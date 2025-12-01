Zase si nezapíská? Chybující Rouček je sudí, který nerad vylučuje

V deseti zápasech letošní sezony rozdal devětačtyřicet žlutých karet, ale vyloučil jen hradeckého Filipa Čiháka po druhém napomínání. Rouček radikálními verdikty šetří.
Ale právě tím, že „práh bolesti“ má vyšší než kolegové, si zadělává na potíže. Naposledy na Spartě mu nepomohl ani videoasistent Jan Petřík, další z „průšvihářů“.
Vzhledem k předchozím přehmatům v sezoně je pravděpodobné, že Rouček se ve zbývajících dvou kolech podzimní části na hřišti už neukáže. Komise sankce nezveřejňuje, ale jestli sudímu omezí delegaci, lze snadno zjistit z nominace rozhodčích na zápasy.
Ryneš měl jít ven, penalta na Chorého nebyla. Komise potvrdila chyby sudích
Když v říjnovém derby coby videoasistent nedoporučil červenou kartu pro faulujícího sparťana Patrika Vydru, neřídil žádný ze zápasů v následujících třech kolech. A to letos nebylo poprvé.
Na devětadvacetiletého sudího si letos nejdřív stěžovala Slavia po srpnovém utkání v Jablonci, protože v pokutovém území neodpískal faul Nemanji Tekijaškiho, který držel Ivana Schranze. Jelikož se tenkrát nejednalo o zcela zjevnou chybu, VAR změnu verdiktu nedoporučil.
O dva týdny později po zápase v Liberci na něj podala stížnost Plzeň. Rouček po zákrocích na Višinského a Jemelku měl udělit žlutou kartu Kayondovi a Hodoušovi, ale neodpískal ani přestupek. Viktoria za faul na Višinského požadovala vyloučení, komise uznala, že arbitr chyboval, ale že šlo o zákrok na žlutou. Na hřiště se Rouček vrátil až po třech kolech.
Plzeň protestuje proti sudímu: Rouček měl vylučovat. Ne, žlutá karta, řekla komise
Když pak odřídil duel mezi Mladou Boleslaví a Slováckem, druhý den jako VAR chyboval ve zmíněném derby. A znovu nebyl nasazován. Po návratu zvládl duely Ostravy s Jabloncem a Karviné s Hradcem.
Na Spartě však byl až příliš shovívavý k Rynešovi. Během hromadné potyčky sparťanský krajní hráč zasáhl do obličeje Ladislava Krobota, jenž po třetí brance Pardubic provokoval sparťanské fanoušky.
Z mely si sparťané Haraslín s Rynešem a Krobot odnesli žluté karty. VAR hromadnou strkanici zkoumal, ale ze zpomalených závěrů ani on nenašel zřetelné důvody pro vyloučení Ryneše.
Rouček působí v profesionálních soutěžích od podzimu 2022, v první lize se objevil o rok později.
Podle stylu řízení patří mezi ty sudí, kteří nepískají každý kontakt. Někdy je však až příliš shovívavý k surové hře, což mu kariéru ztěžuje. Mimochodem, v minulé sezoně udělil Rouček pět červených karet, všechny až na doporučení VAR...