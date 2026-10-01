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Chance Liga 2026/2027

Rosický o startu ročníku: Priskeho pozici jsme řešili, Jurásek šel rovnou do ohně

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  11:43

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Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na tréninku v Grassau. | foto: AC Sparta Praha

Když sparťanští fotbalisté na začátku září padli 1:2 v Hradci Králové už počtvrté v ligové sezoně, řešilo vedení i pozici trenéra Briana Priskeho. „Po takovém začátku je to logické. Zároveň ale víme, že je dobrý trenér a řadu prvků požadované hry už tým má,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Rosický v obsáhlém rozhovoru pro klubový web.

Sparta tehdy nezvládla domácí derby vysoko 0:3 a následující třetí venkovní porážka ji odsunula až za polovinu ligové tabulky.

Od té doby se však klub odrazil čtyřmi soutěžními výhrami v řadě, z toho třemi venku.

„Vedli jsme spoustu debat o změnách, které mají projev zlepšit a vyvážit. Brian výborně zareagoval a potřebné prvky hráči ukazovali mnohem výrazněji než dřív. Od té doby byl vidět vývoj, což je velmi důležité,“ dodal Rosický.

I jeho jméno fanoušci po neuspokojivém začátku propírali.

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický (vpravo) na předsezonní tiskové konferenci vedle trenéra Briana Priskeho.

„Mají právo svou nespokojenost vyjádřit. Kritiku beru tak, jak je. Snažím se dělat to nejlepší, co můžu, aby Sparta vyhrávala. To dokážu ovlivnit. Podobnými situacemi jsem si tady už prošel. Takhle to chodí,“ odvětil sparťanský sportovní ředitel.

„Beru to tak, že lidé chtějí vyhrávat a nic jiného neakceptují. My jsme tu všichni také proto, aby Sparta byla úspěšná. Můžete mluvit o plánování, strategii a procesech, které samozřejmě mají význam, ale výsledek práce musí být každý týden vidět na hřišti. Pokud není, fanoušci nebudou spokojení. Stejně jako nejsme spokojení my,“ doplnil.

O čem v rozhovoru ještě mluvil?

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O odchodu Lukáše Haraslína do Saúdské Arábie: „U něj, Sörensena a Kairinena jsme váhali. Zaslouží si dodatečné poděkování. Odvedli pro Spartu velmi dobrou práci a byli součástí úspěšné éry. Šulo řešil Arábii celé léto, ještě před začátkem přípravy. Z jeho pohledu je složité odmítnout obrovskou nabídku, která může výrazně zabezpečit celou rodinu. Naprosto rozumím, že odejít chtěl. Dlouho jsme přemýšleli, jestli přestup uskutečnit.“

O tom, co nakonec rozhodlo: „Už od jara jsem v rozhovorech zmiňoval, že potřebujeme do týmu přivést víc rychlosti. Šulo ve velkých zápasech nebyl tak výrazný, jak jsme si představovali. Pořád byl ale platný. S Brianem jsme se v diskusích o Evropě a velkých zápasech v české lize shodovali, že do křídelních pozic potřebujeme i jiný typ hráčů, rychlejší a silnější. To byl náš pohled na Šula a důvod, proč jsme jeho situaci řešili celé léto. U Asgera to bylo podobné. Ze Sparty si nikdo odchod nevybrečí. To se nikdy nestane.“

O odchodu Sörensena do Kodaně: „V těchto případech se s hráči bavíme a plánujeme společně jejich budoucnost s tím, že dohody ctíme. Asgerovi je čerstvě třicet a od šestnácti je z domova, je z Dánska. Už jsme se bavili, že kdyby odtamtud přišla zajímavá nabídka, bude ho zajímat. Že se s rodinou chce vrátit domů. Když se tedy možnost Kodaně objevila… Ctíte dohodu, kterou s konkrétním klukem uděláte. Rozhodně to tedy není tak, že bychom rozprodávali tým.“

Tisková konference fotbalové Sparty před začátkem zimní přípravy. Zleva místopředseda představenstva František Čupr, sportovní ředitel Tomáš Rosický, trenér Brian Priske a tiskový mluvčí Pavel Jína.

