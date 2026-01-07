Chance Liga 2025/2026

Rosický je naplno zpátky, Sivok se vrací na pozici manažera A-týmu Sparty

Autor:
Aktualizujeme   13:13
Začátkem nového roku zaniká ve fotbalové Spartě pozice prozatímního sportovního ředitele, kterou vykonával Tomáš Sivok souběžně s funkcí sportovního manažera A-týmu v době zdravotní indispozice Tomáše Rosického. Ten byl v létě hospitalizován kvůli problémům se srdcem a během podzimu se postupně zapojoval do pracovního režimu.
Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na tiskové konferenci před startem...

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na tiskové konferenci před startem jarní části sezony. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Nadaný útočník Matyáš Vojta (vpravo) po podpisu smlouvy ve Spartě se sportovním...
Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Sportovní ředitel Tomáš Rosický na tiskové konferenci.
Sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický na tiskové konferenci
5 fotografií

O změně ve struktuře sportovního vedení informovala Sparta po poledni na svém webu.

„Tomáš Rosický se v průběhu první poloviny sezony s respektem ke své situaci postupně vracel k pracovním povinnostem. Přestože jeho zdravotní stav je nadále monitorován lékaři, pozici sportovního ředitele ACS vykonává, a proto je možné v organizační struktuře pozici prozatímního SŘ vynechat,“ vysvětluje klub.

Rosického hospitalizovali kvůli problémům se srdcem. Jeho roli v klubu přebírá Sivok

Jeho pozici převzal Sivok v červnu loňského roku poté, co Rosický náhle skončil v péči lékařů na jednotce intenzivní péče. Později přiznal, že ho dohnal náročný životní styl.

„Už vím, že nemůžu pokračovat a žít jako předtím,“ poznamenal.

Nadaný útočník Matyáš Vojta (vpravo) po podpisu smlouvy ve Spartě se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým.

V letní přestávce už čtyřiačtyřicetiletý Rosický svou roli v menší míře vykonával po boku Sivoka, který za něj vystupoval na různých mítincích. Se startem nové sezony s týmem cestoval i na všechna utkání v pohárových předkolech. I to byl signál, že se dostává do obvyklého režimu.

„Do pracovní náplně sportovního ředitele patří vedle běžné denní agendy fotbalová strategie, dlouhodobé plánování, vedení transferové agendy, do jeho gesce patří také oddělení skautingu (hlavní skaut Václav Černý) a datově-analytického oddělení,“ přiblížila Sparta.

Rosický o podzimu: Vindahl nás měl držet víc. Některým hráčům chybí motivace

Před posledním soutěžním utkáním v prosinci už Rosický velel: „Všechno se vrací do starých kolejí. Dobře víte, že zvolnit v mojí pozici není jednoduché, ale cítím se mnohem lépe.“

A v lednu už pózoval vedle první zimní sparťanské posily Matyáše Vojty. I proto se Sivok může naplno vrátit na své bývalé místo.

„Jeho hlavními úkoly jsou denní operativa A-týmu, podpora realizačního týmu a spolupráce s hráči. V praxi to znamená například pravidelnou účast na meetingu všech složek realizačního týmu a denní účast při tréninkovém režimu,“ doplnila Sparta.

Rosický je ve funkci sparťanského sportovního ředitele už od prosince roku 2018, tedy už víc než sedm let.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje příchod peruánského křídelníka

Sledujeme online
Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

Lotyšský dlouhán, jinak zatím nic. U fotbalistů Hradce převládá úbytek

Marko Regža poprvé pózuje v hradeckém dresu.

Zamíchat kartami a poměr změnit mají ještě dost času. Pár hodin po začátku zimní přípravy ale vypadá situace v kádru hradeckých fotbalistů takto: odchod tří důležitých borců proti dokončenému...

7. ledna 2026

Už není čas na hezká slova. Souček o nejhorší situaci, kterou ve West Hamu zažil

Tomáš Souček z West Hamu slaví gól proti Nottinghamu.

