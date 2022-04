Polští sudí na scéně. Fotbalový hit mezi Slavií a Plzní bude řídit Frankowski

Jde o třetí zápas v jarní části Fortuna ligy, na který komise rozhodčích raději bere sudí ze zahraničí.

Jde o vítanou pomoc.

Jsou obavy, že by zápasy znepřátelených klubů domácí sudí, mezi kterými jsou po nedávných korupčních skandálech především mladí a nezkušení, nezvládli.

Proto březnové derby mezi Slavií a Spartou (2:0) řídil Szymon Marciniak. Polská jednička si v těžkém zápase vedla velmi dobře.

Když se na začátku dubna potkala Plzeň se Slavií (1:1), s vypjatými okamžiky prvního s druhým si poradil Pawel Raczkowski.

Oba zápasy se hrály ještě v základní části Fortuna ligy, teď půjde o duel nadstavby. Plzeň do něj jde s dvoubodovým náskokem. Pokud by v Edenu vyhrála, byla by tři kola před koncem sezony titulu už hodně blízko.

Krotit rozvášněné hráče i realizační týmy bude Bartosz Frankowski s asistenty Marcinem Boniekem a Jakub Winklerem.

Pětatřicetiletý Frankowski je na listině FIFA od roku 2014 a v posledních dvou sezonách dostal příležitost i v Lize mistrů.

Do polské nejvyšší soutěže naskočil jako hlavní už v 25 letech a během jedenácti sezon odřídil 250 utkání. Na kontě má i zápasy v soutěžích v Saúdské Arábii, Japonsku nebo Moldavsku.

Na podzim v prvním vzájemném zápase v Edenu dohrávali hosté v osmi, protože měli tři vyloučené. Hlavním sudím byl Pavel Franěk.

V nedávném vzájemném duelu nedohrál plzeňský Pavel Bucha. Červenou kartu obdržel po dvou žlutých, jeho zákrok na Olayinku však měl Raczkowski ohodnotit přímo červenou kartou.

Samotný zápas tím vůbec neovlivnil, Plzeň i tak dohrávala v deseti. Rozdíl mohl být jen v případné výši trestu pro Buchu. Za vyloučení po dvou žlutých kartách měl zastavenou činnost na jedno utkání, jinak by mohlo být verdikt komise přísnější.