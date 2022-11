Za trest nepískal dva měsíce, sudí Černý teď dostal na starost Spartu v Plzni

Souboje Plzně se Spartou už nejsou tak třaskavé jako v minulých letech, kdy oba protivníci bojovali o titul.

Byť se utká lídr proti třetímu týmu tabulky, Plzeň je v utkání obrovským favoritem. Neznamená to však, že Černý bude mít snadnou práci.

Plzeň - Sparta v sobotu od 18 hodin ONLINE

Na začátku srpna nezvládl nervózní zápas Slavie se Zlínem. Hosté po pauze snížili na 1:2 a cítili šanci na remízu.

V 59. minutě obránce Cedidla ošklivým skluzem zasáhl slávistu Ewertona, který si při zákroku podvrknul koleno, utkání nedohrál a dva týdny marodil.

Černý mu dal žlutou kartu, čímž popudil slávisty. Za protesty následně napomenul slávistického kouče Trpišovského a jeho asistenta Houšteckého. Celkem rozdal devět žlutých karet, z toho šest hostům, a vyloučil jim kapitána Procházku po druhém napomenutí.

Hned po utkání komise rozhodčích oznámila, že Černý měl Cedidlu vyloučit, a následně mu omezila delegaci až do října, což bylo od 3. do 9. kola. Ještě hůř dopadl videoasistent Ondráš, který má omezenou delegaci do konce podzimu.

„Rozhodčí nedodrželi jednu z našich priorit, což je ochrana zdraví hráčů,“ vysvětlila komise.

Cedidlu dodatečně potrestala disciplinárka, zastavila mu činnost na pět utkání.

Osmadvacetiletý Černý řídí zápasy první ligy druhým rokem, byť debutoval už na jaře 2021 v utkání Karviná - Příbram. V minulé sezoně patřil k nejvíc nasazovaným sudím, odřídil celkem třiadvacet zápasů a komise ho chválila.

V letošním ročníku začal utkáním Jablonec - Bohemians (0:3), poté byl na Slavii. Po trestu se vrátil 1. října v zápase Baník - České Budějovice. Od té doby je nasazován pravidelně každý víkend.

Zápas Plzně řídil v 11. kole, doma porazila Mladou Boleslav 2:0 a Černého výkon byl podle komise v pořádku.

Na Spartu se dostal o týden později, její duel s Pardubicemi (5:2) byl pro sudího pohodový.

Souboj Plzně se Spartou dostal na starosti už v minulé sezoně, v nadstavbové části domácí vyhráli 3:0 a Černý udělil dvě červené karty - domácímu Buchovi za faul na unikajícího Peška, který běžel sám na bránu, krátce po půli vyloučil i sparťana Krejčího mladšího po druhé žluté.

Naopak k jinému sparťanovi byl milosrdný, letos v březnu v utkání v Jablonci dal Dočkalovi jen žlutou kartu po faulu na Housku. Sparťan však zasáhl protivníka kopačkou do hlavy.

Nejtěžší utkání, které dosud odřídil, byl loni v prosinci střet Baníku se Slavií (3:3). Slavii vyloučil Oscara a Kuchtu, navíc pro domácí nařídil dva pokutové kopy. Všechno v souladu s pravidly.

První penaltu za Kuchtovu ruku na brankové čáře Almási proměnil a v závěru otočil skóre na 3:2. Slavia poté srovnala, ale v nastavení po faulu na Sora a na doporučení videoasistenta se kopala další penalta. Špatně umístěnou střelu Almásiho brankář Mandous chytil.