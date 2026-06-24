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Chance Liga 2025/2026

Karviná je životní šance a musím ji využít děj se co děj, říká trenér West

Jiří Seidl
  11:02
Roman West vede fotbalisty Karviné na tréninku.

Roman West vede fotbalisty Karviné na tréninku. | foto: Ožana JaroslavČTK

Obránce Jiří Fleišman z Karviné se snaží zastavit Lukáše Penxu z Dukly.
Momentka z ligového utkání Dukla - Karviná
Karvinský trenér Marek Jarolím se raduje z druhého gólu svého týmu v pohárovém...
Ostravský Ondřej Kričfaluši (vparvo) fauluje karvinského Pavla Kačora.
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Byť šéfové fotbalistů MFK Karviná oficiálně představili nového trenéra Romana Westa tento týden, jak uvedl, smlouvu podepsal ještě před tím, než členové etické komise Fotbalové asociace České republiky kvůli korupci nepravomocně přeřadili mužstvo z první do druhé ligy.

Roman West upozornil, že ani případný trest jeho práci v klubu nijak neovlivní. Chce dokázat, že má na to, aby trénoval v první lize.

„V neděli skončila moravskoslezská liga,“ vrátil se West do poloviny června, kdy ještě vedl rezervu Olomouce, „a ten den večer jsme během chvíle se zástupci Karviné vše upekli. Ráno jsem letěl s rodinou na plánovanou dovolenou do Turecka a v tu chvíli přišlo, že je Karviná suspendovaná. Šéfové klubu se následně odvolali a teď nevím, co bude dál. Vše se událo až po tom, co jsem podepsal smlouvu.“

Uznává, že něco mohl tušit.

„Ale nikdy nevíte, co z toho vyleze. A ani se o to nestarám, protože jsou to čisté spekulace. Až padne definitivní rozhodnutí, budeme vědět,“ prohlásil West.

Připouští, že pro hráče je nynější období, kdy nevědí, zda v první lize zůstanou, byť s případným bodovým odečtem, anebo spadnou o soutěž níže, psychicky těžké.

„Proto místo dvoufázového tréninku máme jeden a po něm doběhání, ať do toho dají energii. V rámci přípravy budeme i soutěžit, ať to má atmosféru, emoce, ať je trénink těžší, ale zároveň nechceme na fotbalisty naložit více než je potřeba, když už ta psychika dostává zabrat. Aby dokázali fungovat a aby je to bavilo.“

Slovácký kouč Roman West v utkání s Bohemians.

Proč jste nabídku přijal, když jste určitě tušil, že budoucnost Karviné je nejistá?
Je to pro mě obrovská šance i výzva. Navíc se vracím do známého prostředí, kde jsem trénoval mládež, s dorostem jsme vybojovali historické třetí místo v lize. Spoluvychovávali jsme Lingra, Pastornického, Ciupu, Smrže. Kdybych chtěl klidnou práci, vezmu místo sportovního ředitele mládeže v Baníku Ostrava. Jenže přišla nabídka z čistého nebe. A nebylo co řešit. V minutě jsem se rozhodl.

I s vědomím, že nemusíte hrát první ligu?
Je mi celkem jedno, co bude. Budu se snažit každý den, každý týden, každý zápas využít k tomu, aby se hráči posunuli, abychom byli v lize zase dobří, abychom sbírali body. A co bude potom, to bude.

Přesto, nechcete mít co nejdříve jasno?
Osobně to vědět nepotřebuji, budu se maximálně chystat na každý trénink. Každý zápas, který nás bude čekat, bude vyvrcholením. A až to bude, tak to bude.

V čem byla nabídka Karviné pro vás tak zajímavá?
Trénuju nějakých dvacet pět let, od přípravek přes žáky, dorost až po muže. Trénoval jsem na různých úrovních, ať už amatérský nebo profesionální fotbal. Ve Slovácku jsme s devatenáctkou v dorostenecké lize udělali z nejhoršího týmu ten nejlepší. Vyhráli jsme osm zápasů v řadě, trojku jsme dali Spartě, pětku Baníku, porazili jsme Slavii, Plzeň, Sigmu… A pak od Slovácka přišla nabídka z ligy. Bohužel po dvanácti utkáních byl konec, kdy jsme měli čtyři vítězství a čtyři remízy (šéfové klubu ho odvolali). Už jsem si myslel, že další takovou příležitost mít nebudu, ale přišla – z Karviné. To jsem si řekl, že je to životní šance a musím ji využít děj se co děj.

Máte v případě potvrzení trestu, nebo bodového odpočtu, vůbec co ztratit?
Tak to neberu, chci uspět sám za sebe. Troufám si říct, že u mládeže, ať už tady v Baníku, nebo na Slovácku jsem už dokázal, že něco umím.

A mezi muži?
V Opavě jsme s mladými hráči Darmovzalem, Kadlecem, Šigutem, Kramářem došli bez peněz až do baráže, kde jsme potrápili Bohemku (v roce 2022 s ní prohráli doma 0:1 a venku 0:2). Málem se to povedlo, ale neměli jsme zkušenosti. Po tom ligovém angažmá ve Slovácku si chci sám dokázat, že můžu trénovat v první lize.

Obránce Jiří Fleišman z Karviné se snaží zastavit Lukáše Penxu z Dukly.
Momentka z ligového utkání Dukla - Karviná
Karvinský trenér Marek Jarolím se raduje z druhého gólu svého týmu v pohárovém utkání s Baníkem.
Ostravský Ondřej Kričfaluši (vparvo) fauluje karvinského Pavla Kačora.
44 fotografií

Karvinští hráči zatím odcházejí. S jakým kádrem počítáte?
S tím, co je. Hráči jsou tady pořád vynikající. Ne náhodou hráli skvělý fotbal, ne náhodou byli uprostřed tabulky, získali čtyřicet bodů a vyhráli pohár. Kádr ale musí být širší, protože tým postupně krvácel, když po úspěších trenérů Martina Hyského a Marka Jarolíma odcházeli nejlepší hráči.

Takže co s tím?
Budeme chtít tým na některých postech posílit a rozšířit, abychom v případě karet a zranění měli kam sáhnout, aby tady bylo konkurenční prostředí. V momentě, kdy se rozhodlo, že je Karviná součástí prvoligového losu, pracujeme s vedením na příchodech hráčů. Věřím, že během tohoto týdne už někdo dorazí. Případně během přípravy.

V případě, že by Karviná zůstala v první lize, hrozí ji odečet bodů. Motivujete hráče i tím, že nehrají jen za klub, ale i sami za sebe?
O tom jsme se bavili před prvním tréninkem. Kdyby byl klub v pohodě, tak by někteří hráči třeba nebyli ani v přípravě, protože by kádr byl nabitý jinými. I pro ně je tohle šance a výzva prosadit se a ligu si zahrát. Zatím je předčasné cokoliv říkat. Až něco bude, tak se k tomu postavíme. Do té doby jsou všechno jen spekulace.

Staronový trenér fotbalistů Vítkovic Roman West.

Budete spoléhat na charakter mužstva z minulé sezony?
Jednoznačně, jsou tu hráči, kteří dokázali uhrát osmé místo, vyhráli pohár. To by měla být kostra, na které budeme stavět.

Pokud byste museli hrát druhou ligu, má mančaft na to, aby se hned vrátil?
Vzhledem k tomu, jací hráči tady jsou a co dokázali v předešlých sezonách a hlavně v té minulé, tak jednoznačně.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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