Po dvanácti minutách se v euforii roztočil při své tradiční oslavě gólu, ale víc radosti si český fotbalista Tomáš Souček z West Hamu v úterní předehrávce 21. kola Premier League neužil. „Musíme se...

7. ledna 2026  12:45

Sázka o Zlatohlávka: fanoušek by uklidil stadion, šéf Teplic Řepka jeho byt

Tomáš Zlatohlávek pózuje v teplickém dresu.

Příchod útočníka Tomáše Zlatohlávka do fotbalových Teplic vyhecoval k zajímavé sázce fanouška ligového týmu Davida Scholze a šéfa klubu Rudolfa Řepku. „Pokud tenhle frajer vstřelí aspoň dva góly,...

7. ledna 2026  11:16

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje příchod peruánského křídelníka

Sledujeme online
Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

7. ledna 2026  10:57

Pro Kukece je Baník srdcovkou: Vrchol mé hráčské kariéry. Po letech si za něj i zahrál

Ostravský fotbalista Davor Kukec si v utkání se Slováckem kryje míč.

Byť někdejší fotbalový záložník Davor Kukec žije s českou manželkou v rakouském Linci, pořád má v srdci Baník. Ostatně do Ostravy se každý rok vrací. „Jezdíme sem na Vánoce za rodiči manželky,“ řekl...

7. ledna 2026  10:47

Zlín sází na lotyšského reprezentanta. A řeší: Kdy odejde opora Nombil?

Zahájení zimní přípravy fotbalistů FC Zlín.

Ve Zlíně patří ke klíčovým hráčům, ve středové dvojici s Kameruncem Didibou tvoří dynamickou středovou dvojici ligového nováčka. V pětadvaceti je navíc ghanský záložník Cletus Nombil v ideálním...

7. ledna 2026  9:22

Kámo, kde mám hodinky? Chelsea přebírá kouč s hořkou vzpomínkou na Prahu

Premium
Liam Rosenior, nový trenér fotbalistů Chelsea.

Na první pohled to působí jako další riskantní krok. Liam Rosenior. Žádné sexy jméno, žádné výraznější zkušenosti, jedenačtyřicet let. Přesto je fotbalová Chelsea, aktuálně pátý tým anglické ligy,...

7. ledna 2026

Bída West Hamu nekončí. V záchranářském souboji podlehl Nottinghamu

Morgan Gibbs-White a jeho spoluhráči z Nottinghamu slaví druhý gól na hřišti...

Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem v sestavě prohráli v anglické lize 1:2 s Nottinghamem a natáhli sérii bez vítězství na deset zápasů. Český záložník přispěl k vedení domácích, když po jeho...

6. ledna 2026  23:02,  aktualizováno  23:15

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

5. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  6. 1. 22:21

Alžířané jsou ve čtvrtfinále Afrického poháru, uspělo i Pobřeží slonoviny

Bagdád Búnedžáh slaví výhru Alžírska.

V předposlední minutě prodloužení rozhodl střídající Adil Búlbina o postupu alžírských fotbalistů do čtvrtfinále mistrovství Afriky po vítězství 1:0 nad Kongem. Hladce postoupili obhájci titulu z...

6. ledna 2026  20:40

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Budějovice bez posil. Nedokážeme hráčům nabídnout podmínky, lituje kouč

Budějovičtí fotbalisté při zahájení zimní přípravy.

Až po uši zakuklení Afričané vystupují z aut v tréninkovém areálu na Složišti. V jejich roztržitých výkřicích se mísí překvapení a frustrace z neoblomné zimy, která v České republice panuje. Řada z...

6. ledna 2026

Slavia na úvod přípravy prohrála s Basilejí. Premiérové góly oslavili Cham a Isife

Fotbalisté Slavie společně slaví gól proti Jablonci.

Slávističtí fotbalisté na úvod zimního soustředění ve španělské Marbelle prohráli 3:4 s Basilejí. O poločase sice vedli 2:1, soupeř ale po změně stran výsledek otočil. Na straně Slavie se debutu...

6. ledna 2026  14:55,  aktualizováno  16:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.