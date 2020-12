Sudí se na Spartě zachoval necitlivě, měl hru rychleji přerušit, řekla komise

Sudí Marek situaci s otřeseným gólmanem Florinem Nitou posoudil striktně podle pravidel, byť v tu chvíli nechránil zdraví hráčů, což je jeho povinnost.

A neřídil se nepsaným pravidlem, že rozhodčí má fotbalový zápas řídit v duchu pravidel.

„Hloupost sparťanského hráče,“ řekl hostující kouč Pavel Hoftych.

„Samozřejmě, reakce našeho hráče pravidlům neodpovídala. Ale když brankář leží, nezvedá se a chvíli předtím dostal ránu do obličeje, měl by rozhodčí hru přerušit. Ale co naděláme, nemá cenu se v tom pitvat, body nám to nevrátí,“ zdůraznil sparťanský trenér Václav Kotal.

„Čistě pravidlově byl pokutový kop ve prospěch hostujícího týmu nařízen správně, protože domácí hráč Sáček se v nepřerušené hře dotkl míče ve vlastním pokutovém území rukou,“ podotkl předseda pravidlové komise a člen komise rozhodčích Jiří Kureš.

„Ale v duchu hry byla situace posouzena necitlivě. Rozhodčí měl rychleji zkontrolovat stav otřeseného brankáře a vzápětí hru přerušit.“

Sudí podal celkově slabý výkon, s nervózním a tvrdým zápasem si nevěděl rady. A podobně se zachoval v situaci ve 29. minutě, když liberecký Pešek ve velké šanci trefil sparťanského brankáře Nitu prudkou střelou do obličeje.

Nita ještě dokázal vyražený míč nadvakrát chytit a pak otřesený zůstal ležet. Marek však odběhl z pokutového území Sparty až téměř k polovině hřiště. Až pak si všiml, že se Nita nezvedá. Tak se vydal zpátky ke sparťanské bráně, kde se už nad spoluhráčem skláněl obránce Sáček. Hru pořád nepřerušil, ačkoli uplynulo víc než deset vteřin od chvíle, kdy Nita zůstal ležet.

„Viděl jsem, že Florin dostal ránu do hlavy, ležel na zemi. Tak jsem se ho ptal, co mu je. Vůbec neodpovídal, tak jsem balon od něj odstrčil. Bál jsem se, aby třeba neměl zapadlý jazyk,“ líčil Sáček v rozhovoru pro O 2 TV. „Moje chyba,“ dodal.

Sparťanský kouč Kotal nic Sáčkovi nevyčítal. „Viděl, že spoluhráč je zraněný. On s míčem hrát nechtěl, reagoval na zranění, takže mu asi těžko můžu něco vyčítat,“ podotkl Kotal.

Liberečtí hráči si Sáčkova počínání všimli, seběhli se k sudímu a vehementně se dožadovali penalty. Aktivní v tom byl především mládežnický reprezentant Sadílek.

„Z lavičky jsme viděli ránu, kterou Nita inkasoval. Pak nevím, co tam bylo. Náš kapitán Mikula křičel, že tam byla ruka v nepřerušené hře,“ poznamenal liberecký kouč Hoftych.

„Myslím si, že sparťani měli dost času to vyhodnotit. Ne že by brankář omdlel. My jsme na něj žádný tlak nevyvíjeli. Vždycky se dá balon zakopnout. Sparta si to měla vyřešit jinak,“ doplnil Hoftych.