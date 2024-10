Posadit Havlíka? Těžké. Nechci rozbít vztahy, říká West o tazích ve Slovácku

„Pořád se mě na Martina ptají a srovnávají,“ říká West, který se v nové roli hlavního trenéra občas těžce vyrovnává s větší zodpovědností. Posadit na lavičku veterána Petrželu nebo stálici Havlíka? To je velké dilema. „Kádr je široký, konkurence vysoká. Je těžší udržet vztahy, aby se nerozbily,“ přiznává nováček mezi prvoligovými kouči.

Máte za sebou třetinu základní části soutěže, to už je celkem reprezentativní vzorek. Jak ji hodnotíte?

Ze dvou pohledů. Na jedné straně jsou výsledky, bodový zisk a postavení v tabulce, se kterým můžeme být spokojení. Defenziva funguje, máme šest nul. Všichni si ale přejeme, aby předvedená hra byla lepší, hlavně v ofenzivě, abychom měli více střel, šancí i gólů. Tím, že jsme zvládli těžké zápasy se Slavií, Spartou a Baníkem, jsme se dostali pod tlak většího očekávání v dalších utkáních.

Proti silnějším soupeřům se vám hraje lépe?

To bych neřekl, ale hráči se vždycky dokážou na Spartu nebo Slavii více namotivovat. Podle soupeřů vybíráme také typologii hráčů. Proti nejlepším týmům stavíme spíše kondičně silné, do defenzivy. Potřebujeme najít balanc, abychom se prosazovali v ofenzivě.

Jste sedmí o bod za šestkou. Je reálné, abyste zaútočili na skupinu o titul, nebo prostřední je tam, kam výkonnostně patříte?

Ukáže čas, jestli jsme schopni se tam dostat. Po deseti kolech jsme blízko, ale víme, jak to ve fotbale chodí. Uděláte dva tři povedené výsledky, které vás vyšvihnou, když se nepodaří, spadnete. Musíme být pokorní, sbírat pořád body a po podzimu se uvidí, o co budeme na jaře hrát.

Radost fotbalistů Slovácka po gólu do sítě Pardubic.

Dá se říct, že jste s osmi vstřelenými góly vytěžili z minima maximum?

Svým způsobem je to pravda, ale odehráli jsme málo zápasů a hodně jich je před námi.

Defenziva je v pořádku, útok skřípe. Proč?

Snažíme se v tréninku přidávat ofenzivnější věci, zároveň se snažíme dávat do zápasů více ofenzivnějších hráčů. Musíme najít vyvážený mix, aby fungovala zároveň defenziva i ofenziva. Nedostáváme se v dostatečném počtu do vápna, chybí nám odvaha doplnit útočící hráče, nejsme tak hladoví v zakončení.

Je teď útočníkem číslo jedna Michael Krmenčík?

Momentálně ano. Hned ve druhém zápase po svém příchodu dal na Spartě gól a měl ještě asistenci. Šance měl i v dalších zápasech, v Budějovicích trefil břevno, ale potřebujeme, aby mu to padalo častěji.

Čili by měl mít lepší čísla?

Jasně. Bylo by skvělé, kdyby měl čtyři góly, pro něj i pro mužstvo. Ale má i jinou roli. Hraje zády k bráně, umí hrát tělem, sklepnout balony, přináší i jiné hodnoty než góly.

V posledním domácím zápase s Karvinou jste posadil Marka Havlíka, který měl místo v základní sestavě jisté, pro Martina Svědíka byl nepostradatelným. Jak těžké to bylo?

Nebylo to snadné. Už v předchozím kole v Hradci Králové, kde jsme nehráli dobře, jsem ho vystřídal v poločase spolu s Doskim. Chtěli jsme něco změnit a s Kimem a Kozákem se povedlo hru oživit. Pak jsme hráli pohár, sestavu jsme namixovali a proti Karviné jsme šli bez něho. Říkali jsme si, že mu to může pomoct, že naskočí do zápasu do unavené obrany soupeře a třeba dá gól. Vyšlo to výborně, jeho branka byla nakonec vítězná.

Za týden proměnil v Budějovicích penaltu. Vidíte, že jde zase nahoru?

Předtím neměl jako desítka bod, chci věřit, že získá střelecké sebevědomí a bude sbírat góly nebo asistence. On sám cítil, že mu to nejde, jak by si představoval. Každý chce hrát. Posadit takového hráče je vždy složité. Bavili jsme se spolu o tom. Přijal to a vzal za dobrý konec.

Jen minimálně hraje Milan Petržela, který každým zápasem vylepšuje svůj rekord v počtu startů. Určitě z toho není šťastný.

Není sám. Zkušenějších kluků, kteří nehrají, je více. Kádr čítá dvaadvacet hráčů, spousta se do hry dostane částečně, někteří vůbec. Je to složité pro všechny. Ale ukáže čas, kdo si o místo řekne v tréninku, výkonem v zápasu.

Podobným případem jako Petržela je i Petr Reinberk, stálice Slovácka. Jak mírníte napětí v týmu?

Někdy je to lepší, jindy horší, musíte s nimi pořád mluvit. Byli zvyklí hrát, přijmout roli náhradníků je pro ně těžké, je to nová role.

Jak to vypadá s kapitánem Vlastimilem Daníčkem, který si na konci srpna obnovil zranění?

Je po operaci, rehabilituje, jeví se to velmi slibně, a když to půjde dobře, mohl by být k dispozici ještě na konci podzimu, nejpozději v zimě. Měl problémy s patou, s úponem na achilovce. Dvakrát to zkusil, léčil to konzervativně, ale vždycky se mu to vrátilo. Operace by to měla vyřešit definitivně.

Mezitím jste přivedli na hostování ze Sparty stopera Ondřeje Kukučku, který okamžitě naskočil. Jak se jeví?

Ondra je rychlostní typ, dostatečně soubojový, dokáže mluvit, ukazuje to na tréninku i v zápasech. Hodil jsme ho do hry a s týmem se rychle sžil. Zejména doma s Karvinou a v Budějovicích hodně pomohl. Konkurence na místě stopera je teď veliká, navíc je v trestu Hofmann.

Co s ním, až bude moc hrát?

To je další příběh staršího hráče. Vsadit na zkušenosti, nebo dravé mládí?

Matěj Jurásek ze Slavie si vede míč v utkání se Slováckem.

Nemrzí vás, že Kukučka přišel na hostování bez opce? Takový stoper by se vám do budoucna hodil.

Je to nestandardní. Ale prý existuje mezi kluby gentlemanská dohoda, že když bude zájem, může k nám přestoupit.

Slovácko je vaše první prvoligová štace v pozici hlavního trenéra. Jak se vyrovnáváte s tlakem?

Některé chvíle jsou těžší, hlavně když se mám rozhodnout, koho postavit, a speciálně to platí u zkušených kluků, kteří byli zvyklí pravidelně hrát. Kádr je široký, konkurence vysoká. Je těžší udržet vztahy, aby se nerozbily.

Už vás přestali srovnávat s Martinem Svědíkem?

Pořád se mě na to ptají a počítám, že to bude až do konce podzimu.

Na druhou stranu po mizerném jaru nemusel být tlak tak velký, ne?

Z tohoto úhlu pohledu to bylo snadnější, než kdyby jaro pokračovalo jako předchozí sezony. Naším úkolem bylo, aby tým začal zase vyhrávat, získal zpátky sebevědomí. Bylo na hráčích, aby ukázali, že na to pořád mají.