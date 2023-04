V osmadvaceti na derby. Symbol nové éry Černý má za sebou i přehmaty

O víkendu řídil ligový duel Sparty v Pardubicích, před týdnem pohárový souboj Slavie s Bohemians. Snad aby si obě pražská S osahal.

A v sobotu večer bude jedním z nejvíc sledovaných mužů zápasu, v němž půjde o první příčku tabulky. A výsledek bude jistě zásadní v dalším boji o titul.

Černý patří k nastupující generaci sudích, které současná komise musela rychle začlenit a nasadit mezi elitu poté, co ji zkušení arbitři odpadávali po obřím skandálu kolem bývalého místopředsedy asociace Romana Berbra.

Je komunikativní, neodmítá rozhovory, ve kterých své verdikty vysvětlí a nestydí se uznat chybu. Jaký rozdíl proti některým jeho předchůdcům.

Dalibor Černý sezona 2022/2023 Zápasy jako hlavní: 17

ŽK: 76

ČK: 4

Pokutové kopy: 0

Zápasy s nejvíce ŽK: Liberec - Bohemians 1:3 (8 ŽK), Liberec - Jablonec 2:0 (7 ŽK)

Zápasy s ČK: Ostrava - Liberec 0:0 (Preisler po 2. ŽK), Hradec - Sparta 0:2 (Kučera), Hradec - Bohemians 0:2 (Köstl po 2. ŽK), Slavia - Zlín 4:1 (Procházka po 2. ŽK)

Pokroky dělá i na hřišti. První ligový zápas řídil koncem dubna 2021, Příbram vyhrála v Karviné 1:0 a on v závěru nařídil pokutový kop pro domácí. Po zhlédnutí videozáznamu však verdikt opravil na přímý kop a příbramskému Novému udělil červenou kartu, protože přestupek se stal před pokutovým územím.

Tenkrát komise po zatčení Berbra a následných změnách pracovala v provizoriu, rozhodčím velel Melo Pereira z Portugalska, navržený z Evropské fotbalové unie (UEFA).

Současný šéf Radek Příhoda do funkce nastoupil v červnu 2021 a Černý se stal jakými symbolem nové éry, byť ne vždycky si počíná správně. Ale u něj za omyly nevidíte postranní úmysly.

Když loni v březnu řídil souboj Sparty v Jablonci a hostující kapitán Bořek Dočkal nešetrně zasáhl protivníka Housku kopačkou do hlavy, Černý vytáhl jen žlutou kartu. Chybou tehdy také bylo, že nechal dohrát domácího Považance.

V nadstavbě pak v Plzni chybně vyloučil po druhé žluté kartě sparťana Ladislava Krejčího mladšího, ale disciplinární komise mu druhé napomenutí zrušila a řízení kvůli vyloučení zastavila. „Nedošlo k porušení pravidel, byla to zjevná chyba rozhodčího,“ vysvětlil předseda komise Richard Baček. Černý se nechal oklamat simulujícím Řezníkem.

V letošním ročníku se dopustil přehmatů v zápasech Slavie i Sparty, chyboval v jejich neprospěch. V srpnovém duelu Slavie se Zlínem za velmi ošklivý zákrok Cedidly na Ewertona dal jen žlutou kartu. Hrubá chyba, zlínského beka měl za surovou hru vyloučit.

Černému tehdy nepomohl ani videoasistent Vít Ondráš, který verdikt nerozporoval, ač měl doporučit červenou kartu. Jelikož Ewerton utrpěl zranění a utkání nedohrál, Cedidlův zákrok mohla řešit disciplinární komise, která vynesla trest na pět utkání.

Černý měl omezenou delegaci takřka na dvě měsíce a Ondráš nebyl delegován až do konce podzimu. „Vyhodnotili jsme výkon celého týmu rozhodčích jako neuspokojivý,“ oznámil Příhoda.

Když se vrátil zpátky, odpískal pět zápasů a komise mu svěřila jeden z podzimních šlágrů. V závěru poločasu v Plzni nevyloučil domácího Chorého, který hlavou v souboji úmyslně udeřil sparťanského protivníka Sörensena.

„Viděl jsem, jak letí dlouhý míč do vápna, kde šli oba do souboje, oba se drželi. Došlo ke střetu hlavami. Neviděl jsem to na vyloučení. A videoasistent mi řekl, že můžeme pokračovat ve hře,“ prohlásil tehdy Černý.

Videozáznam kontroloval někdejší dlouholetý sudí Pavel Franěk, který loni v létě aktivní kariéru ukončil a byl nasazován jako videoasistent. Po skandálu v Plzni skončil úplně, Černému komise vinu za nevyloučení Chorého nedávala.

„Pro rozhodčího na hřišti se jednalo o velmi složitou situaci, měl intervenovat VAR,“ oznámila komise bezprostředně po utkání.

Sobotní derby bude pro Černého sice premiérové, souboj o první místo však ne. Nedávno řídil šlágr Slavie s Plzní, v němž šlo právě o vedení v tabulce. Utkání mělo na místní poměry klidný průběh.

V letošní sezoně řídil také už pět ligových zápasů Sparty - vedle toho v Plzni také oba s Pardubicemi, s Jabloncem a na stadionu Hradce Králové.

Slávisty pískal čtyřikrát: ligu se Zlínem, s Plzní a také s Jabloncem, k tomu minulý týden zmíněný pohár s Bohemians.

V derby bude potřebovat pomoc kolegů, asistenty mu budou dělat ti nejzkušenější: Ivan Nádvorník a Kamil Hájek. Na čtvrtém sudím Janu Machálkovi bude, aby uklidňoval rozvášněné lavičky, především ta slávistická je svými výlevy směrem k sudím během zápasu pověstná.

A na videoasistentech Janu Petříkovi s Jiřím Pečenkou bude, aby opravili případné Černého zjevné chyby.