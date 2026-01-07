Rosický je naplno zpátky, Sivok se vrací na pozici manažera A-týmu Sparty

O změně ve struktuře sportovního vedení informovala Sparta po poledni na svém webu.
„Tomáš Rosický se v průběhu první poloviny sezony s respektem ke své situaci postupně vracel k pracovním povinnostem. Přestože jeho zdravotní stav je nadále monitorován lékaři, pozici sportovního ředitele ACS vykonává, a proto je možné v organizační struktuře pozici prozatímního SŘ vynechat,“ vysvětluje klub.
Rosického hospitalizovali kvůli problémům se srdcem. Jeho roli v klubu přebírá Sivok
Jeho pozici převzal Sivok v červnu loňského roku poté, co Rosický náhle skončil v péči lékařů na jednotce intenzivní péče. Později přiznal, že ho dohnal náročný životní styl.
„Už vím, že nemůžu pokračovat a žít jako předtím,“ poznamenal.
V letní přestávce už čtyřiačtyřicetiletý Rosický svou roli v menší míře vykonával po boku Sivoka, který za něj vystupoval na různých mítincích. Se startem nové sezony s týmem cestoval i na všechna utkání v pohárových předkolech. I to byl signál, že se dostává do obvyklého režimu.
„Do pracovní náplně sportovního ředitele patří vedle běžné denní agendy fotbalová strategie, dlouhodobé plánování, vedení transferové agendy, do jeho gesce patří také oddělení skautingu (hlavní skaut Václav Černý) a datově-analytického oddělení,“ přiblížila Sparta.
Rosický o podzimu: Vindahl nás měl držet víc. Některým hráčům chybí motivace
Před posledním soutěžním utkáním v prosinci už Rosický velel: „Všechno se vrací do starých kolejí. Dobře víte, že zvolnit v mojí pozici není jednoduché, ale cítím se mnohem lépe.“
A v lednu už pózoval vedle první zimní sparťanské posily Matyáše Vojty. I proto se Sivok může naplno vrátit na své bývalé místo.
„Jeho hlavními úkoly jsou denní operativa A-týmu, podpora realizačního týmu a spolupráce s hráči. V praxi to znamená například pravidelnou účast na meetingu všech složek realizačního týmu a denní účast při tréninkovém režimu,“ doplnila Sparta.
Rosický je ve funkci sparťanského sportovního ředitele už od prosince roku 2018, tedy už víc než sedm let.