O přestupu exslávisty Juráska: „Nechci říkat, že šlo o kalkulovaný risk, ale věděli jsme, že riskujeme. Debatovali jsme o tom, že situace bude z obou stran složitá a třaskavá. V minulosti tu byli Dočkal s Váchou, slávističtí odchovanci. Všichni hráči se slávistickou minulostí, které jsme tu za mého působení měli, ale přišli přes třetí klub, nikoli přímo. Máme Surovčíka, Zeleného, slávistickou minulost má i Kuchta. Není to nic úplně nového. Při rozhodování hrálo hlavní roli, že zapadne do našeho herního stylu. Věděli jsme, že začátek přinese útrapy a bude těžký, přesto si myslím, že to za to stojí.“

O tom, jak svůj příchod zvládl: „I jemu osobnostně pomohlo zahraničí, stejně jako Karabcovi. Z debat s agentem jsem věděl, že se mu náš herní styl a projev vždy líbily. Věřil, že mu budou vyhovovat a že v nich bude dobrý, včetně požadavků, které na něj budeme mít. Když jsem s ním v létě začal mluvit osobně, cítil jsem to od začátku. Cítil jsem, že se nebojí. Věděl, že ho čeká okamžitý boj a tlak z obou stran, ale věřil, že ho zvládne. Hned jsem vycítil, že nepřichází jen hrát fotbal. Uvědomoval si, že jde rovnou do ohně, ale věřil si. Ukázal i odvahu. Nebál se postavit se před fanoušky a pokusit se jim situaci vysvětlit.“

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O příchodech v průběhu přípravy: „Kdybychom si stanovili: ‚Pokud tu nebudou od začátku přípravy, už je nechceme a přivedeme někoho jiného,‘ nebyl by tu ani jeden z nich. Trh má svůj vývoj. O všechny příchozí hráče byl zájem v top pěti, top osmi ligách. Musíte postup naplánovat důkladně, krok za krokem. Ve hře jsou další týmy, například o Alcócera soupeříte se špičkou belgické ligy. Někdy celý proces trvá déle, než byste chtěl. S Brianem jsme se ale shodli, že na takové hráče se vyplatí počkat a bojovat o ně, i když dorazí o něco později.“

O hodnocení průběhu aktuální sezony: „Jsme zhruba ve čtvrtině sezony a jsme sedmí. Začátek proto musíme hodnotit jako špatný, nikdo s ním není spokojený. Víme, jaké máme problémy, a snažíme se na nich pracovat. Poslední dva ligové zápasy už byly lepší, ale začátek je samozřejmě velké zklamání.“

O důvodech úvodních porážek: „Změny v kádru vliv nepochybně mají, ale pro mě nejsou hlavním důvodem. Opakovaly se jiné věci, které jsme nedělali dobře. Porážky v Hradci, Boleslavi, Brně a se Slavií nesly stejné znaky. Například v Brně jde Vašulín sedmdesát metrů sám na bránu a potom dostanete gól ze standardky. To přece nesouvisí s tím, jestli je někdo nový. Navíc v utkání se Zbrojovkou hrál z nových hráčů v základní jedenáctce pouze Alcócer. V těchto utkáních nebyly vidět prvky hry, kterými se chceme prezentovat a které chceme ve hře mít.“

O návratu vedoucího fyzické přípravy Christiana Clarupa: „Christian je velká osobnost a jsme rádi, že jsme ho opět získali. Vrátil se do prostředí, které dobře zná, a mohl začít ihned pracovat. Charakterově nám teď může hodně pomoct. Dodá hráčům obrovský mentální i osobnostní impulz. Samozřejmě teď v krátkém horizontu nelze měnit věci nějak radikálně, jsou to spíše drobnosti. Na výsledky jeho dlouhodobé práce si musíme ještě nějakou dobu počkat, ty větší změny mohou přijít až po podzimní části sezony.“

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O novém kapitánovi Karabcovi: „Zahraniční zkušenost patří k důvodům, proč je Kara kapitánem. Dospěl a dva roky venku z něj udělaly chlapa. Poznal také, jaké je to být cizincem v cizí zemi. Dokud zahraničí nezažiješ, podobnou zkušenost nezískáš. Ví, jaké je žít mezi cizinci. Když máme polovinu týmu ze zahraničí, dokáže se do spoluhráčů vcítit a chápe, že pobyt v cizí zemi není jednoduchý. Na jednu stranu má zažité sparťanství i český fotbal a zároveň poznal dvě zahraniční ligy. To byly dva zásadní body. Třetím je, že jde o výborného hráče, který má díky svým schopnostem přirozený respekt spoluhráčů.“

O cílech pro zbytek sezony: „Teď není moment na to měnit cíle, které jsme si stanovili před sezonou, stále jsme ve čtvrtině sezony. Klíčové bude mentální nastavení a přístup hráčů. Máme podle mě velmi dobrý tým, který je zdravý i charakterově. Kluci chtějí pracovat a být úspěšní. Teď bude záležet na jejich odhodlání, spolupráci, vzájemné podpoře na hřišti i mimo něj, pracovitosti a touze vyhrávat.“

O návratu rezervy do druhé ligy: „S béčkem bychom se tam rádi vrátili. Sice nezačalo vůbec dobře a v některých herních aspektech mělo velmi podobné problémy jako áčko. Poslední dva zápasy už ale byly velmi slušné. Oba vyhrálo dominantně a zaslouženě. Je tedy patrný určitý vývoj. Momentálně ztrácí čtyři body na první místo.“

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2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
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