1. prosince 2025  13:52

Práce? Ne, góly! Vašulín ve fotbalové lize dál vládne střelcům. Znáte jeho příběh?

Olomoucký útočník Daniel Vašulín se raduje z gólu proti Pardubicím.

Není to tak dávno, co si myslel, že ho fotbal ani neuživí. U kamarádů si domlouval brigády, pomáhal rekonstruovat bytová jádra, pak prodával sportovní oblečení. Vypadalo to, že druhá liga v Chrudimi...

1. prosince 2025

Pátrá se po svědcích rasismu. Urážení romských fotbalistů vyšetřuje policie

Děti z ústeckého fotbalového klubu Mongaguá na turnaji v Děčíně nazvaném...

Policie vyšetřuje případ, kdy romské děti čelily ve vlaku rasistickým urážkám fotbalových fanoušků, pro podezření z trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny. A vyzývá svědky,...

1. prosince 2025  12:28

Skandální, ohrozili jste hráče! Zápas Ajaxu ukončilo pyro fanoušků, klub to odsoudil

Zápas Ajaxu s Groningenem byl přerušen kvůli odpalování pyrotechniky v domácím...

Jen několik málo minut stihli odehrát fotbalisté Ajaxu, mezi nimiž byl i český brankář Vítězslav Jaroš, v nedělním zápase s Groningenem. Důvod? Fanoušci krátce po úvodním hvizdu vytáhli světlice i...

1. prosince 2025  12:22

Červená pomohla, ale byli jsme lepší mužstvo. Hyský před hráči Plzně smekl

Trenér Plzně Martin Hyský během zápasu s Mladou Boleslaví.

Plzeňští fotbalisté dostali k první adventní neděli od Mladé Boleslavi dlouhou početní výhodu, kterou nakonec proměnili v tři body do ligové tabulky, soupeř jen tři minuty před koncem korigoval na...

1. prosince 2025

Hodný a zlý v Brně? Martin mi připomíná Simeoneho, říká Saňák o Svědíkovi

Trenér Jiří Saňák před lavičkou Zbrojovky Brno. Mužstvo v druholigovém zápase...

Před střídačkou brněnské fotbalové Zbrojovky se střídají jako hodný a zlý muž. Hlavní kouč Martin Svědík umí koulet očima i v momentech, kdy lídr druholigové tabulky vede doma o tři góly. Asistent...

1. prosince 2025  10:31

NEJ Z LIGY: Mlaďas prorokem, nový Zafeiris pro Trpišovského a co se stalo Červovi?

Střelec gólu na konečných 4:2 Victor Samuel (Pardubice) oslavuje vítězství nad...

O dosud největší překvapení fotbalové ligy se postaralo sedmnácté kolo. Spartu obraly předposlední Pardubice, které se vzepřely papírovým předpokladům, a po výhře 4:2 zvýšily její ztrátu na vedoucí...

1. prosince 2025  10:30

Kozákova snová noc. Neuráží se a nekope kolem sebe, chválí trenér žolíka

Hráči Teplic se radují po gólu Matyáše Kozáka v 77. minutě utkání proti...

I sen někdy může svátečního střelce nakopnout, aby dal ve fotbalové lize vítězný gól. „Večer před zápasem se mi zdálo, že se proti Bohemce trefím. Jsem rád, že to vyšlo, že gól padl a byl vítězný....

1. prosince 2025  9:50

Kouč Priske: Nejhorší poločas za dobu, co jsem ve Spartě. Tohle jde za mnou

Rozhořčený trenér domácích Brian Priske v utkání s Pardubicemi

Když fotbalová Sparta získala v první éře trenéra Briana Priskeho dva tituly, během každé z obou sezon zažila v lize ostudnou porážku se čtyřgólovým přídělem. V neděli večer si ten jeden výbuch...

1. prosince 2025  8:40

Trousilův hattrick na Letné i nevěřící Patrák. Jak Pardubice dokráčely k senzaci

Pardubický kouč Jan Trousil slaví gól na Spartě.

Mluvil věcně a docela střídmě, ale dojatý byl. „Mlaďas s manželkou, kteří fandili na tribuně, mi dopředu říkali, že by to mohlo vyjít,“ pravil Jan Trousil, trenér fotbalových Pardubic. Ale vy byste...

1. prosince 2025

