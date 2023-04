Derby? Bylo to trochu překvapení, vždyť patřím k nejmladším, říká sudí Černý

Musel řešit hromadné strkanice i konflikty mezi dvěma protihráči. Odpískal penaltu, kterou se Sparta vrátila do hry. Na druhé straně podezřelý zákrok pustil.

„Neříkám to často, ale skvělý výkon předvedl rozhodčí, hlavně v první půli byl suverénní,“ prohlásil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Větší pochvalu osmadvacetiletý sudí asi slyšet nemohl. Ligu píská teprve druhou sezonu, v sobotu poprvé řídil derby - nejslavnější, nejsledovanější a nejprestižnější fotbalový zápas v Česku.

„Když budu mluvit za nás všechny, tak ohlasy byly pozitivní. Po utkání nám poděkovaly obě strany. A když máte takovou zpětnou vazbu, je to vždycky hezké,“ poznamenal Černý.

Sobotní derby bylo mimořádné i v tom, že hrál první s druhým. Že poprvé ve více než pětileté Trpišovského éře ve Slavii šla do utkání jako favorit Sparta.

„Abych se přiznal, tak možná trochu překvapení pro mě bylo, že mě na derby delegovali. Přece jen na listině patřím k nejmladším,“ podotkl Černý.

„Ale když už se na tuhle roli dáte, tak jako rozhodčí sníte o tom, že jednou vám takový zápas dají. Za důvěru jsem samozřejmě rád.“

Pomohlo mu, že v minulých zápasech si obě mužstva osahal. Před týdnem totiž pískal Spartu v Pardubicích a předtím Slavii v pohárovém semifinále proti Bohemians.

„A taky mi pomohla příprava. Před každým kolem máme online seminář, kde jsme si momenty ze zápasů Slavii i Sparty pouštěli,“ podotkl sudí.

Také si vyslechl rady svých šéfů předsedy komise rozhodčích Radka Příhody i místopředsedy Libora Kovaříka, kteří derby sami zažili. „Během rozcvičení jsem mluvil s hráči, dělám to taky vždycky. Třeba je upozorním na situace, ke kterým může dojít.“

Se všemi složitostmi si mladý rozhodčí poradil. I proto, že v derby šlo o hodně, se jeho aktéři víc věnovali fotbalu, než osobním sporům, potyčkám, oplácením či hrubým faulům.

„Přispěly k tomu oba týmy, nic si nedarovaly, hrály hodně důrazně, agresivně, ale tak, jak to chceme vidět: souboje vestoje, plno běžeckých situací,“ zdůraznil slávistický kouč.

„To je pravda. Zápas byl férový, korektní, což úrovni pomohlo,“ souhlasil s koučem sudí.

První ožehavý moment řešil po hodině hry, v 59. minutě za stavu 2:0 pro Slavii hostující Masopust ve vápně fauloval sparťana Haraslína a Černý nařídil pokutový kop.

„Měl jsem dobré poziční postavení a viděl, že hráč Slavie podrazil hráče domácího týmu. Byl jsem okamžitě rozhodnutý, že nařídím pokutový kop,“ poznamenal Černý.

V závěru, když bylo skóre nerozhodné 2:2, pustil souboj sparťanského stopera Sörensena na Jurečku. „Dobře jsem to viděl a vyhodnotil tak, že nešlo o situaci, která by měla znamenat nařízení pokutového kopu.“

Černý nechal týmy hrát, často chlapské souboje pouštěl. I proto mělo utkání spád. A zákrok Sörensena do nastoleného trendu zapadal.

„Myslím si, že nebyl důvod, abychom náš metr museli upravovat. Snažili jsme se pokračovat v tom, co jsme nastavili od začátku.“

Dlouho klidový režim udržovaly i lavičky. Mela nastala až po vyrovnávacím gólu Sparty v nastavení na 3:3. Domácí dávali najevo radost až provokativně, slávisté to zase těžce nesli.

„Došlo k takovému nedorozumění a strkanici, společně se čtvrtým rozhodčím Machálkem a asistentem Nádvorníkem jsme se situaci snažili zklidnit. Nedošlo k ničemu, co by překročilo hranice a za co bych musel dát červenou kartu,“ řekl Černý.

Žlutou kartou za nesportovní chování napomenul domácího útočníka Čvančaru a slávistického asistenta Houšteckého. Stejně si to „vyřídil“ i se sparťanským kapitánem Krejčím a střídajícím slávistou Traorém, kteří se do sebe pustili před přímým kopem Sparty, což byla poslední akce zápasu.

„Když jsem kontroloval zeď, tak mě na ně asistent a čtvrtý rozhodčí upozornili. Běžel jsem mezi ně a společně s asistentem jsme hráče rozdělili a situaci vyřešili žlutou kartou pro oba.“

Do konce sezony se Sparta se Slavií potkají ještě dvakrát. Nejdřív za dva týdny v pohárovém finále na Letné. Poté ještě během května v ligové nadstavbě. Hrát se bude na stadionu klubu, který se po základní části umístí výš. Tři kola před jejím koncem má Sparta dvoubodový náskok, ale mnohem těžší los.

Černý si svým výkonem řekl o další derby. „Jako před každým víkendem budu čekat, na který zápas mě pošlou. Uvidíme.“